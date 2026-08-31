Κυψέλη: Η ιατροδικαστική εξέταση θα «μιλήσει» για το νεκρό βρέφος -Πότε πέθανε και ποια ήταν η αιτία

Snapshot Η ιατροδικαστική εξέταση θα καθορίσει την αιτία και τον χρόνο θανάτου του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Η σορός του βρέφους βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης κρυμμένη μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Εξετάζεται αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή πέθανε μετά τη γέννησή του, στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την πορεία της υπόθεσης.

Η γυναίκα που βρισκόταν στο διαμέρισμα ανέφερε ότι το μωρό ήταν δικό της και ότι είχε γεννηθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής για τη δημιουργία της δικογραφίας και την εξέλιξη της έρευνας. Snapshot powered by AI

Κρίσιμες απαντήσεις για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Η σορός του βρέφους, που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης και κρυμμένη μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα, έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο των ιατροδικαστικών Αρχών.

Θα «μιλήσει» η ιατροδικαστική εξέταση

Το βασικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει η ιατροδικαστική εξέταση είναι ποια ήταν η αιτία θανάτου του μωρού, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να «δείχνουν» πώς επήλθε.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει ο προσδιορισμός του χρόνου θανάτου. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει στοιχεία για το πότε περίπου επήλθε ο θάνατος, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας και την δημιουργία της δικογραφίας για τους προσαχθέντες.

Ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα που εξετάζεται είναι αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε μετά τη γέννησή του. Το συγκεκριμένο στοιχείο αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την ιατροδικαστική διερεύνηση και μπορεί να αλλάξει σημαντικά την εικόνα της υπόθεσης.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί έκαναν έλεγχο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, έπειτα από καταγγελία του ιδιοκτήτη για τους ενοίκους. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών εντοπίστηκε η σορός του βρέφους, η οποία, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, βρισκόταν σε κατάσταση ψύξης.

Η Γερμανίδα που βρισκόταν στο διαμέρισμα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και ότι είχε γεννηθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Ωστόσο, οι Αρχές αναμένουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να προσδιοριστούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια η αιτία και ο χρόνος θανάτου.

Διαβάστε επίσης