Ιεράπετρα: Ολοκληρώθηκε η διάσωση του 35χρονου πυροσβέστη – Υπέστη πολλαπλά κατάγματα

Snapshot Ο 35χρονος πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά με πολλαπλά κατάγματα μετά από πτώση άνω των έξι μέτρων στην περιοχή Ρίζα της Ιεράπετρας.

Η πτώση συνέβη κατά τη διάρκεια αναρρίχησης σε φαράγγι μεταξύ Πανοράματος και Καρυδίου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο τραυματίας ζήτησε να μην τον μετακινήσουν λόγω έντονου πόνου, παρά την προσπάθεια βοήθειας από τους συνοδοιπόρους του.

Η διάσωση ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, της 3ης ΕΜΑΚ και εθελοντών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Snapshot powered by AI

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης του 35χρονου πυροσβέστη που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αναρρίχησης στην περιοχή Ρίζα της Ιεράπετρας.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο 35χρονος συμμετείχε σε ομάδα αναρρίχησης, η οποία διέσχιζε το φαράγγι μεταξύ Πανοράματος και Καρυδίου.

Ο άνδρας, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, βρέθηκε στο κενό και έπεσε από ύψος άνω των έξι μέτρων με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα και πολλαπλά κατάγματα. Οι δύο συνοδοιπόροι του προσπάθησαν αρχικά να τον βοηθήσουν, ωστόσο ο ίδιος ζήτησε να μην τον μετακινήσουν, καθώς πονούσε έντονα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της 3ης ΕΜΑΚ, καθώς και εθελοντές από τα Σώματα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από τον Άγιο Νικόλαο και την Ιεράπετρα.

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