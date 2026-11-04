Θεσσαλονίκη: Διακοπή ρεύματος σε μεγάλο τμήμα του ΑΠΘ – Επηρεάστηκε και το ΑΧΕΠΑ

Snapshot Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος σε μεγάλο τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το πρόβλημα ηλεκτροδότησης επηρέασε και το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για σύντομο χρονικό διάστημα.

Η διακοπή προκλήθηκε από σερπαντίνες εορτασμών φοιτητών που έπεσαν σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ανέφερε ότι παρόμοιο περιστατικό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Snapshot powered by AI

Χωρίς ρεύμα για πάνω από μία ώρα έμεινε μεγάλο μέρος του campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το πρωί της Τετάρτης (4/11).

Το περιστατικό φέρεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εορτασμών αποφοίτησης έξω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, όταν κομφετί και σερπαντίνες έπεσαν σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

O αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, μιλώντας στο voria.gr, σημείωσε πως τέτοιου είδους εορτασμοί έχουν απαγορευθεί έξω από την Αίθουσα Τελετών, όπου γίνονται οι ορκωμοσίες, λόγω της κακής εικόνας με τα απορρίμματα που παρέμεναν στον χώρο μετά τους εορτασμούς. «Δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε όμως όλο το campus. Υπάρχει και το αίσθημα της ατομικής ευθύνης» σχολίασε ο ίδιος.

Από το περιστατικό επηρέαστηκε στιγμιαία δύο φορές η ηλεκτροδότηση, με πτώσεις της τάσης, και στο ΑΧΕΠΑ, ωστόσο, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, τέθηκαν αυτόματα σε λειτουργία οι γεννήτριες. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου.

Η ηλεκτροδότηση στο Πανεπιστήμιο έχει πλέον αποκατασταθεί.

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