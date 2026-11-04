Αγρίνιο: Τρόμος για 54χρονη με επίθεση σκύλου - Μεταφέρθηκε λιπόθυμη στο νοσοκομείο
Η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα του ιδιοκτήτη του σκύλου
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- Μία 54χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από σκύλο ενώ βρισκόταν έξω από το σπίτι της στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου.
- Ο σκύλος την δάγκωσε στο δεξί χέρι, με τα τραύματα να περιορίζονται εν μέρει από το ρολόι και τα κομποσκοίνια που φορούσε.
- Η γυναίκα λιποθύμησε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου για παροχή πρώτων βοηθειών.
- Η αστυνομία συνέλαβε τον πατέρα του ιδιοκτήτη του σκύλου μετά το περιστατικό.
- Η 54χρονη ζήτησε να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
Στιγμές τρόμου βίωσε το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) μία 54χρονη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από σκύλο ενώ βρισκόταν έξω από το σπίτι της σε περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στο Αγρίνιο.
Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, η γυναίκα που δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει πώς ο σκύλος βγήκε από την αυλή γειτονικού σπιτιού, το είδε να κινείται απειλητικά εναντίον της. Στη διάρκεια της επίθεσης ο σκύλος την δάγκωσε με αγριότητα το δεξί της χέρι ενώ σύμφωνα με την ίδια τα τραύματα θα ήταν ακόμα πιο βαθιά αν δεν φορούσε ρολόι και κάποια κομποσκοίνια.
Η γυναίκα τελικά λιποθύμησε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Στο σημείο έφθασε και η Αστυνομία και, σύμφωνα με πληροφορίες, συνέλαβε τον πατέρα του ιδιοκτήτη του σκύλου. Η 54χρονη είναι σοκαρισμένη από περιστατικό ενώ το χέρι της εξακολουθεί να πονά από τις δαγκωματιές που δέχθηκε. Τόνισε δε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για να μην κινδυνέψει άλλος άνθρωπος.