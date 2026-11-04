Μπλόκο από τη δίωξη ναρκωτικών σε 207 κιλά κάνναβης - Θα κέρδιζαν 1 εκατομμύριο

Snapshot Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου εντόπισαν και κατέσχεσαν 207 κιλά ακατέργαστης κάνναβης τον Αύγουστο του 2026.

Η κάνναβη βρέθηκε σε 48 χαρτοκιβώτια σε δύο παλέτες σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων.

Η παράνομη αποστολή ξεκίνησε αεροπορικώς από την Ταϊλάνδη και το δηλωθέν εμπόρευμα ήταν ρούχα.

Η αξία της κατασχεθείσας κάνναβης εκτιμάται ότι θα απέφερε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από τη διακίνηση.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της. Snapshot powered by AI

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, τον Αύγουστο του 2026, 207 κιλά και 466 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίστηκαν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, 48 χαρτοκιβώτια, τοποθετημένα σε 2 παλέτες, για τα οποία προέκυψε ότι περιείχαν την ανωτέρω ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Περαιτέρω, διακριβώθηκε η διαδρομή των επίμαχων παλετών, οι οποίες φέρεται ότι ξεκίνησαν αεροπορικώς από την Ταϊλάνδη, ενώ σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, το δηλωθέν εμπόρευμα αφορούσε ενδύματα.

Από την κατασχεθείσα ποσότητα κάνναβης, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την περαιτέρω διακίνησή της εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το 1.000.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης