Εύβοια: Κατέρρευσε μπροστά σε όλους στο γυμναστήριο – Του έκαναν 7 απινιδώσεις για να επανέλθει

Snapshot Ένας 57χρονος άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά σε γυμναστήριο της Εύβοιας και χρειάστηκε άμεση βοήθεια.

Το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε μέσα σε 4 λεπτά και οι διασώστες έκαναν συνολικά 7 απινιδώσεις για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και η χρήση απινιδωτή έγιναν τόσο στο γυμναστήριο όσο και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ο 57χρονος επανήλθε στη ζωή και είχε αυτόματη αναπνοή και σφυγμό κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία της άμεσης παρέμβασης και του ρόλου των διασωστών του ΕΚΑΒ σε κρίσιμες καταστάσεις. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε γυμναστήριο της Εύβοιας όταν ένας 57χρονος άνδρας σωριάστηκε ξαφνικά.

Όπως αναφέρει το evianews.gr, οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές με τους θαμώνες του γυμναστηρίου να σπεύδουν να βοηθήσουν, καταλαβαίνοντας πως η κατάσταση ήταν σοβαρή και να καλούν άμεσα το ΕΚΑΒ.

7 απινιδώσεις για να κρατηθεί στη ζωή – Η μάχη στο ασθενοφόρο

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και μέσα σε μόλις 4 λεπτά είχε μεταβεί στο γυμναστήριο ασθενοφόρο με διασώστες. Η επέμβασή τους ήταν καθοριστική καθώς ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), υποστήριξη της αναπνοής με ασκό AMBU και εφαρμογή απινιδωτή, ακολουθώντας κατά γράμμα τα πρωτόκολλα. Μάλιστα έκαναν στον άνδρα τέσσερις απινιδώσεις ενώ βρισκόταν στο γυμναστήριο.

Ωστόσο, η μάχη του 57χρονο δεν τελείωσε εκεί αλλά συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο καθώς όσο βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο οι διασώστες του έκαναν τρεις ακόμη απινιδώσεις.

Παρά την κρισιμότητα, την πίεση και την εξάντληση, οι διασώστες δεν τα παράτησαν ούτε στιγμή και με επιμονή και απόλυτο επαγγελματισμό, συνέχισαν μέχρι το έργο του. Ως αποτέλεσμα ο 57χρονος επανήλθε στη ζωή ενώ φτάνοντας στο νοσοκομείο ο άνδρας είχε ανακτήσει αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.

Το περιστατικό αυτό στο γυμναστήριο στην Εύβοια δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο γιατί κάθε δευτερόλεπτο μετράει σε μια καρδιακή ανακοπή και πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των διασωστών του ΕΚΑΒ, που δίνουν καθημερινά τέτοιες μάχες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε επίσης