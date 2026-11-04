Αμφιλοχία: Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του μια ανάσα από την ακτή- Μαθητές τον κατέγραψαν σε βίντεο

Snapshot Μαθητές Γυμνασίου στην Αμφιλοχία κατέγραψαν βίντεο με καρχαρία πολύ κοντά στην ακτή.

Η ακριβής ταυτοποίηση του καρχαρία δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι σταχτοκαρχαρίας.

Η παρουσία καρχαριών στον Αμβρακικό κόλπο είναι γνωστή και έχει καταγραφεί από περιβαλλοντικές έρευνες.

Στον κόλπο απαντώνται είδη όπως ο γκριζογάλεος και ο σταχτοκαρχαρίας. Snapshot powered by AI

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης μαθητές Γυμνασίου στην παραλία της Αμφιλοχίας, όταν είδαν έναν καρχαρία να κολυμπά πολύ κοντά στην ακτή και τον κατέγραψαν σε βίντεο.

Στο βίντεο που θα δείτε παρακάτω διακρίνεται το θαλάσσιο ζώο να κινείται κατά μήκος της ακτής και να αλλάζει κατεύθυνση, με το περίγραμμα του σώματος και τα πτερύγιά του να φαίνονται κάτω από το φως που πέφτει στο νερό.

Δείτε το βιντεο του e-maistros.gr:

Η ακριβής ταυτοποίηση του είδους δεν έχει επιβεβαιωθεί από ειδικό. Ορισμένα ορατά χαρακτηριστικά παραπέμπουν σε σταχτοκαρχαρία (Carcharhinus plumbeus), ωστόσο η νυχτερινή λήψη και η γωνία καταγραφής δεν επιτρέπουν οριστικό συμπέρασμα.

Η παρουσία καρχαριών στον Αμβρακικό είναι καταγεγραμμένη. Σύμφωνα με στοιχεία της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea, στον κόλπο απαντώνται τόσο ο γκριζογάλεος όσο και ο σταχτοκαρχαρίας, στο πλαίσιο ερευνών για τους καρχαρίες και τα σαλάχια της περιοχής.

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