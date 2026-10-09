Τράπεζα Κύπρου: Τα σχέδια ανάπτυξης με ορίζοντα το 2028

Snapshot Η Τράπεζα Κύπρου στοχεύει να αυξήσει το διεθνές τραπεζικό της χαρτοφυλάκιο στα 2 δισ. ευρώ έως το 2028, με κύριους τομείς το corporate, shipping και consortium, περιορίζοντας παράλληλα το ρίσκο με συντηρητική στρατηγική.

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου ενισχύει σημαντικά τα μη επιτοκιακά έσοδα, με αύξηση 9% στον κύκλο εργασιών από ασφαλιστικές εργασίες το εννεάμηνο του 2026.

Η Τράπεζα επενδύει στην ψηφιακή τεχνολογία και το wealth management, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στη fintech πλατφόρμα Wealthyhood, για τη διεύρυνση των επενδυτικών υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση των εσόδων πέραν των επιτοκίων.

Η Ελλάδα αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά εκτός Κύπρου για την Τράπεζα, με έμφαση σε στοχευμένες εταιρικές χρηματοδοτήσεις και συνεργασίες, χωρίς επιστροφή στη λιανική τραπεζική.

Το α’ εξάμηνο του 2026 η Τράπεζα κατέγραψε κέρδη μετά φορολογίας 252 εκατ. ευρώ, με χαμηλό δείκτη ΜΕΔ 1,0% και ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ενώ ανακοίνωσε αύξηση ενδιάμεσου μερίσματος κατά 20%. Snapshot powered by AI

Δύο χρόνια μετά την επανεισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να αναπτύσσεται ακολουθώντας συντηρητική στρατηγική έτσι ώστε να περιορίζει το όποιο ρίσκο από την επέκταση των εργασιών της στο ελάχιστο δυνατό.

Η διεθνής τραπεζική του ομίλου χωρίζεται σε τρεις κύριους τομείς: στο corporate (χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις) στο οποίο πρωταγωνιστεί η ελληνική αγορά, στο shipping (δάνεια σε ναυτιλιακές) και στο consortium (δανεισμός μεγάλων έργων σε συνεργασία με άλλες τράπεζες). Ο κάθε τομέας ξεχωριστά αφορά σε δάνεια της τάξης των 500 εκατ. ευρώ ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας απώτερος στόχος είναι να φτάσει συνολικά στα 2 δις ευρώ μέχρι το 2028.

Σημαντική είναι επίσης και η βελτίωση του τομέα bancassurance καθώς τα οφέλη από την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Έτσι στο εννεάμηνο του 2026 η αύξηση του κύκλου εργασιών από ασφαλιστικές εργασίες διαμορφώνεται στο 9%.

Στο α΄ εξάμηνο του 2026, τα επαναλαμβανόμενα μη επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση στα €132 εκατ., με θετική συνεισφορά από τις προμήθειες και ιδιαίτερα από τις ασφαλιστικές εργασίες. Το καθαρό ασφαλιστικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 35% στα €33 εκατ., δείχνοντας ότι η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου τον Ιούλιο 2025 δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης.

Το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2028

Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, δείκτη ΜΕΔ προς δάνεια ύψους 1,0% και στόχο τη διατήρηση υψηλής και βιώσιμης κερδοφορίας εισέρχεται στην περίοδο 2026–2028 η Τράπεζα Κύπρου. Η ανάπτυξή της βασίζεται στην αύξηση των εργασιών στην Κύπρο και επιλεκτικά στο εξωτερικό, στη διεύρυνση των μη επιτοκιακών εσόδων και στις επενδύσεις στην τεχνολογία.

Διαφοροποίηση εσόδων πέρα από τα επιτόκια

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής είναι η δημιουργία ενός πιο διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου, λιγότερο εξαρτημένου από τα επιτοκιακά έσοδα.

Παράλληλα, η Τράπεζα ενισχύει στρατηγικά την παρουσία της στον χώρο του wealth management και των επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επένδυση ύψους €6 εκατ. στη Wealthyhood με ποσοστό συμμετοχής ύψους 26%, μια fintech επενδυτική πλατφόρμα με κυπριακές ρίζες και διεθνή παρουσία. Η συνεργασία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης ψηφιακής επενδυτικής πρότασης, διευρύνοντας την πρόσβαση των πελατών σε επενδυτικές υπηρεσίες και ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες της Τράπεζας στον χώρο του wealth management.

Η Ελλάδα αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά εκτός Κύπρου για στοχευμένες εταιρικές χρηματοδοτήσεις και, παράλληλα, βασικό σημείο πρόσβασης στην ελληνική και διεθνή επενδυτική κοινότητα μέσω της παρουσίας της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αναπτυξιακή πορεία και οι προτεραιότητες της επόμενης τριετίας Η Τράπεζα Κύπρου έχει περάσει οριστικά από τη φάση της εξυγίανσης σε μια νέα περίοδο βιώσιμης και διαφοροποιημένης ανάπτυξης.

Το growth story δεν στηρίζεται σε έναν μόνο παράγοντα, ούτε αποκλειστικά στο περιβάλλον των επιτοκίων. Βασίζεται στην αύξηση των εργασιών στην Κύπρο και επιλεκτικά στο εξωτερικό, στη διεύρυνση των μη επιτοκιακών εσόδων, στην αξιοποίηση της ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και στη συνεχή επένδυση στην τεχνολογία.

Στο α΄ εξάμηνο του 2026, τα νέα δάνεια ανήλθαν σε €1.6 δισ., τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση και τα συνολικά εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε €11.4 δισ. Παράλληλα, η Τράπεζα κατέγραψε κέρδη μετά τη φορολογία €252 εκατ. και ROTE 18.8%, βασισμένο σε υψηλή κεφαλαιακή βάση, με δείκτη CET1 20.9% και δείκτη ΜΕΔ μόλις 1.0%.

Από που θα προέλθει η ανάπτυξη

Για την περίοδο 2026–2028, η στρατηγική επικεντρώνεται στη διατήρηση υψηλής και βιώσιμης κερδοφορίας, με παράλληλη ανάπτυξη του ισολογισμού και μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Η ανάπτυξη αναμένεται να προέλθει από την περαιτέρω ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου, την ανάπτυξη των διεθνών εργασιών, την ενδυνάμωση των ασφαλιστικών, επενδυτικών και πληρωμών υπηρεσιών, καθώς και από την περαιτέρω ψηφιοποίηση και την πειθαρχημένη διαχείριση των εξόδων.

Την ίδια στιγμή, η ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίου παρέχει τη δυνατότητα να συνδυάζεται η χρηματοδότηση της ανάπτυξης με μια ελκυστική πολιτική διανομών προς τους μετόχους. Ο ρόλος της Ελλάδας και των ελληνικών επιχειρήσεων Η Ελλάδα αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά εκτός Κύπρου για την επιλεκτική διεθνή πιστωτική επέκταση της Τράπεζας, χωρίς αυτό να σημαίνει επιστροφή στο παραδοσιακό μοντέλο λιανικής τραπεζικής στην ελληνική αγορά.

Η προσέγγιση είναι στοχευμένη και επικεντρώνεται σε μεγάλες και ποιοτικές εταιρικές χρηματοδοτήσεις, project finance, κοινοπρακτικά δάνεια και επιλεγμένες διεθνείς επιχειρηματικές εργασίες, σε τομείς που είναι συμβατοί με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας.

Στο τέλος Ιουνίου 2026, το χαρτοφυλάκιο International Corporate ανερχόταν σε περίπου €1.53 δισ., αυξημένο κατά 13% από την αρχή του έτους και 37% σε ετήσια βάση. Από αυτό, περίπου €493 εκατ. συνολικών δανειακών ανοιγμάτων του Συγκροτήματος αφορούσαν την Ελλάδα. Η σχέση με την Ελλάδα είναι πλέον ευρύτερη από τη χορήγηση δανείων.

Στρατηγική η επιστροφή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η επιστροφή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτέλεσε στρατηγική επιλογή που ενίσχυσε σημαντικά την πρόσβαση της Τράπεζας στην ελληνική και διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η εμπορευσιμότητα της μετοχής έχει βελτιωθεί σημαντικά, έχει ενταχθεί σε σημαντικούς δείκτες του Χ.Α. και η κάλυψή της από αναλυτές έχει διευρυνθεί. Παράλληλα, ποσοστό άνω του 20% των μετοχών έχει αλλάξει χέρια, περνώντας από παλαιότερους μετόχους σε θεσμικούς επενδυτές με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Ελλάδα αποτελεί για την Τράπεζα Κύπρου στρατηγικά σημαντική αγορά για εταιρική τραπεζική (‘corporate banking’), επενδυτές και επιχειρηματικές σχέσεις, μέσα όμως από ένα διαφορετικό και κεφαλαιακά πειθαρχημένο μοντέλο σε σχέση με το παρελθόν.

Σημαντική είναι επίσης η θέση του Συγκροτήματος στις πληρωμές, ενώ το Jinius αναπτύσσεται ως ένα ευρύτερο B2B και B2C ψηφιακό οικοσύστημα που συνδέει επιχειρήσεις και καταναλωτές. Η κατεύθυνση της Τράπεζας προβλέπει περισσότερες πηγές επαναλαμβανόμενων εσόδων και ένα επιχειρηματικό μοντέλο με μεγαλύτερο εύρος πέραν από το παραδοσιακό banking.

Fintechs, neobanks και το νέο μοντέλο τραπεζικής εξυπηρέτησης

Η Τράπεζα δεν αντιμετωπίζει τις fintechs αποκλειστικά ως ανταγωνιστές. Η στρατηγική της είναι να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός ισχυρού, εποπτευόμενου τραπεζικού οργανισμού – εμπιστοσύνη, κεφάλαια, μεγάλη πελατειακή βάση και κανονιστική τεχνογνωσία – με την ταχύτητα, την ευελιξία και την εμπειρία χρήστη που χαρακτηρίζουν τις καλύτερες fintech εταιρείες.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται στην επένδυση και συνεργασία με τη Wealthyhood. Η Τράπεζα επιλέγει συνεργασίες και επενδύσεις που μπορούν να επιταχύνουν την καινοτομία, να βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των fintechs μέσα στο πλαίσιο ασφάλειας, εμπιστοσύνης και κανονιστικής συμμόρφωσης ενός ισχυρού τραπεζικού οργανισμού καθώς και να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων.

Η ίδια φιλοσοφία αποτυπώνεται στην πρωτοπορία της Τράπεζας στις ψηφιακές υπηρεσίες και στη συνεχή εξέλιξή τους: από το QuickPay και τα QuickAccounts μέχρι το Fleksy, το JOEY, τα ψηφιακά στεγαστικά δάνεια και τις νέες επενδυτικές δυνατότητες. Στο τέλος Ιουνίου 2026, η Τράπεζα είχε 517,000 ενεργούς χρήστες ψηφιακών καναλιών, 488,000 ενεργούς χρήστες mobile app και 259,000 ενεργούς χρήστες QuickPay. Η επόμενη ημέρα δεν είναι επομένως επιλογή μεταξύ «παραδοσιακής τράπεζας» και neobank.

Είναι ένα υβριδικό μοντέλο, όπου η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη μιας συστημικής τράπεζας συνδυάζονται με digital-first εμπειρία, προσωποποίηση και άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες. AI, ψηφιακός μετασχηματισμός και κυβερνοασφάλεια

Η τεχνολογία βρίσκεται πλέον στον πυρήνα του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας και όχι απλώς στην υποστήριξη των τραπεζικών εργασιών. Οι επενδύσεις σε cloud infrastructure, data, automation και Artificial Intelligence έχουν ως στόχο να κάνουν την εξυπηρέτηση ταχύτερη, απλούστερη και περισσότερο προσωποποιημένη.

Η Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε στρατηγική συνεργασία με Avenga και Microsoft για την ανάπτυξη πλατφόρμας που αξιοποιεί Agentic AI και Microsoft Azure AI services, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για το cloud και το Conversational Banking. Στόχος είναι οι πελάτες να μπορούν σταδιακά να αλληλεπιδρούν με την Τράπεζα με φυσική γλώσσα, να λαμβάνουν εξειδικευμένες απαντήσεις και να πραγματοποιούν τραπεζικές εργασίες μέσα από μια πιο φυσική και εξατομικευμένη εμπειρία. Το AI αξιοποιείται παράλληλα και στο εσωτερικό της Τράπεζας, με στόχο να ενισχύει τις δυνατότητες των ανθρώπων της και να βελτιώνει τις υφιστάμενες διαδικασίες. Καθώς όμως αυξάνεται η ψηφιοποίηση, ενισχύεται αντίστοιχα η σημασία της κυβερνοασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.

Για έναν οργανισμό που διαχειρίζεται κρίσιμες χρηματοοικονομικές υποδομές, η προστασία των συστημάτων, των δεδομένων και των συναλλαγών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε τεχνολογικής επένδυσης. Η πρόκληση είναι να επιταχύνεται η καινοτομία χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια, την προστασία προσωπικών δεδομένων, το resilience και την κανονιστική συμμόρφωση.

Οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι νέες ευκαιρίες Η στρατηγική της Τράπεζας υποστηρίζεται από μια κυπριακή οικονομία που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σταθερά ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η χώρα διαθέτει ισχυρή δημοσιονομική θέση, σημαντικά μειωμένο δημόσιο χρέος και υψηλές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους. Εξίσου σημαντικό είναι ότι το σημερινό παραγωγικό μοντέλο είναι περισσότερο διαφοροποιημένο σε σχέση με το παρελθόν, με την ανάπτυξη να υποστηρίζεται από ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και από σημαντικές εισροές ξένων επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ιδιαίτερες δυνατότητες παρουσιάζουν η τεχνολογία και το ICT, η ναυτιλία, ο τουρισμός και η φιλοξενία, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, τα ακίνητα, η ενέργεια και η πράσινη μετάβαση. Η εγκατάσταση διεθνών εταιρειών και εξειδικευμένων επαγγελματιών τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά το οικοσύστημα τεχνολογίας και υπηρεσιών, ενώ η γεωγραφική θέση της Κύπρου δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες ως επιχειρηματική βάση μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και ευρύτερης περιοχής.

Για την Τράπεζα Κύπρου, η ανάπτυξη αυτών των κλάδων δημιουργεί ευκαιρίες όχι μόνο για νέο δανεισμό, αλλά για ένα πολύ ευρύτερο φάσμα τραπεζικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών και ψηφιακών υπηρεσιών.

2 χρόνια από την επανεισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το 2024, η Τράπεζα Κύπρου σημείωσε μία σημαντική στρατηγική επιτυχία με την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Η ενέργεια αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας και προσβασιμότητας της Τράπεζας σε ευρύτερες επενδυτικές αγορές.

Στρατηγικά οφέλη της παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

-Σημαντική αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής (3x).

-Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Τράπεζας σε ένα ευρύτερο φάσμα θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών

-Ενίσχυση της συγκρισιμότητάς της με τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, αναδεικνύοντας τη θέση της ως περιφερειακού παίκτη

-Διευκόλυνση πρόσβασης σε νέα κεφάλαια, ενώ μακροπρόθεσμα αναμένεται να οδηγήσει σε ένταξη σε επιπλέον χρηματιστηριακούς δείκτες

Οι μετοχές της Τράπεζας εντάχθηκαν για πρώτη φορά σε δείκτες μετοχών όπως είναι o ‘Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ’ και ο FTSE/ATHEX Large Cap που παρακολουθεί την απόδοση των 25 μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένων εταιριών: o Αυτό σηματοδοτεί ότι η Τράπεζα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερές εταιρίες του ΧΑ o Ταυτόχρονα η ένταξη της μετοχής στους δείκτες έχει περαιτέρω θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητας της μετοχής Ισχυρή απόδοση στο α’ εξάμηνο 2026

Ισχυρά αποτελέσματα εξαμήνου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να επιτυγχάνει τους στόχους της ακόμη και σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας:

-Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 252 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 131 εκατ. αφορούν το β’ τρίμηνο 2026

-Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων στα 11,4 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 5% από την αρχή του έτους και κατά 8% σε ετήσια βάση

-Καταθετική βάση στα 22,8 δισ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 3% από τις αρχές του έτους και κατά 9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025

-Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 18,8%

-Βασικά κέρδη ανά μετοχή στα 0,58 ευρώ

-Δείκτης κόστους προς έσοδα στο 36%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ισχυρής λειτουργικής αποδοτικότητας Η Τράπεζα ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά τον Οκτώβριο 2026.