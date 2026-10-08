Καιρός - Αρναούτογλου: Έντονες βροχές και καταιγίδες μετά τη ζέστη – Πού θα χτυπήσουν

Snapshot Την Παρασκευή αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, με φαινόμενα στην Κέρκυρα, Λευκάδα και Πρέβεζα.

Τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα έχει αίθριο καιρό με ζέστη και φθινοπωρινή υγρασία.

Το Σάββατο θα υπάρξει νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στη δυτική Πελοπόννησο, Στερεά και Θεσσαλία.

Την Κυριακή τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επεκταθούν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη, με βελτίωση στο Ιόνιο.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα επικεντρωθεί στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ νέα επιδείνωση αναμένεται την Τρίτη, με βελτίωση από τις 16 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός στη βορειοδυτική Ελλάδα από τα ξημερώματα της Παρασκευής, σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Το Ιόνιο, όσο και η δυτική Στερεά Ελλάδα και η βορειοδυτική Πελοπόννησος αναμένεται να έχουν έντονη συννεφιά και πολλές βροχές, έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κέρκυρα, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη Λευκάδα και την Πρέβεζα, ενώ τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου και της Στερεάς.

Τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν πλήρως μέχρι το βράδυ, με σύντομες βροχές να είναι πιθανές στα Επτάνησα.

Η υπόλοιπη χώρα αναμένεται να έχει αίθριο καιρό με ζέστη και φθινοπωρινή υγρασία, ενώ οι θερμοκρασία σταδιακά κατά το μεσημέρι θα θυμίζει σταδιακά μέρες καλοκαιριού. Στην Αττική αναμένονται έως και 27 βαθμοί Κελσίου, ενώ στα νότια η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί από 4 έως 6 μποφόρ.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου αναμένονται νέες βροχές και καταιγίδες με σταδιακή επιδείνωση τις βραδινές ώρες. Πιο συγκεκριμένα, από το βράδυ του Σαββάτου έως και τα ξημερώματα της Κυριακής αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στη δυτική Πελοπόννησο, Στερεά και τη Θεσσαλία.

Προς το μεσημέρι της Κυριακής συννεφιά θα σημειωθεί και στην Αττική, ενώ ο καιρός στο Ιόνιο θα βελτιώνεται σταδιακά. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, αλλά και στη Θράκη θα σημειωθούν πιο έντονα καιρικά φαινόμενα.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα επικεντρωθεί στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ την Τρίτη 13/10 αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού στα κεντρικά και νότια της χώρας. Σταδιακή βελτίωση θα έχει ο καιρός από τις 16 Οκτωβρίου.

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