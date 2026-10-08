Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

Snapshot Το El Niño του 2026 έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας στην περιοχή Niño 3.4, με θετική απόκλιση περίπου +3,2°C τον Οκτώβριο.

Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2026, με επιρροή που πιθανώς θα συνεχιστεί μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2027.

Το El Niño προκαλεί παγκόσμια θερμή ανωμαλία, με μεγάλες περιοχές της Γης να εμφανίζουν θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα.

Οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία λόγω El Niño επηρεάζουν τα καιρικά μοτίβα, οδηγώντας σε ακραία φαινόμενα όπως ζέστη, βροχοπτώσεις, πλημμύρες ή ξηρασία σε διάφορες περιοχές.

Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη είναι σύνθετες και δεν προκαλούν άμεσα συγκεκριμένο καιρό, αλλά παρακολουθούνται στενά λόγω της πιθανής επίδρασης στα μελλοντικά καιρικά μοτίβα. Snapshot powered by AI

Το El Niño του 2026 συνεχίζει να ενισχύεται και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το ισχυρό κλιματικό φαινόμενο ενδέχεται να διατηρήσει την επιρροή του στην παγκόσμια θερμοκρασία και στα καιρικά μοτίβα μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2027.

Οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι η θερμή φάση του φαινομένου έχει πλέον φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν περαιτέρω ενίσχυση μέχρι την κορύφωσή του, η οποία αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Χάρτες που αποτυπώνουν τις πιθανότητες για θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα δείχνουν μεγάλες περιοχές του πλανήτη να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα, αποτυπώνοντας την έκταση της θερμής ανωμαλίας που αναμένεται να επηρεάσει τους επόμενους μήνες.

Σε ιστορικά επίπεδα ο δείκτης Niño 3.4

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, ο δείκτης Niño 3.4 έχει φτάσει σε επίπεδα που ξεπερνούν σημαντικά προηγούμενα ισχυρά επεισόδια του El Niño.

Η απόκλιση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή Niño 3.4 έφτασε στις αρχές Οκτωβρίου περίπου τους +3,2°C σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει το meteo.

Πρόκειται για την υψηλότερη εβδομαδιαία θετική απόκλιση στο διαθέσιμο αρχείο από το 1981, με την εξέλιξη του 2026 να ξεπερνά πλέον αντίστοιχες πορείες ισχυρών επεισοδίων, όπως εκείνα του 2015/16, του 1997/98 και του 1982/83.

Η περιοχή Niño 3.4 αποτελεί μία από τις βασικές ζώνες παρακολούθησης του El Niño – Νότια Ταλάντωση. Ωστόσο, η επίσημη αξιολόγηση της έντασης του φαινομένου δεν βασίζεται σε μία μόνο μέτρηση, αλλά στην επιμονή των θερμοκρασιακών ανωμαλιών για αρκετές εβδομάδες.

«Η Γη σχεδόν ολόκληρη στο κόκκινο»

Την ίδια ώρα, οι τελευταίες προγνώσεις αποτυπώνουν την έκταση της θερμής ανωμαλίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αμερικανός μετεωρολόγος σχολίασε χαρακτηριστικά τις νέες χαρτογραφήσεις, σημειώνοντας ότι «η Γη είναι σχεδόν ολόκληρη στο κόκκινο», καθώς προβλέπονται υψηλότερες από τις κανονικές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το El Niño θα συνεχίσει να επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, μεταβάλλοντας τα μοτίβα θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Κορύφωση τον Δεκέμβριο

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί περίπου τον Δεκέμβριο, ενώ η ισχυρή του επίδραση μπορεί να συνεχιστεί και στις αρχές του 2027.

Οι τελευταίες προβλέψεις της WMO δείχνουν πολύ υψηλή πιθανότητα το El Niño να παραμείνει ενεργό μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ η επίδρασή του μπορεί να διατηρηθεί και κατά τους επόμενους μήνες.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδυάζεται με ήδη εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες των ωκεανών. Το El Niño δεν δημιουργεί από μόνο του νέα θερμότητα, αλλά συνδέεται με την απελευθέρωση θερμότητας που έχει αποθηκευτεί στα ανώτερα στρώματα του Ειρηνικού Ωκεανού.

Τι σημαίνει για τον καιρό

Το El Niño αποτελεί τη θερμή φάση του φυσικού κλιματικού κύκλου El Niño - Νότια Ταλάντωση (ENSO), ο οποίος μεταβάλλεται ανά δύο έως επτά χρόνια.

Κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού El Niño, οι εμπορικοί άνεμοι που συνήθως μεταφέρουν θερμά επιφανειακά νερά προς την Αυστραλία εξασθενούν ή αντιστρέφονται. Ως αποτέλεσμα, μεγάλες ποσότητες θερμού νερού συγκεντρώνονται στον τροπικό Ειρηνικό, επηρεάζοντας την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι συνέπειες δεν είναι ίδιες σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια του φαινομένου, μπορεί να αυξηθούν οι πιθανότητες για ακραία ζέστη, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες ή ξηρασία σε διαφορετικές περιοχές.

Για την Ευρώπη, οι επιπτώσεις είναι πιο σύνθετες και δεν σημαίνει ότι το El Niño οδηγεί αυτόματα σε συγκεκριμένο καιρό. Ωστόσο, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του, καθώς η ισχυρή θερμή φάση μπορεί να επηρεάσει τα καιρικά μοτίβα και τους επόμενους μήνες.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι πόσο ισχυρή θα γίνει η κορύφωση του φαινομένου τον Δεκέμβριο και για πόσο διάστημα θα συνεχίσει να επηρεάζει το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα στις αρχές του 2027.

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