Φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού με φθινοπωρινές συνθήκες, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και ηπειρωτικά της χώρας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα
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  • Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι ήπιος με βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και πιθανότητα καταιγίδων στο Ιόνιο, ενώ Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα έχουν λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες γύρω στους 25-26 βαθμούς.
  • Την Παρασκευή οι βροχές θα ενισχυθούν στη δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, τη Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας λόγω νοτιάδων.
  • Το Σαββατοκύριακο οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα της Κυριακής.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι νοτιάδες θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ.
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Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τις φθινοπωρινές συνθήκες να κάνουν πιο έντονη την παρουσία τους. Νοτιάδες, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένεται να συνθέσουν το σκηνικό, ενώ ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε επίπεδα κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΕΡΤ, Γιώργου Εμμανουήλ, τα πρώτα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα δυτικά, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι βροχές αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Πέμπτη: Ήπιος καιρός, με βροχές από το απόγευμα στα δυτικά

Η Πέμπτη ξεκινά με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες, χωρίς όμως να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Από τις απογευματινές ώρες, ωστόσο, ο καιρός θα παρουσιάσει μεταβολή στη δυτική Ελλάδα, όπου αναμένονται βροχές, ενώ στο Ιόνιο υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας κατά τόπους τους 25 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Όπως σημειώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ, πρόκειται ουσιαστικά για ένα τυπικό φθινοπωρινό σκηνικό, με τον υδράργυρο να κινείται κοντά στις κλιματικές τιμές και τους νοτιάδες να κυριαρχούν.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν καλές, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπονται λίγες νεφώσεις και νότιοι άνεμοι έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή: Ενισχύονται οι βροχές στη δυτική Ελλάδα

Η μεταβολή του καιρού θα γίνει πιο αισθητή την Παρασκευή. Οι βροχές θα συνεχιστούν στη δυτική Ελλάδα, ενώ στο Ιόνιο αναμένεται να αυξηθούν οι πιθανότητες για τοπικές καταιγίδες.

Παράλληλα, φαινόμενα αναμένονται στη Δυτική Μακεδονία, σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, καθώς και στην Πελοπόννησο.

Οι νοτιάδες θα συνεχίσουν να πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, περίπου κατά 1 έως 2 βαθμούς, καθώς οι νότιοι άνεμοι θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες.

Σαββατοκύριακο με περισσότερες βροχές και καταιγίδες

Το Σάββατο, το πεδίο των βροχοπτώσεων θα διευρυνθεί. Τα φαινόμενα από το Ιόνιο αναμένεται να κινηθούν προς αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Εξαίρεση αναμένεται να αποτελέσουν κυρίως η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν ενδείξεις για γενικευμένα ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιοι, με την ένταση να φτάνει τα 5 μποφόρ και τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή: Επιμένουν τα φαινόμενα, βελτίωση από το απόγευμα

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Κυριακή, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να επηρεάζουν το Ιόνιο και αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων και βελτίωση του καιρού.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, σηματοδοτώντας την περαιτέρω επικράτηση πιο φθινοπωρινών συνθηκών.

Οι επόμενες ημέρες, λοιπόν, θα χαρακτηρίζονται από νοτιάδες, αυξημένη υγρασία, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και σταδιακά να επεκτείνονται σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Παρά τις βροχές, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή, με τον καιρό να αποκτά σταδιακά τα χαρακτηριστικά ενός πιο κλασικού φθινοπωρινού σκηνικού.

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