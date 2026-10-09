Αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ για το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα – Καταγγέλλουν αναβίωση «ταγμάτων εφόδου»

Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ, να καταδικάζουν το περιστατικό, να προειδοποιούν για τον κίνδυνο επανεμφάνισης της ακροδεξιάς βίας και να ζητούν την άμεση σύλληψη των δραστών.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ για το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα – Καταγγέλλουν αναβίωση «ταγμάτων εφόδου»
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  • ΣΥΡΙΖΑ και ΝΑΡ καταδικάζουν την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα και προειδοποιούν για την επανεμφάνιση της ακροδεξιάς βίας.
  • Το θύμα δέχτηκε επίθεση επειδή απάντησε ότι είναι αριστερός, σε περιστατικό που θυμίζει παλαιότερες επιθέσεις ακροδεξιών.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά άμεση και σοβαρή διερεύνηση της υπόθεσης από τις αστυνομικές αρχές και καταδίκη της επίθεσης από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
  • Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, κατηγορεί την Αστυνομία για παραπληροφόρηση και συνδέει την επίθεση με την αποφυλάκιση Κασιδιάρη και την κανονικοποίηση της Ακροδεξιάς.
  • Ζητείται μηδενική ανοχή στη νεοναζιστική βία και άμεση σύλληψη των δραστών για να αποτραπεί η επανεμφάνιση των «ταγμάτων εφόδου».
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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, οι δράστες τον πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 88 και τον ρώτησαν αν είναι αριστερός. Όταν απάντησε «ναι», του επιτέθηκαν.

ΣΥΡΙΖΑ: Να μην επιστρέψουν τα χρυσαυγίτικα τάγματα εφόδου

Με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επίθεση, παραλληλίζοντας το περιστατικό με παλαιότερα εγκλήματα της ακροδεξιάς.

Όπως σημειώνει, «το σοβαρότατο συμβάν προκαλεί εύλογη ανησυχία, φέρνοντας στο νου παλαιότερες υποθέσεις με πολύ χειρότερη κατάληξη, όπως τις δολοφονίες του Σαχζάτ Λουκμάν και του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα».

Παράλληλα, καλεί τις αστυνομικές αρχές να διερευνήσουν άμεσα και με τη μέγιστη σοβαρότητα το περιστατικό, ζητώντας από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταδικάσουν την επίθεση.

«Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγίτικων “ταγμάτων εφόδου” και των νεοναζί εγκληματιών», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου.

Στο θέμα αναφέρθηκε και η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου η οποία σε ανάρτησή της τονίζει ότι «η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ανοχή «οπλίζει» τον νεοναζισμό. Να ξεριζώσουμε το μίσος σε κάθε γειτονιά, πριν θρηνήσουμε τον επόμενο Φύσσα!».

Σακελλαρίδης: Αιχμές για την Αστυνομία από Σακελλαρίδη

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινείται η παρέμβαση του γραμματέα της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος στρέφει τα πυρά του και κατά της Αστυνομίας, καταγγέλλοντας ότι οι πρώτες πληροφορίες που διοχετεύθηκαν στα ΜΜΕ παρουσίαζαν ως πιθανό κίνητρο της επίθεσης τη ληστεία.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εκδοχή θυμίζει τις πρώτες αστυνομικές διαρροές μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, όταν το έγκλημα είχε αρχικά παρουσιαστεί ως «οπαδικός καυγάς».

«Απαιτούμε από την Αστυνομία να πράξει τα δέοντα και να κάνει σοβαρά τη δουλειά της σε αυτή την άκρως σοβαρή υπόθεση», τονίζει, ζητώντας να συλληφθούν άμεσα οι δράστες και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, συνδέει την επίθεση με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, υποστηρίζοντας ότι «οι φασίστες αποθρασύνονται μετά την αποφυλάκιση Κασιδιάρη και την κανονικοποίηση της Ακροδεξιάς στην χώρα μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι εγκληματικές μέθοδοι της Χρυσής Αυγής, οι τραμπουκισμοί και τα μαχαιρώματα είναι αυτό που ξέρουν να κάνουν».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς στέλνει μήνυμα ενάντια στην επανεμφάνιση της νεοναζιστικής βίας, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα «ούτε στην Ελευσίνα, ούτε και πουθενά».

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