Ελευσίνα: Μαχαίρωσαν άνδρα στον μηρό - «Είσαι αριστερός;»

Snapshot έσσερις άγνωστοι προσπάθησαν να κλέψουν το κινητό ενός 30χρονου άνδρα στην Ελευσίνα.

Ο άνδρας μαχαιρώθηκε στον μηρό κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 88.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια στο Τζάνειο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Η Άμεση Δράση ενημερώθηκε από τον φύλακα στις 16:20 το απόγευμα. Snapshot powered by AI

Στο Τζάνειο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος άνδρας, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τέσσερις αγνώστους στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι δράστες τον πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 88 και τον ρώτησαν αν είναι αριστερός. Όταν απάντησε «ναι», του επιτέθηκαν.

Οι τέσσερις άγνωστοι αποπειράθηκαν, επίσης, να του πάρουν το κινητό.

Ο άνδρας προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με τραύμα από μαχαίρι στον μηρό. Στις 16:20 το απόγευμα, ο φύλακας τουυ Κέντρου Υγείας ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Τζάνειο για νοσηλεία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι επιχείρησαν να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο και τον μαχαίρωσαν στον μηρό.

Διαβάστε επίσης