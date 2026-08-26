Ροδόπη: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει

Snapshot Άνδρας στη Ροδόπη μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

Η μεγάλη κόρη του ζευγαριού ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο.

Ο 58χρονος άνδρας αυτοτραυματίστηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Το ζευγάρι, γονείς δύο παιδιών, είχε προηγούμενα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας από το 2022.

Οι αστυνομικές έρευνες για τις συνθήκες του εγκλήματος συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Άνδρας στη Ροδόπη μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία, γονείς τριών παιδιών, δύο ενήλικων και ενός ανήλικου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μεγάλη κόρη του ζευγαριού ειδοποίησε την ΕΛΑΣ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά της. Ο άνδρας κατά πληροφορίες 58 ετών, αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Επεισόδια μεταξύ του ζευγαριού είχε καταγραφεί ξανά στις αρχές του 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα είχε τότε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή. Ο άνδρας είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ενδοοικογενειακή βία.

Οι έρευνες της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το έγκλημα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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