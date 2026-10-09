Μητσοτάκης: Θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας

Snapshot Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ και ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα επιδιώκει να διατηρήσει το πλεονέκτημα στην προμήθεια αμυντικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των F-35 και της αναβάθμισης των F-16.

Το καλώδιο και η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσουν χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Η συνεργασία με το Ισραήλ βασίζεται στο κράτος και όχι στην εκάστοτε κυβέρνηση, ενώ η Ελλάδα διατηρεί καλές σχέσεις και με τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστίνη.

Το 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας μετά από 40 χρόνια, ενώ η επένδυση στα ορυχεία χρυσού στις Σκουριές θα δημιουργήσει 3.000 θέσεις εργασίας με αυστηρά περιβαλλοντικά μέτρα. Snapshot powered by AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό το αποτύπωμά της, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Καταρχάς, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ, ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Δεν συνηθίζεται να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους επισκέψεις με αυτή τη συχνότητα από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ. Ο συγκεκριμένος αξιωματούχος είχε πραγματοποιήσει μία αντίστοιχη επίσκεψη πέρυσι στην Ινδία και μία φέτος στην Ελλάδα, με την παραμονή του στη χώρα μας να διαρκεί περίπου 36 ώρες.

Η επίσκεψη επιβεβαίωσε το ισχυρό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Το αποτύπωμά της κρίνεται θετικό, καθώς ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η περαιτέρω ενίσχυση αυτής της θέσης μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει για τη χώρα μας» είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Στόχος να διατηρηθεί το πλεονέκτημα για την προμήθεια αμυντικού υλικού»

Ακολούθως αναφέρθηκε στην αμυντική θωράκιση της χώρας, τονίζοντας: «Σε ό,τι αφορά τους αμυντικούς εξοπλισμούς, στόχος είναι να διατηρηθεί το πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα ως προς την προμήθεια αμυντικού υλικού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τόσο τα F-35 όσο και το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16.

Θεωρώ ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Η προβολή που έλαβε η επίσκεψη και στο εξωτερικό, αλλά και η παρουσία του στην Πνύκα, καταδεικνύουν ότι υπήρξε θετικός αντίκτυπος.

Για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για τη θέση του προέδρου των ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν γνωρίζει αν θα επιλέξει να διεκδικήσει τη συγκεκριμένη θέση. Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε ότι υπάρχει πολύ καλή προσωπική σχέση με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών και ότι η επίσκεψη ήταν άρτια οργανωμένη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι, όταν σηκώνεις το τηλέφωνο, υπάρχει στην άλλη πλευρά της γραμμής κάποιος που θα απαντήσει».

Καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Για το καλώδιο και τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι: «Νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Και τώρα βέβαια, με τη συμμετοχή του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και τη φίλη Γαλλία. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Για την πρόταση της Ελλάδας στην ΕΕ για αυξημένη δημοσιονομική ευελιξία λόγω ενεργειακής κρίσης και την κριτική Ανδρουλάκη: Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που έχουμε. Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα παρά τα πράσινα άλογα».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών: «Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Σήμερα έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θα ήταν τελείως λάθος η χώρα αυτή τη στιγμή να εκπέμπει μήνυμα αδυναμίας και η κυβέρνηση να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο επειδή τη συμφέρει πολιτικά. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να "κατέβουν τα μολύβια" και να σταματήσει η κυβέρνηση να κυβερνά. Υπάρχουν πολλά παραδοτέα ακόμα που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται».

«Έχει έναν ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο»

«Τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουγάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο».

«Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία μάλιστα είναι αποτυπωμένη σε συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χώρα που έχει οικοδομήσει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του Αραβικού κόσμου, με την Ινδία και με το Ισραήλ. Προφανώς από εκεί και πέρα η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Και αυτό το οποίο συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε από έναν πόλεμο όπου ουσιαστικά στόχοι ήταν μόνο στρατιωτικοί σε ένα πλήρη πόλεμο όπου σκοτώνονται συνέχεια άμαχοι.

Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε με το μέρος της Ουκρανίας, διότι ήταν αμυνόμενη, διότι κάπως πήγε να την εισβάλει και να την κατακτήσει. Και το κάναμε όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, αλλά διότι και εμείς ως χώρα είμαστε μια χώρα που έχουμε οικοδομήσει την εξωτερική μας πολιτική πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο απαράβιαστο των συνόρων. Τώρα, αν στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλικοί προς την ρωσική ηγεσία, σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα.

Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, αλλά δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούμε, ότι δεν θα ήταν καλό, ούτε δίκαιο, ούτε σωστό ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου. Όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού».

Απαντώντας για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τις σχέσεις με το Ισραήλ, ξεκαθάρισε ότι «η στρατηγική σχέση είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι με τη σημερινή κυβέρνηση» και έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ασπίδα του Αχιλλέα και τη συνεργασία για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών δυνατοτήτων.

«Νομίζετε ότι οι Ισραηλινοί το πουλάνε σε πολλούς;», διερωτήθηκε, αναφερόμενος στο αμυντικό σύστημα και στην παράδοση πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξή του.

Ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η συνεργασία με το Ισραήλ δεν αποτελεί τροχοπέδη για τις ισχυρές σχέσεις της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστίνη. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η Αθήνα δεν διστάζει να ασκεί κριτική στο Ισραήλ όταν θεωρεί ότι οι ενέργειές του δεν συνάδουν με τις ελληνικές αρχές και αξίες.

Οι πιλότοι μας ξεκινούν την εκπαίδευση για τα F-35

Για την κριτική Τσίπρα για τα F-35: «Θέλει να επιστρέψει στην πολιτική και δεν γνωρίζει τα βασικά. Ο Τσίπρας δεν θέλει να γνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα F-35, οι πιλότοι θα ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται, η Ανδραβίδα αναβαθμίζεται για να τα υποδεχθεί. Μου προκαλεί εντύπωση να λέει ότι θα τα πάρει η Τουρκία, η οποία δεν είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα για τα συγκεκριμένα αεροσκάφη.

«Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει το γεωγραφικό μας αποτύπωμα»

Κληθείς να σχολιάσει τον Κάθετο Διάδρομο, είπε ότι «δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τις ενεργειακές υποδομές που διαθέτει. Τις εκμεταλλευόμαστε, προκειμένου να τροφοδοτήσουμε τους βόρειους γείτονές μας. Η Ελλάδα είναι πάροχος ενεργειακής ασφάλειας κι αναβαθμίζεται το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Οι ΗΠΑ επέλεξαν να κάνουν αυτή την ενεργειακή συμφωνία με την Ελλάδα κι όχι με κάποια άλλη χώρα. Μπαίνουμε κι εμείς στη διαδικασία να ψάξουμε να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο. Και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες.

Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Εκεί κάνει τις έρευνες η αμερικανική εταιρεία Chevron».

«Γεώτρηση στην Κέρκυρα ύστερα από 40 χρόνια»

Κλείνοντας το θέμα της ενέργειας, προχώρησε και σε μία αποκάλυψη για την Κέρκυρα: «Αποκαλύπτω ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2027 θα γίνει η πρώτη γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon. Είναι η πρώτη που γίνεται ύστερα από 40 χρόνια».

«Μεγάλη επένδυση τα μεταλλεία χρυσού»

Ο πρωθυπουργός σχολίασε και την παρουσία του χθες στα ορυχεία στις Σκουριές και χαρακτήρισε το έργο «μεγάλη επένδυση, με αυστηρά περιβαλλοντικά μέτρα. Θα ανοιχτούν 3.000 θέσεις εργασίας. Θα δοθούν μεγάλα ανταποδοτικά για το Δήμο, σημαντικά τέλη για το ελληνικό Δημόσιο και θα εργάζονται νέοι άνθρωποι».

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