Κυβερνητικές πηγές για Αλέξη Τσίπρα: «Τα θέματα άμυνας δεν προσφέρονται για φθηνή αντιπολίτευση»

Snapshot Η Τουρκία παραμένειτός του προγράμματος F-35 λόγω αυστηρών αμερικανικών νόμων και προϋποθέσεων που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Η Ελλάδα παρήγγειλε τα F-35 το 2022 και η απόκτησή τους εγκρίθηκε από τη Βουλή το 2024, με παραλαβές να αναμένονται το 2029.

Η Τουρκία συμμετείχε ως συμπαραγωγός στο πρόγραμμα F-35 έως το 2019, ενώ σήμερα δεν συμμετέχει.

Ο εκσυγχρονισμός των ελληνικών F-16 ολοκληρώθηκε με νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Οι κυβερνητικές πηγές κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα για φθηνή αντιπολίτευση σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, με αιχμή τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Τουρκίας και ειδικότερα τα μαχητικά F-35 και F-16, έδωσαν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. .

«Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει πλέον κανόνας για τον κ. Τσίπρα και το κόμμα του», ανέφεραν οι ίδιες πηγές, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί «εθνικής ήττας» και ότι η Τουρκία βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης F-35.

Οι κυβερνητικές πηγές παρέπεμψαν μάλιστα στη σημερινή συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην «Καθημερινή», στην οποία, ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, σημείωσε ότι «υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, υπάρχει επίσης μια διάταξη στον νόμο NDAA που θέτει πολύ αυστηρούς όρους. Συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί», προσθέτοντας ότι αυτό «απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα».

«Δεν γίνεται ένας πολιτικός αρχηγός να παρουσιάζει την κατάσταση ευνοϊκότερη για τη γείτονα χώρα από ό,τι, όχι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, αλλά ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο», σχολίασαν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές υπογράμμισαν ότι έως το 2019 η Τουρκία συμμετείχε ως συμπαραγωγός στο αμερικανικό πρόγραμμα των F-35, ενώ σήμερα παραμένει εκτός. Αντίθετα, επισήμαναν ότι η Ελλάδα παρήγγειλε τα F-35 το 2022, η απόκτησή τους εγκρίθηκε από τη Βουλή το 2024 και τα πρώτα μαχητικά αναμένεται να παραληφθούν το 2029.

Αναφορικά με τα F-16, σημείωσαν ότι με νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οριστικοποιήθηκαν οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών.

«Θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται για φθηνή αντιπολίτευση, όπως συστηματικά κάνει ο κ. Τσίπρας», κατέληξαν οι κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

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