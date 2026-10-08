Σε διπλή πίεση οι ανεξάρτητοι βουλευτές – Στενεύουν τα περιθώρια για τις επόμενες κινήσεις

Οι όροι που έχει θέσει η ΕΛΑΣ και η νέα πίεση από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλάζουν τα δεδομένα για τους 12 ανεξάρτητους

Αντώνης Ρηγόπουλος

Σε διπλή πίεση οι ανεξάρτητοι βουλευτές – Στενεύουν τα περιθώρια για τις επόμενες κινήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η ΕΛΑΣ απαιτεί από τους ανεξάρτητους βουλευτές να παραιτηθούν από την έδρα τους πριν ενταχθούν στη συμπαράταξη.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τους ανεξάρτητους να παραδώσουν τις έδρες τους εντός μιας εβδομάδας, απειλώντας με δημόσιες καταγγελίες.
  • Η παράδοση ή μη των εδρών δημιουργεί έντονη πολιτική και επικοινωνιακή πίεση στους ανεξάρτητους, περιορίζοντας τις κινήσεις τους.
  • Ο αρχικός σχεδιασμός για παραιτήσεις μετά τα Χριστούγεννα πιέζεται να επισπευσθεί λόγω των νέων δεδομένων.
  • Η παραίτηση από την έδρα δεν εγγυάται την ένταξη στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ, αυξάνοντας το πολιτικό ρίσκο για τους βουλευτές.
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Σε μία από τις πιο δύσκολες φάσεις μετά την ανεξαρτητοποίησή τους φαίνεται να εισέρχονται οι βουλευτές που αποχώρησαν πρόσφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ και εξετάζουν την προοπτική ένταξής τους στην ΕΛΑΣ, καθώς πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με πίεση από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.

Από τη μία πλευρά, η ΕΛΑΣ δεν δείχνει διάθεση να μεταβάλει τις προϋποθέσεις που έχει θέσει για την ένταξη εν ενεργεία βουλευτών στις τάξεις της. Η θέση που έχει διατυπωθεί είναι ότι όποιος βουλευτής επιθυμεί να ενταχθεί στη συμπαράταξη θα πρέπει προηγουμένως να έχει παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική του έδρα.

Τη συγκεκριμένη θέση επαναλαμβάνει άλλωστε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας κάθε φορά που ερωτάται σχετικά, χωρίς παράλληλα να παρέχει εγγύηση ότι η παραίτηση από την έδρα θα συνοδευτεί και από συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ στις επόμενες εκλογές.

Η πίεση και από τον ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια στιγμή, όμως, αυξάνεται πλέον αισθητά και η πίεση από το κόμμα με το οποίο εξελέγησαν.

Η Κουμουνδούρου ζητά από τους ανεξάρτητους να παραδώσουν τις έδρες τους εντός της επόμενης εβδομάδας, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε δημόσιες καταγγελίες σε βάρος τους.

Το νέο αυτό δεδομένο περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τους συγκεκριμένους βουλευτές. Σε περίπτωση που επιλέξουν να διατηρήσουν τις έδρες τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια προσωπική επικοινωνιακή αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς παράλληλα να διαθέτουν την πολιτική και επικοινωνιακή κάλυψη ενός άλλου κόμματος, καθώς η ΕΛΑΣ εξακολουθεί να θέτει ως προϋπόθεση την προηγούμενη παραίτησή τους.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται σημαντικά ο πολιτικός χώρος στον οποίο μπορούν να κινηθούν, καθώς τόσο η πλευρά της ΕΛΑΣ όσο και εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετούν πλέον στο επίκεντρο το ζήτημα των κοινοβουλευτικών εδρών.

Αλλάζει ο σχεδιασμός για μετά τα Χριστούγεννα

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το προηγούμενο διάστημα από την πλευρά ανεξάρτητων βουλευτών μεταφερόταν η πρόθεση να υπάρξουν παραιτήσεις μετά τα Χριστούγεννα, όπως ανέφερε και σε πρόσφατο άρθρο το newsbomb.

Ο σχεδιασμός αυτός, ωστόσο, βρίσκεται πλέον υπό πίεση, καθώς οι τελευταίες κινήσεις δημιουργούν την ανάγκη για αποφάσεις σε συντομότερο χρόνο.

Παράλληλα, όσο πλησιάζουν οι εκλογές αυξάνεται και η αβεβαιότητα ως προς τις επόμενες κινήσεις τους. Μια παραίτηση από την έδρα τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, δηλαδή λίγους μόλις μήνες πριν από τις κάλπες, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα ενταχθούν και στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

Έτσι, οι ανεξάρτητοι καλούνται πλέον να σταθμίσουν όχι μόνο το εάν και πότε θα παραδώσουν τις κοινοβουλευτικές τους έδρες, αλλά και το πολιτικό ρίσκο μιας τέτοιας απόφασης χωρίς δεδομένη την επόμενη κομματική τους ένταξη.

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