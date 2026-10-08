Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Ηθικά έκπτωτο όποιο κόμμα πάρει τους ανεξάρτητους βουλευτές μετά την Τετάρτη

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τελεσίγραφο έως τις 14 Οκτωβρίου για τους ανεξάρτητους βουλευτές να παραδώσουν τις έδρες τους.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν «ηθικά έκπτωτο» οποιοδήποτε κόμμα εντάξει τους ανεξάρτητους βουλευτές μετά την Τετάρτη.

Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε ως χρονικό όριο παραίτησης τον Φεβρουάριο του 2027, προκαλώντας έντονη αντίδραση στην Κουμουνδούρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχουν υπογράψει ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα και καταγγέλλει την «έμμισθη αποχή» τους από την αντιπολίτευση.

Η ένταση αφορά συνολικά 12 ανεξάρτητους βουλευτές, με πρώτο τον πρώην πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο. Snapshot powered by AI

Κορυφώνεται η ένταση στις σχέσεις του «τριγώνου» ΣΥΡΙΖΑ - ανεξάρτητοι βουλευτές - ΕΛΑΣ, καθώς μετά το χθεσινό τελεσίγραφο των 7 ημερών που διαμήνυσε η Κουμουνδούρου προς τους βουλευτές ώστε να παραδώσουν τις έδρες τους, πλέον υπάρχει και ευθεία απάντηση στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα.

Υπενθυμίζεται ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισαν χθες πώς έως την ερχόμενη Τετάρτη οι ανεξάρτητοι βουλευτές που αποχώρησαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να πάνε στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει επισήμως σε συγκεκριμένες καταγγελίες, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη στάση που τήρησαν οι ίδιοι κατά βουλευτών που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί σε προηγούμενες διασπάσεις, όπως με τη δημιουργία της ΝΕΑΡ ή την αποπομπή του πρώην προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασσελάκη.

Οι ίδιες πηγές μάλιστα καταγράφουν συνολικά 12 ανεξάρτητους βουλευτές, θέτοντας μάλιστα ως «πρώτο», τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο.

Μάλιστα, σε σημερινή του παρέμβαση στον ρ/σ Στο Κόκκινο ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας Γιώργος Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι «Το τελεσίγραφο ετέθη ευθέως. Υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι εδώ και μήνες αργομισθούν. Δεν έκαναν κοινοβουλευτική ομάδα, δεν πήγαν σε άλλο κόμμα, και το άλλο κόμμα που θέλουν να πάνε λέει «εγώ δεν σας παίρνω αν δεν παραδώσετε την έδρα». Είναι άνθρωποι χωρίς διαβατήριο. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υπογράψει κατά νόμο, σε υπεύθυνη δήλωση, δεν είναι ιδιωτικό συμφωνητικό του αέρα, ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Δεν κέρδισαν το Τζόκερ, έδρα στην Αριστερά πήραν, και την πήραν με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ».

Αντίδραση Τσίπρα

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά σήμερα ο κ. Τσίπρας σήκωσε το γάντι θέτοντας το δικό του χρονικό όριο για τις παραιτήσεις των βουλευτών προκειμένου να τους εντάξει στις τάξεις της ΕΛΑΣ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «προφανώς και δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, προφανώς και δεν θα δείτε στα ψηφοδέλτιά μας κάποιους οι οποίοι παραιτούνται τον Μάρτιο, και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας. Εμείς δεν θα παίξουμε, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες».

Οργή από Κουμουνδούρου

Το χρονικό όριο που έθεσε πάντως ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται πως εξόργισε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που με νεότερη διαρροή τονίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας τους κλείνει το μάτι να παραιτηθούν έως και τα τέλη Φεβρουαρίου του 2027, κάνοντας λόγο για κόμμα «ηθικά έκπτωτο».

Πιο συγκεκριμένα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν «απογοητευτική» την αντίδραση Τσίπρα και τονίζουν ότι «Η έμμισθη αποχή τους (των ανεξάρτητων βουλευτών) από την αντιπολιτευτική μάχη κατά του καθεστώτος Μητσοτάκη θα τερματιστεί την προσεχή Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου στις 12.00 το μεσημέρι».

Μάλιστα η Κουμουνδούρου επιμένει ότι μετά την Τετάρτη δεν θα υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα και όποιο κόμμα τους πάρει, καθίσταται ηθικά έκπτωτο.

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