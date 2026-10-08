Μητσοτάκης για Ρούμπιο: Επιβεβαιώθηκε το βάθος τη στρατηγικής μας σχέσης

Snapshot Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ και την αντίληψη της υπερδύναμης για την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και πλήρη λογοδοσία.

Τόνισε την ανάγκη ανανέωσης της συμφωνίας αλήθειας που ξεκίνησε το 2019 και επικαιροποιήθηκε το 2023, ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

Υπογράμμισε ότι σταθερότητα σημαίνει μεταρρυθμίσεις και τόνισε την αξία της αξιοπιστίας που έχει κερδίσει η κυβέρνηση.

Αναγνώρισε τα λάθη ως μέρος της πορείας και δεσμεύτηκε για συνέχιση της προσπάθειας για μια καλύτερη Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος τη στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρναία της Χαλκιδικής, όπου περιοδεύει σήμερα το πρωί.

«Να σας ζητήσω καθώς εισερχόμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο να ανανεώσουμε τη συμφωνία αλήθειας που συνάψαμε το 2019 και επικαιροποιήσαμε το 2023», είπε ο πρωθυπουργός μιλώντας σε συγκεντρωμένους πολίτες, τονίζοντας πως «σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μεταρρυθμίσεις».

«Ζητούμε αυτοδύναμη κυβερνηση για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αξιοπιστία με πολύ κόπο δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας», είπε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας: «Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτε, προχωράμε για μια καλύτερη Ελλάδα».

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