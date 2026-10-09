Πηγές ΕΛΑΣ κατά κυβέρνησης για τα F-35 και τα F-16: «Ξέρει να διαστρεβλώνει αλλά όχι να διαβάζει»

Snapshot Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατηγορεί την κυβέρνηση για διαστρέβλωση των γεγονότων σχετικά με τα προγράμματα F-35 και F-16.

Ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 και η αναβάθμιση των F-16 σε Viper ξεκίνησαν επί κυβέρνησης Τσίπρα, με νομοθετικές διατάξεις και πολιτικές ενέργειες από το 2017 έως το 2019.

Η εκπαίδευση Τούρκων πιλότων στα F-35 διακόπηκε το 2019, ενώ το East Med Act και άλλοι νόμοι απαγόρευσαν την πώληση των F-35 στην Τουρκία λόγω αγοράς των ρωσικών S-400.

Η συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό των F-16 υπογράφηκε το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του το 2023.

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει αντιφάσεις στην κυβερνητική επιχειρηματολογία, υποστηρίζοντας ότι υποβαθμίζει τη συμβολή της προηγούμενης κυβέρνησης στα εξοπλιστικά προγράμματα. Snapshot powered by AI

Σκληρή απάντηση στις κυβερνητικές πηγές για τα εξοπλιστικά προγράμματα δίνουν πηγές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι διαστρεβλώνει τα γεγονότα, ενώ επιστρατεύουν και παλαιότερη δήλωση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη για να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς της σχετικά με τα F-16.

«Η κυβέρνηση σίγουρα ξέρει να διαστρεβλώνει αλλά όχι να διαβάζει», σχολιάζουν πηγές της ΕΛΑΣ, απαντώντας στις κυβερνητικές διαρροές, σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία συμμετείχε ως συμπαραγωγός στο πρόγραμμα των F-35 μέχρι το 2019, ενώ οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών F-16 οριστικοποιήθηκαν επί κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Από την Αμαλίας υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση παραλείπει σκοπίμως τις εξελίξεις που είχαν δρομολογηθεί επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, τόσο σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 όσο και για την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 σε Viper.

«Ο Μαρινάκης είπε άθελά του την αλήθεια» για τα F-35

Όπως αναφέρουν από την Αμαλίας, οι αμερικανικές νομοθετικές διατάξεις που θεσμοθέτησαν το εμπάργκο είναι οι ακόλουθες, από το 2017 που αγοράστηκαν οι S400:

-Ο νόμος περί Αμυντικών Δαπανών του 2019 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2018 και έθετε εμπάργκο τριών μηνών στην πώληση των F35.

-Το East Med Act, γνωστό και ως νομοσχέδιο Rubio – Menendez το οποίο κατατέθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο τον Απρίλιο του 2019 και αποτελεί αμερικανικό νόμο από τον Ιούλιο του 2019 ζητάει να συμπεριληφθεί η Τουρκία στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA, καθώς και να μην πωληθούν τα F-35 στην Τουρκία.

-Την ίδια ημέρα που ψηφίστηκε το East Med Act, το State Department σε ανακοίνωση του τόνισε ότι «η απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει ρωσικά συστήματα αεράμυνας S-400 καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της εμπλοκής της με τα F-35. Τα F-35 δεν μπορούν να συνυπάρχουν με μια ρωσική πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών».

-Επίσης τον Ιούνιο του 2019 διακόπηκε και η εκπαίδευση των Τούρκων πιλότων στα F-35.

«Επομένως ευχαριστούμε τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος - άθελα του είμαστε βέβαιοι - είπε την αλήθεια: Η συμπαραγωγή της Τουρκίας στα F-35 όντως τερματίστηκε το 2019, μετά την κινητοποίηση των ελληνοαμερικανικών οργανώσεων, σε συντονισμό με την κυβέρνηση Τσίπρα, σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την ελληνική Ομογένεια το 2017, όταν η Τουρκία αγόρασε τους S-400», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Επιστρατεύουν δήλωση Μητσοτάκη για τα F-16

Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η απάντηση της ΕΛΑΣ στο σκέλος που αφορά την αναβάθμιση των ελληνικών F-16, με τις ίδιες πηγές να κάνουν λόγο για «μικροπρεπή δήλωση, που περιφρονεί την θεσμική συνέχεια του κράτους, και δεν μπαίνει ούτε στον κόπο να διαβάσει τα στοιχεία».

Όπως επισημαίνουν, η συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό των F-16 σε Viper επιτεύχθηκε σε πολιτικό επίπεδο το 2017, κατά την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον, ενώ η σχετική σύμβαση υπογράφηκε το 2018, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, από την Αμαλίας επικαλούνται τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπενθυμίζοντας όσα είχε δηλώσει στις 24 Ιανουαρίου 2023, κατά την τελετή παράδοσης έργων και αεροσκάφους F-16 Viper στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας στην Τανάγρα.

«Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο», σημειώνουν οι πηγές της ΕΛΑΣ, «είναι ότι η κυβερνητική αυτή διαρροή αδειάζει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό», παραθέτοντας την ακόλουθη δήλωσή του:

«Θέλω να τονίσω για λόγους ιστορικής συνέπειας ότι η σύμβαση αναβάθμισης των F-16 σε Viper υπεγράφη με την προηγούμενη κυβέρνηση το 2018».

Με αυτό το απόσπασμα, η ΕΛΑΣ επιχειρεί να αναδείξει την αντίφαση ανάμεσα στη σημερινή κυβερνητική απάντηση και την παλαιότερη δημόσια τοποθέτηση του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει τη συμβολή της διακυβέρνησης Τσίπρα στα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα.