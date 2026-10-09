Μαζωνάκης: Τα έσοδα και οι καταθέσεις εξωτερικού Γάκα–Θεοδωρόπουλου - Καταθέτει σήμερα η κόρη τους

«Ζάλη» προκαλούν τα ποσά που έχει δηλώσει το ζευγάρι των ιατρών του Κολωνακίου 

Κατερίνα Ρίστα

Μαζωνάκης: Τα έσοδα και οι καταθέσεις εξωτερικού Γάκα–Θεοδωρόπουλου - Καταθέτει σήμερα η κόρη τους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το ζευγάρι των ιατρών Γάκα και Θεοδωρόπουλου δήλωσε συνολικό ακαθάριστο εισόδημα 1.081.000 ευρώ για το 2025, με φορολογητέο εισόδημα 330.000 ευρώ και φόρο 11.000 ευρώ.
  • Σε ευρωπαϊκή τράπεζα εντοπίστηκαν καταθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ που σχετίζονται με τους γιατρούς, με στόχο την αποφυγή εντοπισμού από την Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Οι γιατροί παραμένουν προφυλακισμένοι στον Κορυδαλλό, ενώ καταγράφονται ενδείξεις επιδείνωσης στις σχέσεις τους, κυρίως λόγω της υπόθεσης χορήγησης μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη και άλλους ασθενείς.
  • Η κόρη των γιατρών καλείται να καταθέσει στον ανακριτή, καθώς φέρεται να ήταν παρούσα κατά την επίμαχη ώρα στο ιατρείο και να έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και χορήγηση μέθης από τη μητέρα της.
  • Μαρτυρίες εργαζομένων υποστηρίζουν ότι η Ιωάννα Γάκα είχε χορηγήσει μέθη και είχε πραγματοποιήσει πλασμαφαίρεση σε τουλάχιστον τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένης της κόρης της.
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Ξεπερνά το ένα εκατ. ευρώ ο συνολικός τζίρος για το 2025 του ζευγαριού των ιατρών της Καρνεάδου, που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ιωάννα Γάκα εμφανίζεται με ακαθάριστο εισόδημα 684.000 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον σύζυγό της ανέρχεται σε 397.000 ευρώ. Το άθροισμα φτάνει τα 1.081.000 ευρώ.

Το φορολογικό εισόδημα που προκύπτει για το ζευγάρι είναι 330.000 ευρώ και ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν είναι 11.000 ευρώ.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δηλώνει επίσης και εισόδημα 9.000 ευρώ από ακίνητη περιουσία.

Το εισόδημα επέτρεπε στο ζευγάρι να διαμένει στο Ψυχικό και να πληρώνει ενοίκιο 1.800 ευρώ.

Αντίστοιχα για το ιατρείο στο Κολωνάκι πλήρωναν ενοίκιο 2.700 ευρώ.

Στο μισθωτήριο υπάρχει μια σημείωση που αναφέρει ότι το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως οικογενειακή στέγη και επιτρέπεται η χρήση μέρους του ως ιατρείου ή έδρα ιατρικής εταιρείας.

Καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό

Καταθέσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, που φέρονται να συνδέονται με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν εντοπίσει οι ελληνικές αρχές σε ευρωπαϊκή τράπεζα, σύμφωνα με το MEGA.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, η διοχέτευση των χρημάτων σε συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα φέρεται να αποσκοπούσε στην αποφυγή εντοπισμού των μεταφορών από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, εκτιμάται ότι οι καταθέσεις ενδέχεται να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που είχαν συγκεντρώσει η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος από την πολυετή δραστηριότητά τους.

Δεν έχει διευκρινιστεί, πάντως, ποιος εμφανίζεται ως δικαιούχος του λογαριασμού.

Ξεκαθαρίστηκε ότι η τράπεζα αυτή δεν βρίσκεται στην Κύπρο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο έλεγχος των αρχών δεν εντόπισε χρήματα στις εγχώριες τράπεζες.

Ρήξη στη σχέση του ζευγαριού των γιατρών της οδού Καρνεάδου

Το ζευγάρι των γιατρών παραμένει σε κελιά στον Κορυδαλλό. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφοντα ενδείξεις επιδείνωσης των σχέσεων της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Στο επίκεντρο φέρεται να βρίσκεται το ζήτημα της χορήγησης μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη, στην κόρη τους ή σε άλλους ασθενείς, εφόσον αυτό προκύψει από την έρευνα.

Οι δύο γιατροί συναντώνται τρεις φορές την εβδομάδα παρουσία των δικηγόρων τους.

Το Σάββατο αναμένεται η πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντησή τους μετά τις αποκαλύψεις που αφορούν την κόρη τους.

Ο καθένας επιχειρεί, μέσω της υπεράσπισής του, να αντικρούσει τις κατηγορίες για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Καταθέτει σήμερα η κόρη των γιατρών

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα η κόρη του ζευγαριού των γιατρών, έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης του 58χρονου Ηλία Θεοδωρόπουλου. Όπως αναφέρεται στο αίτημα, η κόρη τους ήταν παρούσα την επίμαχη ώρα που ήταν στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Επίσης, θα κληθεί να απαντήσει αν η ίδια έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση όπως έχει καταθέσει η μητέρα της και αν της είχε χορηγηθεί και μέθη, όπως έχουν αναφέρει οι εργαζόμενες στο ιατρείο.

Σύμφωνα με μαρτυρία εργαζόμενης, η κατηγορούμενη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, φέρεται να είχε χορηγήσει μέθη σε τουλάχιστον τρία άτομα μέσα στον τελευταίο χρόνο, μεταξύ των οποίων και η ίδια της η κόρη.

Η ίδια εργαζόμενη υποστηρίζει ότι στην κόρη της γιατρού είχε πραγματοποιηθεί και πλασμαφαίρεση, ενώ η μέθη φέρεται να είχε χορηγηθεί στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας.

«Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη και στην κόρη της», ανέφερε εργαζόμενη του ιατρείου σε ομαδική συνομιλία με συναδέλφους της στο Viber, στις 26 Αυγούστου. Η γιατρός δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη συνομιλία.

Η εργαζόμενη εξηγεί ότι στην ομαδική συνομιλία οι νοσηλεύτριες συντόνιζαν τις βάρδιες τους και αντάλλασσαν πληροφορίες για τις διαδικασίες που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο.

«Ήμουν στην ομαδική. Σε αυτήν την ομαδική συνεννοούνταν οι νοσηλεύτριες για το ποια θα πάει ποια μέρα και τι ώρα. Απ' ό,τι θυμάμαι, είχε κάνει κάποια INUS εκείνη την εβδομάδα που εμείς ακόμα λείπαμε διακοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη των γιατρών θα επιβεβαιώσει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και θα καταθέσει ότι η μητέρα της τής είχε χορηγήσει ηρεμιστικό που την έκανε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης πράξης.

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