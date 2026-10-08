Μαζωνάκης: Καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε Γάκα - Θεοδωρόπουλο

Snapshot Εντοπίστηκαν καταθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκή τράπεζα που συνδέονται με δύο προφυλακισμένους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι καταθέσεις πιθανόν αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου από τη μακρόχρονη δραστηριότητά τους.

Η διοχέτευση των χρημάτων σε συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα φαίνεται να είχε ως σκοπό την αποφυγή εντοπισμού των μεταφορών.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος είναι ο δικαιούχος των λογαριασμών στην τράπεζα αυτή.

Η τράπεζα στην οποία βρέθηκαν οι καταθέσεις δεν βρίσκεται στην Κύπρο. Snapshot powered by AI

Καταθέσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, που φέρονται να συνδέονται με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εντοπίστηκαν σε ευρωπαϊκή τράπεζα, σύμφωνα με το MEGA.

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Live News», η διοχέτευση των χρημάτων σε συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα φέρεται να αποσκοπούσε στην αποφυγή εντοπισμού των μεταφορών, χωρίς να γίνεται αντιληπτό από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, εκτιμάται ότι οι καταθέσεις ενδέχεται να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που είχαν συγκεντρώσει η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος από την πολυετή δραστηριότητά τους.

Δεν έχει διευκρινιστεί, πάντως, ποιος εμφανίζεται ως δικαιούχος του λογαριασμού.

Ξεκαθαρίστηκε ότι η τράπεζα αυτή δεν βρίσκεται στην Κύπρο.

Ρήξη στη σχέση του ζευγαριού των γιατρών της οδού Καρνεάδου

Το ζευγάρι των γιατρών παραμένει σε κελιά στον Κορυδαλλό. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφοντα ενδείξεις επιδείνωσης των σχέσεων της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Στο επίκεντρο φέρεται να βρίσκεται το ζήτημα της χορήγησης μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη, στην κόρη τους ή σε άλλους ασθενείς, εφόσον αυτό προκύψει από την έρευνα.

Οι δύο γιατροί συναντώνται τρεις φορές την εβδομάδα παρουσία των δικηγόρων τους.

Το Σάββατο αναμένεται η πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντησή τους μετά τις αποκαλύψεις που αφορούν την κόρη τους.

Ο καθένας επιχειρεί, μέσω της υπεράσπισής του, να αντικρούσει τις κατηγορίες για τον θάνατο του τραγουδιστή.

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