Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πού θα βρέξει την Παρασκευή

Snapshot Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία, ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και την Πελοπόννησο.

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Το Σαββατοκύριακο οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, με εξαίρεση κυρίως την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Κυριακή θα συνεχιστούν βροχές και τοπικές καταιγίδες, με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά ήπια για την εποχή, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με μέτρια ένταση και αυξημένη υγρασία. Snapshot powered by AI

Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, καθώς ο καιρός σημειώνει αρκετές διακυμάνσεις.

Στη δυτική Ελλάδα αναμένονται βροχές και φαινόμενα θα σημειωθούν στη Δυτική Μακεδονία, σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, καθώς και στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Ιόνιο και από τις μεσηβρινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά ορεινά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια από δυτικές έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα ανατολικά τους 30 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Σαββατοκύριακο με περισσότερες βροχές και καταιγίδες

Το Σάββατο, το πεδίο των βροχοπτώσεων θα διευρυνθεί. Τα φαινόμενα από το Ιόνιο αναμένεται να κινηθούν προς αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Εξαίρεση αναμένεται να αποτελέσουν κυρίως η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν ενδείξεις για γενικευμένα ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιοι, με την ένταση να φτάνει τα 5 μποφόρ και τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή: Επιμένουν τα φαινόμενα, βελτίωση από το απόγευμα

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Κυριακή, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να επηρεάζουν το Ιόνιο και αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων και βελτίωση του καιρού.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, σηματοδοτώντας την περαιτέρω επικράτηση πιο φθινοπωρινών συνθηκών.

Οι επόμενες ημέρες, λοιπόν, θα χαρακτηρίζονται από νοτιάδες, αυξημένη υγρασία, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και σταδιακά να επεκτείνονται σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Παρά τις βροχές, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή, με τον καιρό να αποκτά σταδιακά τα χαρακτηριστικά ενός πιο κλασικού φθινοπωρινού σκηνικού.