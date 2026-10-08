Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πού θα βρέξει την Παρασκευή

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πού θα βρέξει την Παρασκευή
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία, ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και την Πελοπόννησο.
  • Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
  • Το Σαββατοκύριακο οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, με εξαίρεση κυρίως την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
  • Την Κυριακή θα συνεχιστούν βροχές και τοπικές καταιγίδες, με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά ήπια για την εποχή, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με μέτρια ένταση και αυξημένη υγρασία.
Snapshot powered by AI

Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, καθώς ο καιρός σημειώνει αρκετές διακυμάνσεις.

Στη δυτική Ελλάδα αναμένονται βροχές και φαινόμενα θα σημειωθούν στη Δυτική Μακεδονία, σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, καθώς και στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Ιόνιο και από τις μεσηβρινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά ορεινά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια από δυτικές έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα ανατολικά τους 30 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

emy-2.jpg

Σαββατοκύριακο με περισσότερες βροχές και καταιγίδες

Το Σάββατο, το πεδίο των βροχοπτώσεων θα διευρυνθεί. Τα φαινόμενα από το Ιόνιο αναμένεται να κινηθούν προς αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Εξαίρεση αναμένεται να αποτελέσουν κυρίως η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν ενδείξεις για γενικευμένα ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιοι, με την ένταση να φτάνει τα 5 μποφόρ και τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή: Επιμένουν τα φαινόμενα, βελτίωση από το απόγευμα

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Κυριακή, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να επηρεάζουν το Ιόνιο και αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων και βελτίωση του καιρού.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, σηματοδοτώντας την περαιτέρω επικράτηση πιο φθινοπωρινών συνθηκών.

Οι επόμενες ημέρες, λοιπόν, θα χαρακτηρίζονται από νοτιάδες, αυξημένη υγρασία, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και σταδιακά να επεκτείνονται σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Παρά τις βροχές, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή, με τον καιρό να αποκτά σταδιακά τα χαρακτηριστικά ενός πιο κλασικού φθινοπωρινού σκηνικού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Αθηνών - Κορίνθου: Συγκρούστηκαν 4 μοτοσικλέτες

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Αεροσκάφος ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης και έπεσε σε γκρεμό - Δύο επιζώντες

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στη διάρκεια επιχείρησης 

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος καυγάς οδηγών πλωτών ταξί στη Βενετία - Χαστούκια και «βουτιές» στο κανάλι

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Την Παρασκευή ξεκινούν οι συναντήσεις ουκρανικής αντιπροσωπείας με Κούσνερ και Γουίτκοφ

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 92-74: Την... ισοπέδωσε και έστειλε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη!

23:21WHAT THE FACT

Το ηφαίστειο «Στόμα της Κόλασης» ξυπνά: Διπλή απειλή από έναν από τους πιο επικίνδυνους κρατήρες στη Γη

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πού θα βρέξει την Παρασκευή

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετική η Κομισιόν στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε δεκαεπτά δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά πετρελαίου από το Ιράν

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν για Ιράν: Κάνει «ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης» με τις ΗΠΑ

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αποσύρεται από την κατασκευή του γαλλογερμανικού άρματος μάχης MGCS

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτες ανατριχιαστικές εικόνες: Διαβολικά χαμόγελα του πατέρα που έριξε πρώην και παιδί από τον 15ο

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μηχανή παρέσυρε 14χρονη - Τραυματίστηκε στο κεφάλι

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.500.000 ευρώ

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Από 13 ως 23 Οκτωβρίου η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ - Συμμετέχουν 17 χώρες

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Επεισόδια στην πλατεία της Βαστίλης – 504 συλλήψεις - Βίντεο

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

21:42ΚΟΣΜΟΣ

The Telegraph: Ρώσοι στρατιώτες «ανατινάζονται» για να μην πιαστούν αιχμάλωτοι

21:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Δικαιοσύνη στέλνει η Παπαδοπούλου τον Κωνσταντόπουλο- Δηλώνει ότι την αποκάλεσε «σκουπίδι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε Γάκα - Θεοδωρόπουλο

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Έντονες βροχές και καταιγίδες μετά τη ζέστη – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Σε τηλεκπαίδευση μέσω Webex τα σχολεία από την Παρασκευή μετά την αναστολή λειτουργίας που ανακοίνωσε ο Δούκας

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 92-74: Την... ισοπέδωσε και έστειλε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη!

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ιταλία: Γεύμα με τοξική ρικίνη για την οικογένεια πρώην δημάρχου - Νεκρές μητέρα και κόρη με δόση 140 φορές από τη θανατηφόρα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.500.000 ευρώ

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Αεροπλάνο της Saudia καταστράφηκε ολοσχερώς στο αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από επίθεση των Χούθι

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτες ανατριχιαστικές εικόνες: Διαβολικά χαμόγελα του πατέρα που έριξε πρώην και παιδί από τον 15ο

17:54LIFESTYLE

Δικηγόρος Καρβέλα: Του ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα και ως δημιουργός μπορεί να απαγορεύσει την εκμετάλλευση των έργων του από την Άννα Βίσση

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πού θα βρέξει την Παρασκευή

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετική η Κομισιόν στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια

23:21WHAT THE FACT

Το ηφαίστειο «Στόμα της Κόλασης» ξυπνά: Διπλή απειλή από έναν από τους πιο επικίνδυνους κρατήρες στη Γη

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και οι καταγγελίες εργαζομένων για το κύκλωμα - «Μας κρατούσε λεφτά να μην μπορούμε να φύγουμε»

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Ταλέντο στην απόδραση: Μωρό 18 μηνών το σκάει από τον παιδικό για να βρει τη μαμά του στη δουλειά

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Αδίστακτος: Πήγε με λουλούδια στην πρώην και την έριξε με το μωρό στην αγκαλιά από τον 15ο - Αρνήθηκε την επανασύνδεση

21:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Δικαιοσύνη στέλνει η Παπαδοπούλου τον Κωνσταντόπουλο- Δηλώνει ότι την αποκάλεσε «σκουπίδι»

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος καυγάς οδηγών πλωτών ταξί στη Βενετία - Χαστούκια και «βουτιές» στο κανάλι

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Μαχαίρωσαν άνδρα στον μηρό - «Είσαι αριστερός;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ