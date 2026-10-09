Σεϋχέλλες: Έγινε «παράδεισος» για τις γιγαντιαίες χελώνες Αλντάμπρα – Αυξήθηκαν σε 180.000

Snapshot Ο πληθυσμός των γιγαντιαίων χελωνών Αλντάμπρα στις Σεϋχέλλες αυξήθηκε σε περίπου 180.000, τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η αύξηση του πληθυσμού οφείλεται σε μακροπρόθεσμες προσπάθειες προστασίας που ξεκίνησαν μετά το 1981, όταν οι χελώνες είχαν μειωθεί σε λιγότερες από 1.000.

Η Ατόλη της Αλντάμπρα είναι ένα από τα δύο μέρη στον κόσμο όπου οι γιγάντιες χελώνες ζουν στην άγρια φύση, με τον άλλο πληθυσμό να βρίσκεται στα Γκαλαπάγκος.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Ecology and Evolution» επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και την επιτυχία του προγράμματος παρακολούθησης και προστασίας των χελωνών στην περιοχή.

Η πυκνή βλάστηση της ατόλης δυσκολεύει την ακριβή καταμέτρηση των χελωνών, παρά τη μακροχρόνια παρακολούθηση. Snapshot powered by AI

Από είδος υπό εξαφάνιση οι γιγαντιαίες χελώνες Αλντάμπρα έχουν αυξηθεί κατά δεκάδες χιλιάδες σε νησί των Σεϋχελλών. Νέα έρευνα αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο είδος πλέον ευδοκιμεί στην Ατόλη της Αλντάμπρα.

Συγκεκριμένα η έρευνα του Ιδρύματος των Νήσων Σεϋχελλών (SIF) και του Πανεπιστημίου του Έξετερ, αποκάλυψε ότι στο νησί ζουν περίπου 180.000 χελώνες. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ για το είδος αυτό και υπερβαίνει κατά πολύ τον πληθυσμό των ανθρώπων στις Σεϋχέλλες.

Ο νέος αριθμός προέκυψε έπειτα από ανάλυση στις καταμετρήσεις του πληθυσμού των χελώνων από το 2018 έως το 2022. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπολογιζόταν ότι οι χελώνες ήταν περίπου 100.000.Η Ατόλη της Αλντάμπρα είναι ένα από τα δύο μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο όπου οι γιγάντιες χελώνες ζουν στην άγρια φύση. Ένας πολύ μικρότερος πληθυσμός ζει στα Γκαλαπάγκος.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος των Νήσων Σεϋχελλών, Φροκ Φλάισερ Ντόγκλεϊ δήλωσε: «Οι περισσότερες από 180.000 γιγάντιες χελώνες που περιφέρονται ελεύθερα στην ατόλη μας είναι απόδειξη του τι μπορεί να επιτύχει η μακροπρόθεσμη δέσμευση στην προστασία. Αυτά είναι υπέροχα νέα για τις Σεϋχέλλες, για τον κόσμο και για όλους όσους έχουν εργαστεί για την προστασία της Αλντάμπρα».

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Ecology and Evolution», κατέδειξε ότι ο πληθυσμός παρέμεινε σχετικά σταθερός και κυμαίνεται σε σχεδόν 183.000 ενήλικες και κοντά στην ενηλικίωση χελώνες. Τον 19ο αιώνα, οι ναύτες εκμεταλλεύθηκαν εμπορικά τις συγκεκριμένες χελώνες και γι’ αυτό ο πληθυσμός τους μειώθηκε σε επίπεδα που υπήρχαν φόβοι εξαφάνισής τους.

Το 1981 όταν είχαν απομείνει λιγότερες από 1.000 χελώνες Αλντάμπρα η ατόλη κηρύχθηκε ως φυσικό καταφύγιο και το 1982 ως μνημείο φυσικής κληρονομιάς της UNESCO και το είδος προστατεύθηκε. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα προστασίας της χελώνας Αλντάμπρα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον Ινδικό Ωκεανό και αυτό επιβεβαιώνει η νέα μελέτη.

«Το πρόγραμμα παρακολούθησης των γιγάντιων χελωνών της Αλντάμπρα είναι ένα από τα μακροβιότερα στην περιοχή, αλλά η πυκνή βλάστηση της ατόλης καθιστά την καταμέτρηση των χελωνών πραγματικά δύσκολη σε ορισμένα σημεία», δήλωσε μία από τις συγγραφείς της έρευνας, Νάνσι Μπάνμπερι.