Lancia Gamma HF Integrale: Το θρυλικό όνομα επιστρέφει με 375 ίππους

Η Lancia επαναφέρει την ονομασία HF Integrale σε μοντέλο παραγωγής έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες!

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Lancia Gamma HF Integrale: Το θρυλικό όνομα επιστρέφει με 375 ίππους
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Του Γιάννη Σκουφή

Το όνομα Integrale είναι άμεσα συνδεδεμένο με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία της Lancia. Τώρα επιστρέφει σε ένα εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο, καθώς η νέα Gamma HF Integrale θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα της γκάμας του νέου crossover της ιταλικής εταιρείας.

Σε αντίθεση με τη θρυλική Delta HF Integrale, η νέα Gamma HF Integrale θα είναι αμιγώς ηλεκτρική. Θα διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση, με τη συνδυαστική απόδοση να φτάνει τους 375 ίππους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η αυτονομία της συγκεκριμένης έκδοσης θα φτάνει έως τα 675 χλμ.

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Η Lancia αναφέρει ότι η κορυφαία Gamma θα διατηρεί το σπορ χαρακτήρα που παραδοσιακά συνοδεύει το σήμα HF. Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο θεωρείται πιθανό να υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο και στην ανάρτηση.

Η Gamma έχει μήκος 4,67 μέτρων και θα παρουσιαστεί στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού. Ωστόσο, η γκάμα της δεν θα περιορίζεται στην HF Integrale. Οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις με έναν ηλεκτροκινητήρα θα αποδίδουν 230 ή 245 ίππους, προσφέροντας αυτονομία 540 και 740 χλμ. αντίστοιχα. Θα υπάρχει επίσης υβριδική έκδοση 1,2 λίτρων με 145 ίππους.

Τέλος να πούμε ότι η νέα Lancia Gamma κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Stellantis στο Melfi της Ιταλίας, μαζί με τη συγγενική DS N°8, και αποτελεί το δεύτερο βασικό μοντέλο της νέας εποχής της Lancia μετά τη Ypsilon.

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