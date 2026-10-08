Εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απαιτεί διαγραφή στελέχους του ΠΑΣΟΚ: «Με αποκάλεσε "σκουπίδι»

Το «ευχαριστώ» της Άννας Παπαδοπούλου στον βουλευτή της ΝΔ για τη στάση του κατά το επεισόδιο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απαιτεί διαγραφή στελέχους του ΠΑΣΟΚ: «Με αποκάλεσε "σκουπίδι»
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  • Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο Γραμματέας Αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε «σκουπίδι» και ήταν απειλητικός απέναντί της εκτός τηλεοπτικού αέρα.
  • Το επεισόδιο ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση στον αέρα εκπομπής του ΑΡΤ, όπου ο κ. Κωνσταντόπουλος επέκρινε την πολιτική επιλογή της κ. Παπαδοπούλου να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ.
  • Η κ. Παπαδοπούλου ζήτησε δημόσια την άμεση διαγραφή του κ. Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ και κάλεσε το κόμμα να πάρει σαφή θέση υπέρ ή κατά της βίας.
  • Ο βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Κτιστάκης προσπάθησε να ηρεμήσει την κ. Παπαδοπούλου μετά το επεισόδιο.
  • Η κ. Παπαδοπούλου δεν αποδέχτηκε τη συγγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου και τόνισε ότι η βία και ο εκφοβισμός δεν πρέπει να θεωρούνται απλώς πολιτική αντιπαράθεση.
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Σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία κατά στελέχους του ΠΑΣΟΚ προχώρησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου, ζητώντας μάλιστα την άμεση διαγραφή του από το κόμμα.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της η κ. Παπαδοπούλου, η οποία στο παρελθόν ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και αποχώρησε εντασσόμενη στον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, τονίζει ότι ο Γραμματέας Αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κωνσταντόπουλος την προπηλάκισε εκτός «αέρα», αποκαλώντας τη μάλιστα «σκουπίδι».

Είχε προηγηθεί μια πολύ έντονη αντιπαράθεση στον αέρα εκπομπής του τ/σ ΑΡΤ, κατά την οποία ο κ. Κωνσταντόπουλος εγκαλούσε την κ. Παπαδοπούλου για την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ και την προσχώρησή της στην ΕΛΑΣ, απαιτώντας μάλιστα από τον παρουσιαστή να μην τον ξανακαλέσει απέναντι σε στέλεχος της ΕΛΑΣ που έχει αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ.

Στην ανάρτησή της, η κ. Παπαδοπούλου τονίζει ότι «κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ».

«Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο. Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει».

Μάλιστα, η κ. Παπαδοπούλου εξέφρασε στην ανάρτησή της την ευγνωμοσύνη της προς τον εκπρόσωπο της ΝΔ Λευτέρη Κτιστάκη, ο οποίος όπως λέει προσπάθησε να την ηρεμήσει μετά το επεισόδιο.

«Σε μια εποχή που η βία κατά των γυναικών αποτελεί οδυνηρή καθημερινότητα, η εξύβριση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να βαφτίζονται «κακιά στιγμή» ή πολιτική αντιπαράθεση.

Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπερ ή κατά της βίας», καταλήγει στην ανάρτησή της η Άννα Παπαδοπούλου, παραθέτοντας το βίντεο της εκπομπής.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Άννας Παπαδοπούλου έχει ως εξής:

«Ζητώ δημόσια από το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.

Τη ζητώ ως προοδευτικός πολίτης και ως γυναίκα που χθες το βράδυ δέχθηκε μια απολύτως απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ.

Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο.

Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει.

Οφείλω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρών και προσπάθησε να με ηρεμήσει, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή.

Λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη.

Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του.

Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άνδρα πολιτικό αντίπαλο.

Σε μια εποχή που η βία κατά των γυναικών αποτελεί οδυνηρή καθημερινότητα, η εξύβριση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να βαφτίζονται «κακιά στιγμή» ή πολιτική αντιπαράθεση.

Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπερ ή κατά της βίας»

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