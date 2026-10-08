«Ζήτησα συγγνώμη» ξεκαθαρίζει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που καταγγέλθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ

Snapshot Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος παραδέχεται ότι οι οξείς τόνοι στην αντιπαράθεσή του με την Άννα Παπαδοπούλου ήταν λάθος και ζήτησε προσωπικά συγγνώμη.

Η Άννα Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της μετά τη λήξη τηλεοπτικής εκπομπής.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος υποστηρίζει ότι η καταγγελία της κας Παπαδοπούλου έγινε για να αλλάξει η πολιτική ατζέντα του κόμματος ΕΛΑΣ μετά από πολιτικές «γκάφες».

Ο ίδιος αρνείται να επιτρέψει την εργαλειοποίηση του περιστατικού για να βοηθηθεί πολιτικά το κόμμα ΕΛΑΣ.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με λεκτικούς χαρακτηρισμούς από την κα Παπαδοπούλου, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντόπουλο. Snapshot powered by AI

Για προσπάθεια διεξόδου της ΕΛΑΣ από πολιτικά αδιέξοδα κάνει λόγο ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ο οποίος νωρίτερα είχε καταγγελθεί από την αν. εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου ότι την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε εναντίον της μετά τη λήξη τηλεοπτικής εκπομπής στην οποία συμμετείχαν.

Μάλιστα ξεκαθαρίζει ότι οι οξείς τόνοι της αντιπαράθεσης ήταν λάθος του και ότι της ζήτησε προσωπικά συγγνώμη.

Νωρίτερα η κ. Παπαδοπούλου είχε καταγγείλει σε ανάρτησή της ότι «κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ».

«Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο. Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει», τόνιζε στην ανάρτησή της η κ. Παπαδοπούλου.

Απαντώντας, ο κ. Κωνσταντόπουλος σε δήλωσή του αναφέρει:

Η κα. Άννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση.Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛΑΣ μετά τις «γκάφες» του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροεπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς. Με την κα. Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά. Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απηύθυνε πρώτη ξεκινώντας τον λεκτικό διαξιφισμό, δεν με αγγίζουν.Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα.

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