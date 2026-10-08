Στη Δικαιοσύνη στέλνει η Παπαδοπούλου τον Κωνσταντόπουλο- Δηλώνει ότι την αποκάλεσε «σκουπίδι»

Snapshot Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για εξύβριση και απειλητική συμπεριφορά.

Η Παπαδοπούλου επιμένει ότι ο Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της εκτός τηλεοπτικού αέρα.

Υπάρχουν μάρτυρες του περιστατικού, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κτιστάκης, ενώ δεν υπάρχει διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από τον σταθμό.

Η Παπαδοπούλου δεν αποδέχεται τη συγγνώμη του Κωνσταντόπουλου και κατηγορεί τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης και σιωπή στην καταγγελία.

Η υπόθεση θα συνεχιστεί στη Δικαιοσύνη, ενώ η Παπαδοπούλου καλεί όσους αμφισβητούν το περιστατικό να ακούσουν το τέλος του τηλεοπτικού βίντεο. Snapshot powered by AI

Την προσφυγή της στη Δικαιοσύνη κατά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προαναγγέλλει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου, επιμένοντας στην καταγγελία της ότι την εξύβρισε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της εκτός τηλεοπτικού αέρα.

Με νέα δήλωσή της, η Άννα Παπαδοπούλου απαντά στους ισχυρισμούς του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, ο οποίος νωρίτερα είχε αναγνωρίσει ως λάθος του τους οξείς τόνους της αντιπαράθεσής τους, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε προσωπικά συγγνώμη και καταλογίζοντας στην ΕΛΑΣ προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του περιστατικού.

«Δυστυχώς, ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από το να προσφύγω στη Δικαιοσύνη», αναφέρει η Άννα Παπαδοπούλου, κατηγορώντας τον ότι με τη σημερινή του δήλωση «επιχειρεί να αρνηθεί όσα καταγγέλλω ότι συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα, παρουσιάζοντάς τα ως μια απλή πολιτική αντιπαράθεση».

Επικαλείται μάρτυρες

Μάλιστα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι υπάρχουν μάρτυρες του περιστατικού, κατονομάζοντας μεταξύ αυτών τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κτιστάκη, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, ήταν παρών.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του τηλεοπτικού σταθμού, αλλά ενημερώθηκε από τον Βαθιώτη ότι τέτοιο υλικό δεν υπάρχει.

Η Άννα Παπαδοπούλου επαναλαμβάνει την καταγγελία της για εξύβριση και απειλητική συμπεριφορά, τονίζοντας:

«Όποιος εξυβρίζει μια γυναίκα αποκαλώντας την “σκουπίδι” και κινείται επανειλημμένα απειλητικά προς το μέρος της, προκαλώντας της φόβο για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν μπορεί την επόμενη ημέρα να της κουνάει το δάχτυλο και να την εγκαλεί για πολιτικές σκοπιμότητες».

Απαντώντας στο επιχείρημα του στελέχους του ΠΑΣΟΚ ότι της ζήτησε συγγνώμη, ξεκαθαρίζει πως δεν την αποδέχθηκε, εξηγώντας ότι σκέφτεται «όλες εκείνες τις γυναίκες που άκουσαν μια συγγνώμη το βράδυ και την επόμενη ημέρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ίδια συμπεριφορά».

«Πρόκειται για μια δυστυχώς γνώριμη πρακτική: ο θύτης επιχειρεί να εμφανιστεί ως θύμα. Η συγγνώμη μετατρέπεται σε άλλοθι και η καταγγελία βαφτίζεται πολιτική σκοπιμότητα», προσθέτει.

Αιχμές κατά Ανδρουλάκη για τη σιωπή του ΠΑΣΟΚ

Η Άννα Παπαδοπούλου στρέφει τα πυρά της και κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα για την απουσία δημόσιας αντίδρασης απέναντι στην καταγγελία της.

«Όσο για το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη, η μέχρι τώρα σιωπή τους απέναντι στην καταγγελία μου γεννά σοβαρά ερωτήματα», επισημαίνει.

Κλείνοντας τη δήλωσή της, απευθύνεται εκ νέου στον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, υπογραμμίζοντας: «Δεν σας στοχοποιεί η καταγγελία μου. Σας εκθέτουν οι πράξεις σας».

«Η συνέχεια θα δοθεί στη Δικαιοσύνη. Ούτε βήμα πίσω», καταλήγει, ενώ σε υστερόγραφό της παραπέμπει στο τέλος του βίντεο της τηλεοπτικής εκπομπής, καλώντας όσους αμφισβητούν ότι συνέβη κάτι πίσω από τις κάμερες να το ακούσουν προσεκτικά.

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