Ο διπλός στόχος του τελεσιγράφου ΣΥΡΙΖΑ σε ανεξάρτητους - Ποια «ποινή» ετοιμάζουν

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανεξάρτητοι βουλευτές να παραιτηθούν και μετά τα Χριστούγεννα, αλλά όχι σε μεταγενέστερο χρόνο όπως Μάρτιο ή Απρίλιο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά άμεση παράδοση των εδρών από τους ανεξάρτητους βουλευτές και προετοιμάζει πίεση μέσω δημοσιοποίησης παλαιότερων δηλώσεών τους.

Η Κουμουνδούρου εξετάζει τη χρήση βίντεο και επίσημων ανακοινώσεων για να αναδείξει τις αντιφάσεις των ανεξάρτητων βουλευτών και να αυξήσει την πίεση.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πιθανές νομικές συνέπειες σχετικά με αποσπασμένους υπαλλήλους και οικονομικούς πόρους που αποστερούνται από το κόμμα.

Ο βασικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η επιστροφή των εδρών στην ΚΟ, ενώ δευτερευόντως επιδιώκει την πολιτική απομόνωση των ανεξάρτητων βουλευτών. Snapshot powered by AI

Ένα ενδιαφέρον πολιτικό παράθυρο για τους ανεξάρτητους βουλευτές που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ αφήνει η τελευταία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, παρά τον αυστηρό τόνο με τον οποίο επανέλαβε την απαίτησή του να παραδώσουν προηγουμένως τις έδρες τους. Και αυτό γιατί, την ώρα που η Κουμουνδούρου επιχειρεί να επισπεύσει τις παραιτήσεις, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δεν φαίνεται να αποκλείει το ενδεχόμενο αυτές να πραγματοποιηθούν μετά τα Χριστούγεννα, όπως άλλωστε σχεδιάζουν αρκετοί από τους ενδιαφερόμενους και έχει καταγράψει πριν ακόμη από το τελεσίγραφο το newsbomb.gr.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με δύο διαφορετικά πολιτικά χρονοδιαγράμματα: αυτό της ΕΛΑΣ, που φαίνεται να αφήνει ακόμη περιθώρια ελιγμών, και εκείνο της Κουμουνδούρου, που απαιτεί άμεση παράδοση των εδρών.

Το χρονικό παράθυρο Τσίπρα

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ βουλευτές που θα παραιτηθούν την τελευταία στιγμή, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα όσους θα παρέδιδαν την έδρα τους τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, ωστόσο δεν απέκλεισε ρητά την περίπτωση κάποιος ανεξάρτητος βουλευτής να παραιτηθεί τον Ιανουάριο ή ακόμη και τον Φεβρουάριο, αφήνοντας έτσι ανοιχτό ένα χρονικό περιθώριο που συμπίπτει με τους σχεδιασμούς αρκετών ανεξάρτητων.

Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος παραιτηθεί τον Ιανουάριο θα εξασφαλίσει αυτομάτως μια θέση στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

Η Κουμουνδούρου επιχειρεί να κλείσει το παράθυρο

Μετά τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησαν τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ ότι ουσιαστικά «κλείνει το μάτι» στους ανεξάρτητους βουλευτές ώστε να διατηρήσουν τις έδρες τους μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, στην Κουμουνδούρου εξετάζουν και τη δημοσιοποίηση παλαιότερων τοποθετήσεων των ίδιων των ανεξάρτητων βουλευτών, στις οποίες καταδίκαζαν τη διατήρηση εδρών από πρόσωπα που εγκατέλειπαν το κόμμα με το οποίο είχαν εκλεγεί.

Τα... «μέσα» της Κουμουνδούρου

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζονται για το δεύτερο μέρος της επιθετικής κίνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά της Κουμουνδούρου.

Στο ερώτημα «αν δεν παραδώσουν τις έδρες, τότε τι;», τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αφήνουν να εννοηθεί ότι θα υπάρξει μια καταγραφή, ενδεχομένως και σε μορφή βίντεο, η οποία θα αναδεικύει τις δηλώσεις των 12 βουλευτών κατά τις ανεξαρτητοποιήσεις άλλων συναδέλφων τους, φυσικά στρέφοντας τα βέλη πρώτα και κύρια στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο. Το ενδεχόμενο βίντεο που θα υπάρξει αναμένεται να συνοδευτεί και από σχετική επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και να μη διαμοιραστεί εν είδει διαρροής, προκειμένου να έχει μεγαλύτερη διάχυση στα ΜΜΕ.

Ωστόσο, στη χθεσινή του παρέμβαση στον ρ/σ Στο Κόκκινο, ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας Γιώργος Παναγιωτόπουλος έθεσε δύο ακόμη ζητήματα, υποδεικνύοντας ενδεχομένως και νομικές συνέπειες. Έθεσε συγκεκριμένα το θέμα των αποσπασμένων υπαλλήλων των βουλευτών αλλά και το ζήτημα της αποστέρησης από το κόμμα σημαντικών οικονομικών πόρων. Επίσης υπενθύμισε το συμφωνητικό που έχουν υπογράψει περί παράδοσης της έδρας σε περίπτωση διαφωνίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, αποστερείται κάθε μήνα περίπου 40.000 ευρώ από εισφορές βουλευτών που δεν δίνονται, που πηγαίνουν στο βιβλιάριο τους, ενώ είχαν υπογράψει και εκεί παγία εντολή. Και επιπλέον, αποστερείται πολύτιμων ανθρώπινων πόρων. Κάθε βουλευτής από αυτούς έχει δυο τρεις συνεργάτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν υπηρετούν στο κόμμα με το οποίο και εκ του οποίου εξελέγησαν και μισθοδοτούνται».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι «οι άνθρωποι αυτοί έχουν υπογράψει κατά νόμο, σε υπεύθυνη δήλωση, δεν είναι ιδιωτικό συμφωνητικό του αέρα, ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα».

Οι συγκεκριμένες αναφορές εξετάζονται από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως τρόποι αύξησης της πίεσης στους ανεξάρτητους βουλευτές, ενδεχομένως και μέσω της αποκάλυψης σχετικών εγγράφων, κάτι όμως που δεν αναμένεται να γίνει άμεσα, αλλά περισσότερο ως κλιμάκωση της πίεσης.

Ο διπλός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο βασικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτή την κίνηση ειναι προφανώς να επανέλθουν οι έδρες στην ΚΟ, καθώς αρκετές πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιλαχόντες βουλευτές σε μεγάλο βαθμό θα παρέμεναν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όμως, σε καμία περίπτωση δεν τρέφουν αυταπάτες περί μαζικών παραιτήσεων βουλευτών μετά τη λήξη του τελεσιγράφου τους.

Συνεπώς, ένας ενδεχόμενος δευτερεύων στόχος της επιθετικής αυτής κίνησης να είναι η δημιουργία μιας πολύ βαριάς πολιτικής ατμόσφαιρας γύρω από τα συγκεκριμένα στελέχη, η οποία να τα κάνει μη θελκτικά για τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ.

Να καταστούν δηλαδή τόσο τοξικές ως πολιτικές παρουσίες, ούτως ώστε μέχρι τις εκλογές η ένταξή τους σε οποιοδήποτε κόμμα να θεωρείται περισσότερο βάρος, παρά προσθήκη που θα φέρει νέες δυνάμεις.