Καμπούρης: Πλούσια ζωή αλλά στην εφορία «ψίχουλα» - «Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι»

Όσο καιρό η έρευνα ήταν σε εξέλιξη, ο Φίλιππος Καμπούρης επισκεπτόταν συχνά καζίνο, ενώ οδηγούσε πανάκριβα αυτοκίνητα

Κατερίνα Ρίστα

Καμπούρης: Πλούσια ζωή αλλά στην εφορία «ψίχουλα» - «Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Φίλιππος Καμπούρης ζούσε πολυτελή ζωή με ταξίδια και ακριβά αυτοκίνητα, ενώ δήλωνε ελάχιστα εισοδήματα στην εφορία.
  • Το 2021 δήλωσε εισοδήματα μόλις 5.200 ευρώ, ενώ το 2022 ανέφερε 9.500 ευρώ, παρά τη μεγάλη περιουσιακή του κατάσταση.
  • Έλαβε αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Δημόσιο λόγω Covid πάνω από 4.000 ευρώ το 2021.
  • Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Καμπούρης έδινε οδηγίες σε συνεργάτη του να αποφεύγει επικοινωνίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη θέση του.
  • Κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις δεκάδες εταιρείες «φαντάσματα» και τα εκατομμύρια που εξαφανίστηκαν.
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Πολυτελή ζωή έκανε ο κατηγορούμενος δημοσιογράφος και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγο του, ενώ στην εφορία δήλωνε ελάχιστα.

Έκαναν ταξίδια σε πολυτελή θέρετρα, σε Αραβικά Εμιράτα, Ντουμπάι, Λας Βεγκας, Κολοράντο, Μπέβερλι Χιλς.

Παρά την πλούσια ζωή, στην εφορία ο παρουσιαστής δήλωνε ελάχιστα. Το 2021 δήλωσε στη φορολογική δήλωση 5.200 ευρώ. Ενώ πέρυσι η δήλωση ήταν 9.500 ευρώ.

Μάλιστα, το 2021 έλαβε και αποζημίωση ειδικού σκοπού από το ελληνικό Δημόσιο λόγω Covid πάνω από 4.000 ευρώ.

Το κύκλωμα δεν είχε υποψιαστεί ότι οι αρχές τον παρακολουθούσαν και μιλούσαν «ανοιχτά» για τα ποσά.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που ακολουθεί

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι μου.

ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ: Εντάξει, μωράκι μου.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Πάω να πάρω ένα δεκαχίλιαρο.

ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ: Μμμ...

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Φιλιά, φιλιά...

ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ: Γεια.

Ωστόσο λίγα 24ωρα πριν από τη σύλληψή του, ο παρουσιαστής και αρχηγός του ΛΑΟΣ φαίνεται να ένιωθε να σφίγγει ο κλοιός.

Οι οδηγίες που έδινε στον Ι.Κ., γνωστό και ως «Μr Κωλοτούμπα» που κάποτε καλούσε στις εκπομπές του και έχει συλληφθεί και αυτός ως «αχυράνθρωπος» εταιρειών.

Ισχυρίστηκε μάλιστα, ότι ο Φίλιππος Καμπούρης τού είχε παραχωρήσει το πατρικό του σπίτι επειδή ήταν άνεργος.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Εαν σε πάρει κανείς πού μένεις... να το κλείσεις το τηλέφωνο.

Ι.Κ. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Εαν... συγγνώμη

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Αν πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, και σου πει πού μένετε. Πού μένεις και τα λοιπά, να του το κλείσεις.

Ι.Κ. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Οκ, οκ, Φίλιππε μου.

Όσο καιρό η έρευνα ήταν σε εξέλιξη, ο Φίλιππος Καμπούρης επισκεπτόταν συχνά καζίνο, ενώ οδηγούσε πανάκριβα αυτοκίνητα που κανένα όμως δεν ήταν στο όνομα του.

Την Κυριακή καλείται να δώσει απαντήσεις για τις δεκάδες εταιρείες «φαντάσματα» και τα εκατομμύρια που έκαναν «φτερά».

Τα νεότερα για την υγεία του

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Φίλιππος Καμπούρης επικαλέστηκε συμπτώματα εγκεφαλικού ενώ βρισκόταν στη ΓΑΔΑ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι παθαίνει εγκεφαλικό, λέγοντας «μουδιάζει το χέρι μου» και μεταφέρεται στο «Γεννηματάς». Σημειώνεται ότι έχει υποστεί ξανά εγκεφαλικό στο παρελθόν.

Έφτασε εκεί λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και εισήχθη κατευθείαν στα επείγοντα του νοσοκομείου για να του γίνουν όλες οι απαραίτητες καρδιολογικές και παθολογικές εξετάσεις, για να δουν αν τελικά χρήζει νοσηλείας.

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