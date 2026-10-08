Απάτες σε ΕΦΚΑ: Δεκάδες τραγουδιστές στα δίχτυα του κυκλώματος του Καμπούρη

Snapshot Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται ως πρωταγωνιστές σε υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με δεκάδες τραγουδιστές να εμπλέκονται μέσω εικονικών ασφαλιστικών δηλώσεων.

Η έρευνα αποκάλυψε δίκτυο 29 εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη μη απόδοσης εισφορών και φόρων, με πολλές εταιρείες να μην έχουν πραγματική δραστηριότητα ή προσωπικό.

Οι καλλιτέχνες που κλήθηκαν να καταθέσουν δήλωσαν ότι οι εργασιακές συμφωνίες γίνονταν με τον Καμπούρη και ότι οι εισφορές φαινόντουσαν να καταβάλλονται κανονικά στα συστήματα.

Η συνολική ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται σε πάνω από 5,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν κατασχεθεί χρήματα, οχήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία από τους εμπλεκόμενους.

Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη διαχείριση των εταιρειών και τις ποινικές υποθέσεις που συνδέονται με το κύκλωμα. Snapshot powered by AI

Πρωταγωνιστής σε μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, φέρεται να εμφανίζεται ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του. Μάλιστα, πάνω από 10 τραγουδιστές που κατά καιρούς εμφανίστηκαν στα νυχτερινά κέντρα του Καμπούρη, περιλαμβάνοντια μετξαύ των εργαζομένων για τους οποίους δηλώνονταν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς αυτές να αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των Αρχών

Ποιοι έχουν κληθεί για κατάθεση

Ως γνωστόν, έχουν ήδη καταθέσει ο Σώτης Βολάνης, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και η Κέλλυ Κελεκίδου, αναφερόμενοι στην περίοδο κατά την οποία εργάστηκαν σε νυχτερινά κέντρα που φέρεται να συνδέονται με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Σύμφωνα με το MEGA, οι καλλιτέχνες εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και λάμβαναν τις αμοιβές τους μέσω εταιρειών, ενώ οι ίδιοι υποστήριξαν ότι οι συμφωνίες και η συνεννόηση για την εργασία τους γίνονταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Ο Αλέκος Ζαζόπουλος ανέφερε ότι για τον ίδιο επρόκειτο για μια τυπική διαδικασία κατάθεσης, καθώς, όπως είπε, οι εισφορές εμφανίζονταν κανονικά στο σύστημα Εργάνη. «Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Κανονικά οι εισφορές. Είχαν καταβληθεί κανονικά και μέσα στην Εργάνη φαινόταν κανονικά ότι είχαν καταβληθεί εισφορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Κέλλυ Κελεκίδου κατέθεσε ότι είχε προσληφθεί από τον Φίλιππο Καμπούρη και εργαζόταν ως τραγουδίστρια σε νυχτερινό κέντρο στη Λεωφόρο Συγγρού, μαζί με τον Ηλία Βρεττό. Όπως υποστήριξε, για ζητήματα που αφορούσαν την εργασία της απευθυνόταν στον ίδιο, ενώ η μισθοδοσία της γινόταν μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Επίσης έχουν κληθεί να καταθέσουν μεταξύ άλλων, οι Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Θέμης Αδαμαντίδης, Πέτρος Ίμβριος, Έφη Θώδη, Μάκης Καλτσίδης, Γιώργος Σταυρίδης, Κατερίνα Στανίση, Θάνος Πετρέλης, Αγγελική Ηλιάδη και Γιάννης Καψάλης.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης ανέφερε ότι τη συνεργασία του την είχε συμφωνήσει με καλλιτεχνικό διευθυντή, ενώ σημείωσε πως ο ίδιος ήταν ασφαλισμένος στις δουλειές του και δεν γνώριζε αν υπήρχαν υποχρεώσεις που δεν είχαν τηρηθεί από την εκάστοτε επιχείρηση.

Ο Γιάννης Καψάλης, από την πλευρά του, ανέφερε ότι κατά το διάστημα που εξετάζεται εργαζόταν ως τραγουδιστής σε νυχτερινό κέντρο στον Ταύρο και ότι εργοδότης του ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης.

Πώς ξεκίνησε η διερεύνηση

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία υπαλλήλου τον Οκτώβριο του 2025. Η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε σοβαρές οικονομικές παρατυπίες σε βάρος της, μεταξύ άλλων μη καταβολή δώρων, δήλωση υπερβολικά υψηλών μισθολογικών αποδοχών που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αλλά και εν αγνοία της δήλωσή της ως εργαζόμενης σε εταιρείες που δεν είχαν σχέση με την πραγματική της απασχόληση και, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν εικονικές.

Οι Αρχές φέρεται να διαπίστωσαν ότι η οργάνωση είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο 29 εταιρειών στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αρχικά λειτουργούσαν πραγματικές επιχειρήσεις και στη συνέχεια δημιουργούνταν εικονικές εταιρείες, με τη χρήση στοιχείων «αχυρανθρώπων», οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές ή εταίροι. Οι εταιρείες αυτές, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν διέθεταν πραγματική έδρα ή ουσιαστική δραστηριότητα και χρησιμοποιούνταν προκειμένου να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των πραγματικών υπευθύνων.

Μέσω του συγκεκριμένου σχήματος φέρεται να αναλαμβάνονταν οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, χωρίς αυτές να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους, ενώ παράλληλα δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο οι προβλεπόμενοι φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ.

Από την έρευνα προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι:

18 από τις 29 εταιρείες δεν είχαν απασχολήσει ποτέ προσωπικό

15 δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό σε όλη την ερευνώμενη περίοδο

9 είχαν κοινό email επικοινωνίας με άλλη εμπλεκόμενη εταιρεία

19 είχαν κοινή τηλεφωνική σύνδεση με άλλη εταιρεία του δικτύου

14 είχαν κοινή διεύθυνση έδρας ή υποκαταστήματος

12 είχαν ασφαλίσει ως εργαζόμενο τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες και ο «αχυράνθρωπος»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αστυνομικούς παρουσιάζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τις συνομιλίες προκύπτει ο ρόλος του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης στη λειτουργία γνωστού ψητοπωλείου στην Καλλιθέα, καθώς και η σχέση του με πρόσωπο που εμφανιζόταν τυπικά ως «αχυράνθρωπος» και είχε εμφανιστεί σε εκπομπές του με το ψευδώνυμο «κωλοτούμπας».

Σε χαρακτηριστική συνομιλία, ο «αχυράνθρωπος» φέρεται να ζητά από τον Καμπούρη ενημέρωση για την κατάσταση της εταιρείας που διαχειριζόταν τυπικά, χωρίς να παίρνει συγκεκριμένη απάντηση. Από άλλες συνομιλίες, σύμφωνα με την έρευνα, προκύπτει ότι λάμβανε χρήματα για τις «υπηρεσίες» του.

Παράλληλα, οι Αρχές αποδίδουν στον φερόμενο αρχηγό ρόλο στη διαχείριση και διεκπεραίωση ποινικών υποθέσεων του συγκεκριμένου προσώπου, οι οποίες φέρεται να συνδέονται με την ανάληψη της διαχείρισης των εταιρειών του κυκλώματος.

Η σχέση του Καμπούρη με το συγκεκριμένο ψητοπωλείο, στο οποίο ως αφανείς εταίροι εμφανίζονται δύο αδέρφια επιχειρηματίες που επίσης περιλαμβάνονται στην υπόθεση, φέρεται να προκύπτει και από καταγγελία που είχε κάνει ο ίδιος τον Αύγουστο στην Ασφάλεια Καλλιθέας.

Τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε καταθέσει ότι εργαζόταν ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της επιχείρησης και ότι στις 9 Αυγούστου 2026 δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από εργαζόμενο του καταστήματος, την ώρα που μιλούσε στο προσωπικό για θέματα αδειών και προηγούμενης ενημέρωσης της εταιρείας.

Πάνω από 5,3 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου

Σύμφωνα με την έρευνα, τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν μέσα από το δίκτυο των εταιρειών και αναμιγνύονταν σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, πριν χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών πολυτελούς διαβίωσης και για στοιχηματισμό.

Η συνολική ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται, μέχρι στιγμής, σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα, τραπεζικές κάρτες, έγγραφα, εταιρικές σφραγίδες, ταμειακές μηχανές και POS, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα πρόσωπο.

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