Απάτη στον ΕΦΚΑ - Καμπούρης: Δήλωναν εισοδήματα €30.000, αλλά ελέγχονται για αναλήψεις €2 εκατ.

Σε θυρίδα βρέθηκαν 53.440 ευρώ σε μετρητά και 16 κάρτες, ενώ εντοπίστηκαν μετρητά και σε κατάστημα που ερευνήθηκε

Μιχάλης Παπαδάκος

Απάτη στον ΕΦΚΑ - Καμπούρης: Δήλωναν εισοδήματα €30.000, αλλά ελέγχονται για αναλήψεις €2 εκατ.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του δήλωναν εισοδήματα πολύ χαμηλότερα από τα ποσά που φέρονται να αναλήφθηκαν, φτάνοντας τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
  • Σε θυρίδα βρέθηκαν 53.440 ευρώ σε μετρητά και 16 κάρτες, ενώ εντοπίστηκαν μετρητά και σε κατάστημα που ερευνήθηκε.
  • Η Οικονομική Αστυνομία εξετάζει τις συναλλαγές και τη λειτουργία επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την υπόθεση.
  • Γνωστοί τραγουδιστές που συνεργάζονταν με νυχτερινά κέντρα εμπλεκόμενα στην υπόθεση φέρονται να έχουν οικονομικές απαιτήσεις λόγω απλήρωτων δεδουλευμένων.
  • Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία εργαζόμενης που διαπίστωσε ότι ήταν ασφαλισμένη σε τρεις διαφορετικές εταιρείες χωρίς τη γνώση της.
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Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, για την οποία έχουν γίνει 11 συλλήψεις, με τις έρευνες των Αρχών να στρέφονται πλέον στα οικονομικά δεδομένα του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, αλλά και στη διαδρομή μεγάλων χρηματικών ποσών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν σημαντικά ποσά σε μετρητά, την ώρα που τα εισοδήματα που εμφανίζονταν στις φορολογικές δηλώσεις ήταν αισθητά χαμηλότερα. Συγκεκριμένα, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να δήλωνε ετήσιο εισόδημα περίπου 9.500 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ η σύζυγός του δήλωνε περίπου 21.000 ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά εξετάζονται σε συνδυασμό με τις τραπεζικές συναλλαγές και τα ευρήματα των ερευνών, καθώς οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν την προέλευση των χρημάτων που φέρονται να διακινήθηκαν.

Αναλήψεις έως 2 εκατ. ευρώ και μετρητά σε θυρίδα

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών βρίσκονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναλήψεις χρημάτων που φέρονται να αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και τα μετρητά που εντοπίστηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Ειδικότερα, σε θυρίδα βρέθηκαν 53.440 ευρώ σε μετρητά, μαζί με 16 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Επιπλέον, μετρητά εντοπίστηκαν και σε κατάστημα που ερευνήθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Η Οικονομική Αστυνομία και οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν παράλληλα τη λειτουργία επιχειρήσεων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών.

Στην υπόθεση και γνωστοί τραγουδιστές

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να έχουν υποστεί οικονομική ζημία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και γνωστοί τραγουδιστές που συνεργάζονταν με νυχτερινά κέντρα διασκέδασης τα οποία συνδέονται με την υπόθεση.

Οι καλλιτέχνες φέρονται να είχαν οικονομικές απαιτήσεις από τον Φίλιππο Καμπούρη, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρέμεναν απλήρωτοι για δεδουλευμένα και άλλες αμοιβές.

Η καταγγελία που οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ασφαλισμένη σε τρεις διαφορετικές εταιρείες χωρίς να το γνωρίζει.

Η γυναίκα απευθύνθηκε αρχικά στην ΑΑΔΕ και στη συνέχεια στην Οικονομική Αστυνομία. Η καταγγελία αποτέλεσε την αφετηρία για τη διεύρυνση των ερευνών, οι οποίες οδήγησαν στις συλλήψεις και στην αποκάλυψη νέων στοιχείων για τις οικονομικές δραστηριότητες που εξετάζονται από τις Αρχές.

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