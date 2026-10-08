«Δεν συνεννοήθηκα με αχυράνθρωπο, αλλά με τον ίδιο τον Καμπούρη» - Τι κατέθεσαν γνωστοί τραγουδιστές

Πάνω από δέκα γνωστοί τραγουδιστές κατέθεσαν ότι συνεργάστηκαν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με «αχυράνθρωπο» σε νυχτερινά κέντρα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση

Μιχάλης Παπαδάκος

«Δεν συνεννοήθηκα με αχυράνθρωπο, αλλά με τον ίδιο τον Καμπούρη» - Τι κατέθεσαν γνωστοί τραγουδιστές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πάνω από δέκα γνωστοί τραγουδιστές κατέθεσαν ότι συνεργάστηκαν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με «αχυράνθρωπο» σε νυχτερινά κέντρα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
  • Η έρευνα αποκαλύπτει δίκτυο 29 εταιρειών σε διάφορους κλάδους, πολλές από τις οποίες ήταν εικονικές και χρησιμοποιούνταν για μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και φοροδιαφυγή.
  • Από τηλεφωνικές συνομιλίες προκύπτει ότι ο Καμπούρης είχε άμεση σχέση με επιχειρήσεις και «αχυράνθρωπους», ενώ φέρεται να διαχειριζόταν και ποινικές υποθέσεις σχετιζόμενες με το κύκλωμα.
  • Η συνολική ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται σε πάνω από 5,3 εκατομμύρια ευρώ, με παράνομα έσοδα να χρησιμοποιούνται για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.
  • Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ αυτών και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φοροδιαφυγή.
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Περισσότεροι από δέκα γνωστοί τραγουδιστές, οι οποίοι κατά καιρούς εμφανίστηκαν στα νυχτερινά κέντρα που φέρεται να συνδέονται με τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, περιλαμβάνονται μεταξύ των εργαζομένων για τους οποίους δηλώνονταν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς αυτές να αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των Αρχών.

Όπως έγραψε και το Newsbomb.gr, αρκετοί από τους τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων η Κελεκίδου, ο Βολάνης και ο Ζαζόπουλος, κατέθεσαν στις Αρχές και φέρεται να ανέφεραν ότι για τη συνεργασία τους με τα συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα είχαν συνεννοηθεί απευθείας με τον ίδιο τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με κάποιον «αχυράνθρωπο».

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο διαδίκτυο βίντεο και άλλο υλικό που συνδέει το ζευγάρι με τα συγκεκριμένα καταστήματα, ενώ βρέθηκαν και αναρτήσεις στα social media, στις οποίες χρήστες απευθύνονταν στον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης και στη σύζυγό του με ευχές για την έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων.

Χαρακτηριστικά, σε αναρτήσεις γίνεται λόγος για «νέο ξεκίνημα» και «καινούριο όνομα» καταστήματος, ενώ άλλα σχόλια αναφέρουν: «Το καλύτερο σχήμα που υπάρχει... θα σαρώσετε... » και «Δεν θα μπορούσε να είναι λιγότερο από τέλειο αφού εσείς το επιλέξατε».

Ανάλογα ευρήματα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με την έρευνα, και σε σχέση με επιχείρηση εμπορίας ρούχων που φέρεται να ανήκει στη σύζυγο του 47χρονου, με χαρακτηριστική ανάρτηση για τα εγκαίνια νέου καταστήματος στον Κορυδαλλό.

Η καταγγελία που έβαλε την υπόθεση στο μικροσκόπιο

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία υπαλλήλου τον Οκτώβριο του 2025. Η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε σοβαρές οικονομικές παρατυπίες σε βάρος της, μεταξύ άλλων μη καταβολή δώρων, δήλωση υπερβολικά υψηλών μισθολογικών αποδοχών που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αλλά και εν αγνοία της δήλωσή της ως εργαζόμενης σε εταιρείες που δεν είχαν σχέση με την πραγματική της απασχόληση και, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν εικονικές.

Οι Αρχές φέρεται να διαπίστωσαν ότι η οργάνωση είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο 29 εταιρειών στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αρχικά λειτουργούσαν πραγματικές επιχειρήσεις και στη συνέχεια δημιουργούνταν εικονικές εταιρείες, με τη χρήση στοιχείων «αχυρανθρώπων», οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές ή εταίροι. Οι εταιρείες αυτές, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν διέθεταν πραγματική έδρα ή ουσιαστική δραστηριότητα και χρησιμοποιούνταν προκειμένου να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των πραγματικών υπευθύνων.

Μέσω του συγκεκριμένου σχήματος φέρεται να αναλαμβάνονταν οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, χωρίς αυτές να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους, ενώ παράλληλα δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο οι προβλεπόμενοι φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ.

Από την έρευνα προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι:

  • 18 από τις 29 εταιρείες δεν είχαν απασχολήσει ποτέ προσωπικό
  • 15 δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό σε όλη την ερευνώμενη περίοδο
  • 9 είχαν κοινό email επικοινωνίας με άλλη εμπλεκόμενη εταιρεία
  • 19 είχαν κοινή τηλεφωνική σύνδεση με άλλη εταιρεία του δικτύου
  • 14 είχαν κοινή διεύθυνση έδρας ή υποκαταστήματος
  • 12 είχαν ασφαλίσει ως εργαζόμενο τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες και ο «αχυράνθρωπος»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αστυνομικούς παρουσιάζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τις συνομιλίες προκύπτει ο ρόλος του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης στη λειτουργία γνωστού ψητοπωλείου στην Καλλιθέα, καθώς και η σχέση του με πρόσωπο που εμφανιζόταν τυπικά ως «αχυράνθρωπος» και είχε εμφανιστεί σε εκπομπές του με το ψευδώνυμο «κωλοτούμπας».

Σε χαρακτηριστική συνομιλία, ο «αχυράνθρωπος» φέρεται να ζητά από τον Καμπούρη ενημέρωση για την κατάσταση της εταιρείας που διαχειριζόταν τυπικά, χωρίς να παίρνει συγκεκριμένη απάντηση. Από άλλες συνομιλίες, σύμφωνα με την έρευνα, προκύπτει ότι λάμβανε χρήματα για τις «υπηρεσίες» του.

Παράλληλα, οι Αρχές αποδίδουν στον φερόμενο αρχηγό ρόλο στη διαχείριση και διεκπεραίωση ποινικών υποθέσεων του συγκεκριμένου προσώπου, οι οποίες φέρεται να συνδέονται με την ανάληψη της διαχείρισης των εταιρειών του κυκλώματος.

Η σχέση του Καμπούρη με το συγκεκριμένο ψητοπωλείο, στο οποίο ως αφανείς εταίροι εμφανίζονται δύο αδέρφια επιχειρηματίες που επίσης περιλαμβάνονται στην υπόθεση, φέρεται να προκύπτει και από καταγγελία που είχε κάνει ο ίδιος τον Αύγουστο στην Ασφάλεια Καλλιθέας.

Τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε καταθέσει ότι εργαζόταν ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της επιχείρησης και ότι στις 9 Αυγούστου 2026 δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από εργαζόμενο του καταστήματος, την ώρα που μιλούσε στο προσωπικό για θέματα αδειών και προηγούμενης ενημέρωσης της εταιρείας.

Πάνω από 5,3 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου

Σύμφωνα με την έρευνα, τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν μέσα από το δίκτυο των εταιρειών και αναμιγνύονταν σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, πριν χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών πολυτελούς διαβίωσης και για στοιχηματισμό.

Η συνολική ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται, μέχρι στιγμής, σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα, τραπεζικές κάρτες, έγγραφα, εταιρικές σφραγίδες, ταμειακές μηχανές και POS, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα πρόσωπο.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα απάτη σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και φοροδιαφυγή.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

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