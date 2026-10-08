Καμπούρης: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Είπε ότι παθαίνει εγκεφαλικό

Snapshot Ο Φίλιππος Καμπούρης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ λόγω αναφοράς εγκεφαλικού.

Ο Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται για απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, με σημαντικές διαφορές μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και αναλήψεων που φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Σε έρευνες βρέθηκαν μετρητά ύψους 53.440 ευρώ σε θυρίδα, μαζί με πολλές πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, καθώς και μετρητά σε επαγγελματικούς χώρους.

Η Οικονομική Αστυνομία εξετάζει τη λειτουργία επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την υπόθεση και χαρτογραφεί τις οικονομικές συναλλαγές. Snapshot powered by AI

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρεται ο Φίλιππος Καμπούρης από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, όπου κρατείται για απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι παθαίνει εγκεφαλικό, λέγοντας «μουδιάζει το χέρι μου» και μεταφέρεται στο «Γεννηματάς». Σημειώνεται ότι έχει υποστεί ξανά εγκεφαλικό στο παρελθόν.

Δήλωναν εισοδήματα €30.000, αλλά ελέγχονται για αναλήψεις €2 εκατ.

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, για την οποία έχουν γίνει 11 συλλήψεις, με τις έρευνες των Αρχών να στρέφονται πλέον στα οικονομικά δεδομένα του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, αλλά και στη διαδρομή μεγάλων χρηματικών ποσών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν σημαντικά ποσά σε μετρητά, την ώρα που τα εισοδήματα που εμφανίζονταν στις φορολογικές δηλώσεις ήταν αισθητά χαμηλότερα. Συγκεκριμένα, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να δήλωνε ετήσιο εισόδημα περίπου 9.500 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ η σύζυγός του δήλωνε περίπου 21.000 ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά εξετάζονται σε συνδυασμό με τις τραπεζικές συναλλαγές και τα ευρήματα των ερευνών, καθώς οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν την προέλευση των χρημάτων που φέρονται να διακινήθηκαν.

Αναλήψεις έως 2 εκατ. ευρώ και μετρητά σε θυρίδα

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών βρίσκονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναλήψεις χρημάτων που φέρονται να αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και τα μετρητά που εντοπίστηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Ειδικότερα, σε θυρίδα βρέθηκαν 53.440 ευρώ σε μετρητά, μαζί με 16 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Επιπλέον, μετρητά εντοπίστηκαν και σε κατάστημα που ερευνήθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Η Οικονομική Αστυνομία και οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν παράλληλα τη λειτουργία επιχειρήσεων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών.

Στην υπόθεση και γνωστοί τραγουδιστές

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να έχουν υποστεί οικονομική ζημία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και γνωστοί τραγουδιστές που συνεργάζονταν με νυχτερινά κέντρα διασκέδασης τα οποία συνδέονται με την υπόθεση.

Οι καλλιτέχνες φέρονται να είχαν οικονομικές απαιτήσεις από τον Φίλιππο Καμπούρη, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρέμεναν απλήρωτοι για δεδουλευμένα και άλλες αμοιβές.

Η καταγγελία που οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ασφαλισμένη σε τρεις διαφορετικές εταιρείες χωρίς να το γνωρίζει.

Η γυναίκα απευθύνθηκε αρχικά στην ΑΑΔΕ και στη συνέχεια στην Οικονομική Αστυνομία. Η καταγγελία αποτέλεσε την αφετηρία για τη διεύρυνση των ερευνών, οι οποίες οδήγησαν στις συλλήψεις και στην αποκάλυψη νέων στοιχείων για τις οικονομικές δραστηριότητες που εξετάζονται από τις Αρχές.

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