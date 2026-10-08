Καμπούρης: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και οι καταγγελίες εργαζομένων για το κύκλωμα

Snapshot Ο Φίλιππος Καμπούρης αντιμετωπίζει πέντε κακουργήματα και απολογείται την Κυριακή για κύκλωμα 29 εταιρειών, εκ των οποίων 23 ήταν εικονικές.

Εργαζόμενοι παρέμειναν απλήρωτοι για πάνω από ενάμιση μήνα, με απώλειες που έφταναν τα 2.000-2.500 ευρώ ανά άτομο.

Ένας πρώην άστεγος λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος», υπογράφοντας έγγραφα για τον Καμπούρη και λαμβάνοντας ενοίκιο ως αντάλλαγμα.

Καλλιτέχνες επιβεβαίωσαν ότι οι συμφωνίες σε νυχτερινά κέντρα γίνονταν αποκλειστικά με τον Καμπούρη, παρά την ύπαρξη άλλων εταιρειών στα χαρτιά.

Η αστυνομία πραγματοποίησε κατάσχεση σε κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο που λειτουργούσε στο όνομα της συζύγου του Καμπούρη, ενώ η επιχείρηση παραμένει σφραγισμένη. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικές μαρτυρίες απλήρωτων εργαζομένων, αποκαλυπτικοί διάλογοι και η κατάθεση-φωτιά ενός πρώην αστέγου συνθέτουν τον μηχανισμό γύρω από τις επιχειρήσεις που αποδίδονται στον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος την Κυριακή απολογείται στη Δικαιοσύνη αντιμετωπίζοντας πέντε κακουργήματα.

«Σε όλους το έκανε. Μας κρατούσε λεφτά να μην μπορούμε να φύγουμε. Μας είχε αφήσει μέσα ενάμιση μήνα απλήρωτους», περιγράφει εργαζόμενος που βρέθηκε ξαφνικά στον δρόμο όταν έκλεισε το ψητοπωλείο στο οποίο δούλευε.

Οι απώλειες για το προσωπικό έφταναν τα 2.000 με 2.500 ευρώ ανά άτομο, αφήνοντας ανθρώπους χωρίς χρήματα ούτε για το ενοίκιο τους. Κι όμως, όταν θύμα της υπόθεσης επιχείρησε να ζητήσει τα δεδουλευμένα καλώντας σε υποτιθέμενο λογιστικό γραφείο, στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη.

«Αν είναι λογιστικό το θέμα, θέλω να πω ούτε καν με έχει απολύσει, απ' ότι ξέρω. Τα λεφτά. Δεν έχω πάρει ένα μηνιάτικο βασικά».

«Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη» απάντησε η συζυγός του κατηγορούμενου..

Ο άστεγος «μπροστινός» που υπέγραφε για ένα ενοίκιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν απλώς μία από τις 29 εταιρείες του δικτύου, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αποδεικνύεται εικονική. Σε 23 από αυτές εμφανιζόταν ως διαχειριστής ο ίδιος 59χρονος αχυράνθρωπος, ο οποίος στην κατάθεσή του έδωσε πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβαινε.

«Από το 2009 μέχρι το 2013 ήμουν άστεγος και έμενα στον δρόμο. Το 2014 ο Φίλιππος επικοινώνησε μαζί μου, μου πρότεινε να τον βοηθήσω και μου πλήρωνε το ενοίκιό μου για να ζω. Από τότε υπέγραφα σε ό,τι μου ζητούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, καταγεγραμμένες συνομιλίες αποτυπώνουν την έντονη δυσαρέσκεια του 59χρονου, ο οποίος πίεζε επανειλημμένα για να λάβει χρήματα που του υπόσχονταν αλλά δεν έφταναν ποτέ στα χέρια του.

«Δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή»

Σε μία από τις συνομιλίες που έρχονται στο φως, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να προειδοποιεί τον 59χρονο να μην αποκαλύψει πού μένει, εάν δεχθεί τηλεφώνημα από άγνωστο αριθμό.

Ο διάλογος έχει ως εξής:

«Κωλοτούμπας»: Έλα Φίλιππέ μου, τι κάνεις;

Καμπούρης: Τι έγινε Γιάννη μου; Όλα καλά;

«Κωλοτούμπας»: Καλά, όλα καλά, εδώ, εδώ.

Καμπούρης: Εάν σε πάρει κανείς πού μένεις, μην, μην, μην. Να το κλείσεις το τηλέφωνο.

«Κωλοτούμπας»: Εάν μου; Εάν, συγγνώμη;

Καμπούρης: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει «πού μένετε;», «πού μένεις;» και τα λοιπά, να του το κλείσεις.

«Κωλοτούμπας»: Οκ, ΟΚ, Φίλιππέ μου.

Καμπούρης: ΟΚ; Και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή.

«Κωλοτούμπας»: Ναι, εδώ, εδώ, εννοώ εδώ όπου μένω τώρα.

Καμπούρης: Εννοείται, ναι, ναι.

«Κωλοτούμπας»: Ναι, Φίλιππέ μου, ναι, ναι.

Καμπούρης: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και του το μπλοκάρεις. ΟΚ;

«Κωλοτούμπας»: Ναι, Φίλιππε, ναι. Άνοιξε το μαγαζί Φιλιππάκο μου; Άνοιξε;

Καμπούρης: Όχι. Και ούτε πρόκειται μάλλον. Φιλάκια.

«Κωλοτούμπας»: Ώχου. Έγινε Φίλιππέ μου, γεια, γεια.

Καμπούρης: Γεια.

Στο υλικό της έρευνας περιλαμβάνεται και συνομιλία του 59χρονου με τρίτο πρόσωπο στο οποίο εξηγεί ότι περιμένει λεφτά από τον Φίλιππο Καμπούρη

Φιλικό πρόσωπο: Από τον Φίλιππο τι περιμένεις;

«Κωλοτούμπας»: Τίποτα λεφτά να πάρω ρε μ…

Φιλικό πρόσωπο: Ααα…

«Κωλοτούμπας»: Τα λεφτά γ…ώ το σπίτι του, γ…ώ. Με έχει γ…ει.

Φιλικό πρόσωπο: Μάλιστα.

«Κωλοτούμπας»: Πάρε με στο άλλο, μπορείς;

Φιλικό πρόσωπο: Ναι αμέ.

«Κωλοτούμπας»: Πάρε με στο άλλο.

«Περιμέναμε και μας έφερε λεφτά ο Φίλιππος»

Η αναφορά στα χρήματα επανέρχεται και σε άλλη συνομιλία του 59χρονου με το ίδιο φιλικό πρόσωπο. Όπως ακούγεται να λέει, περίμενε μέχρι αργά τον Φίλιππο Καμπούρη προκειμένου να του φέρει χρήματα.

«Κωλοτούμπας»: Εμείς όλη μέρα σπίτι ήμασταν και περιμέναμε αυτά τα λεφτά από τον Φίλιππο.

Φιλικό πρόσωπο: Ναι.

«Κωλοτούμπας»: Και βγήκαμε πολύ αργά, 12 παρά, γιατί μας έφερε λεφτά ο Φίλιππος και πεινάγαμε και πήγαμε και φάγαμε σε ένα μαγαζί με την (…).

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες συνεκτιμώνται με το υπόλοιπο υλικό της δικογραφίας και, κυρίως, με όσα φέρεται να έχει καταθέσει ο 59χρονος για τις υπογραφές, τις εξουσιοδοτήσεις και τις τραπεζικές κάρτες.

Οι συμφωνίες στα νυχτερινά μαγαζιά και το μπλόκο στο Παλαιό Φάληρο

Εκτός από τα καταστήματα εστίασης, αχυράνθρωποι και λογιστές εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και σε νυχτερινά κέντρα, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές ανήκαν ουσιαστικά στον Φίλιππο Καμπούρη. Γνωστοί καλλιτέχνες επιβεβαίωσαν στις καταθέσεις τους ότι οι οικονομικές συμφωνίες κλείνονταν αποκλειστικά με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ.

«Εκείνο το διάστημα είχα προσληφθεί από τον Καμπούρη Φίλιππο και εργαζόμουν ως τραγουδίστρια. Το κέντρο ανήκει σε εκείνον και για οτιδήποτε προέκυπτε απευθυνόμασταν σε αυτόν, παρότι στα χαρτιά φαινόταν άλλη εταιρεία», κατέθεσε χαρακτηριστικά εργαζόμενη.

Πριν από δύο ημέρες, αστυνομικοί με πολιτικά πραγματοποίησαν έφοδο σε κατάστημα ρούχων στο Παλαιό Φάληρο, το οποίο λειτουργούσε στο όνομα της συζύγου του. Οι αρχές κατάσχεσαν την ταμειακή μηχανή, ψηφιακά πειστήρια και πλήθος εγγράφων, με την επιχείρηση να παραμένει σφραγισμένη. Ο Φίλιππος Καμπούρης ετοιμάζεται πλέον για την απολογία της Κυριακής, επιμένοντας προς το παρόν να αναγνωρίζει οφειλές μόνο προς τον ΕΦΚΑ.

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