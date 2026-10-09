Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (9/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

9/10/2026 7:30:00 πμ 9/10/2026 12:30:00 μμ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Λ.ΚΗΦΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΕΜΕΝΗΣ 433 Λειτουργία

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 10:00:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΝΟ73 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 1308 Κατασκευές

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΙΘΑΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΣΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΘΑΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1306 Κατασκευές

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΝΟ337 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1307 Κατασκευές

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ 21, 23 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1310 Κατασκευές

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ12 - 14 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1316 Κατασκευές

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΕΥΓ. ΚΑΡΑΒΙΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΠΟΛΥΓΕΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1158 Λειτουργία

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΙΓΗΙΔΩΝ 25 - 27 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΙΜΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΜΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΙΓΗΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ 50 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1110 Λειτουργία

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 1:00:00 μμ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΣΠΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΕΣ - Λ ΣΠΑΤΩΝ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 1758 Λειτουργία

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΔΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΚΥΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΠΙ[ΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1108 Λειτουργία

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 1:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ έως κάθετο: ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ 1109 Λειτουργία

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 2:00:00 μμ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:Κ.ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: Κ.ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: Λ.ΠΟΡΦΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡ.ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: Λ.ΠΟΡΦΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΛΙΟΥ απο κάθετο: Κ.ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 2:00:00 μμ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΓΚ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΣΟ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΣΟ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΗΦΙΣΣΟΣ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΑΧΩΒΗΣ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 18 - 20 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 129 έως κάθετο: ΝΟ 143 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΝΟ 35 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Η.ΖΕΡΒΟΥ ΚΑΙ ΣΤ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 642 Κατασκευές

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΩΝΗ, ΕΚΑΤΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΩΝΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 549 Λειτουργία

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΩΝΗ, ΕΚΑΤΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΩΝΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 549 Λειτουργία

9/10/2026 8:00:00 πμ 9/10/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/7/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΓΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 1317 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 10:30:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΔΥΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ106 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ 1313 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΝΟ4 από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ 1314 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 1317 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 1317 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓΕΛΩΝ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΧΙΑΛΟΥ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΟΥ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ έως κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 1317 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΒΑΝΩΦ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΓΙΝΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 1317 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΤΙΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΙΤΑΙΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΕΥΚΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 1317 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 1317 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΥΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΑΥΓΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΝΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 1317 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 1317 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 1317 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΙΘΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΝΕΙΡΩΝ απο κάθετο: ΟΝΕΙΡΩΝ ΝΟ 0 έως κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΝΕΡΙΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΩΝ απο κάθετο: ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 1317 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΟΓΟΘΕΤΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΓΟΘΕΤΗ απο κάθετο: ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΤ. έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΤΑΒΑΡΗ απο κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ έως κάθετο: ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΤ. από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΤ. απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΛΟΓΟΘΕΤΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 1317 Κατασκευές

9/10/2026 8:30:00 πμ 9/10/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 1317 Κατασκευές

9/10/2026 9:00:00 πμ 9/10/2026 11:00:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζύγα οδός:ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 1326 Λειτουργία

9/10/2026 9:00:00 πμ 9/10/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ ΝΟ.16 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ ΝΟ.10 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ 1315 Κατασκευές

9/10/2026 9:00:00 πμ 9/10/2026 6:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ - ΚΙΤΣΙ - ΟΡΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ - ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ. 56 Λειτουργία

9/10/2026 10:00:00 πμ 9/10/2026 1:00:00 μμ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΣΙΩΤΗ, ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑΣ. 640 Κατασκευές

9/10/2026 12:00:00 μμ 9/10/2026 4:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 1741 Λειτουργία