Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (9/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (9/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

9/10/2026 7:30:00 πμ9/10/2026 12:30:00 μμΑΙΓΑΛΕΩΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Λ.ΚΗΦΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΕΜΕΝΗΣ433Λειτουργία
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 10:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΝΟ73 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ1308Κατασκευές
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΙΘΑΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΣΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΘΑΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1306Κατασκευές
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΝΟ337 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1307Κατασκευές
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ 21, 23 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1310Κατασκευές
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΖυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ12 - 14 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1316Κατασκευές
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΕΥΓ. ΚΑΡΑΒΙΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΠΟΛΥΓΕΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1158Λειτουργία
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΙΓΗΙΔΩΝ 25 - 27 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΙΜΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΜΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΙΓΗΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ 50 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1110Λειτουργία
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 1:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΣΠΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΕΣ - Λ ΣΠΑΤΩΝ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ1758Λειτουργία
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΔΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΚΥΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΠΙ[ΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1108Λειτουργία
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 1:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ έως κάθετο: ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ1109Λειτουργία
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 2:00:00 μμΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΜονά/Ζυγά οδός:Κ.ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: Κ.ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: Λ.ΠΟΡΦΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡ.ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: Λ.ΠΟΡΦΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΛΙΟΥ απο κάθετο: Κ.ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 2:00:00 μμΜΟΣΧΑΤΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΓΚ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΣΟ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΣΟ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΗΦΙΣΣΟΣ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΑΧΩΒΗΣ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 18 - 20 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 2:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 129 έως κάθετο: ΝΟ 143 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΝΟ 35 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Η.ΖΕΡΒΟΥ ΚΑΙ ΣΤ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ.642Κατασκευές
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΟΛΟΚΟΤΩΝΗ, ΕΚΑΤΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΩΝΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ549Λειτουργία
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΟΛΟΚΟΤΩΝΗ, ΕΚΑΤΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΩΝΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ549Λειτουργία
9/10/2026 8:00:00 πμ9/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
9/10/2026 8:30:00 πμ9/7/2026 6:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΓΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ1317Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 10:30:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΖυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΔΥΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ106 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ1313Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΝΟ4 από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ1314Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 6:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ1317Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 6:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ1317Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 6:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓΕΛΩΝ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΧΙΑΛΟΥ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΟΥ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ έως κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ1317Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 6:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΙΒΑΝΩΦ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΓΙΝΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ1317Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 6:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΤΙΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΙΤΑΙΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΕΥΚΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ1317Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 6:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ1317Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 6:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΔΑΥΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΑΥΓΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΝΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ1317Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 6:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ1317Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 6:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ1317Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 6:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΙΘΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΝΕΙΡΩΝ απο κάθετο: ΟΝΕΙΡΩΝ ΝΟ 0 έως κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΝΕΡΙΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΩΝ απο κάθετο: ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ1317Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 6:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΟΓΟΘΕΤΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΓΟΘΕΤΗ απο κάθετο: ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΤ. έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΤΑΒΑΡΗ απο κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ έως κάθετο: ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΤ. από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΤ. απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΛΟΓΟΘΕΤΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ1317Κατασκευές
9/10/2026 8:30:00 πμ9/10/2026 6:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ1317Κατασκευές
9/10/2026 9:00:00 πμ9/10/2026 11:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζύγα οδός:ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1326Λειτουργία
9/10/2026 9:00:00 πμ9/10/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ ΝΟ.16 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ ΝΟ.10 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ1315Κατασκευές
9/10/2026 9:00:00 πμ9/10/2026 6:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΚΟΡΩΠΙ - ΚΙΤΣΙ - ΟΡΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ - ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ.56Λειτουργία
9/10/2026 10:00:00 πμ9/10/2026 1:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΣΙΩΤΗ, ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑΣ.640Κατασκευές
9/10/2026 12:00:00 μμ9/10/2026 4:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΚΑΜΠΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ1741Λειτουργία
9/10/2026 12:00:00 μμ9/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΦΑΛΗΡΟΥ απο: ΝΟ 72 έως : ΝΟ 90 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΝΝΗ απο κάθετο: ΦΑΛΗΡΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΙΝΝΗ έως κάθετο: ΝΟ21 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ1305Κατασκευές
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