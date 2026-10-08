Θρίλερ στην Ιταλία: Γεύμα με ρικίνη για οικογένεια πρώην δημάρχου - Νεκρές μητέρα και κόρη

Snapshot Μητέρα και κόρη στην Ιταλία πέθαναν μετά από γεύμα που περιείχε ρικίνη σε ποσότητα 140 φορές μεγαλύτερη από τη θανατηφόρα δόση.

Ο πατέρας, πρώην δήμαρχος και σύζυγος των θυμάτων, επίσης δηλητηριάστηκε αλλά επέζησε.

Η αρχική διάγνωση γαστρεντερίτιδας αποδείχτηκε λανθασμένη, καθώς τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν γρήγορα.

Η δηλητηρίαση θεωρείται πλέον ανθρωποκτονία και διεξάγεται έρευνα για πιθανούς υπόπτους, χωρίς να έχουν ονοματιστεί ακόμη.

Η ρικίνη είναι μια σπάνια, άοσμη τοξίνη που παράγεται από τους σπόρους καστορέλαιου και μπορεί να προκαλέσει θάνατο με πολύ μικρή δόση. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είναι ένα οικογενειακό γεύμα για μία οικογένεια στην Ιταλία, παραμονές των περασμένων Χριστουγέννων, όταν ο πατέρας, η μητέρα και η κόρη εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης, και μέσα σε λίγα 24ωρα, οι δύο γυναίκες άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Αρχικά αν και αποδόθηκε σε τροφική δηλητηρίαση, αργότερα διαπιστώθηκε ότι η μητέρα, 50 ετών, και κόρη, 15 ετών, «σκοτώθηκαν από γεύμα στο οποίο είχε προστεθεί ρικίνη σε ποσότητα 140 φορές μεγαλύτερη από τη θανατηφόρα δόση». Έκτοτε έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Η Αντονέλα Ντι Ιέσλι και η 15χρονη κόρη της, Σάρα Ντι Βίτα, έχασαν τη ζωή τους λίγες μόνο ημέρες αφότου απόλαυσαν ένα οικογενειακό γεύμα στη μικρή ιταλική πόλη Πιετρακατέλα.

Οι ερευνητές αρχικά πίστευαν ότι οι δύο γυναίκες είχαν καταπιεί κατά λάθος ρικίνη – μια σπάνια, άοσμη τοξίνη, γνωστή για τη χρήση της από την KGB κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ωστόσο, η θεωρία αυτή χάνει έδαφος μετά τη διενέργεια περαιτέρω μεταθανάτιων εξετάσεων.

Η υποτιθέμενη δηλητηρίαση πιστεύεται ότι συνέβη κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού δείπνου στις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Η Αντονέλα και η Σάρα έφαγαν μαζί μύδια, σπιτική «τζιαρντινιέρα» και αλλαντικά με τον πατέρα και σύζυγό τους, Τζιάνι Ντι Βίτα. Και οι τρεις αργότερα αρρώστησαν με συμπτώματα δηλητηρίασης.

Ωστόσο, ο Τζιάνι – πρώην δήμαρχος που διετέλεσε τοπικός ταμίας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας – επέζησε της δοκιμασίας.

Η Αντονέλα και η Σάρα επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το νοσοκομείο την παραμονή των Χριστουγέννων, παραπονούμενες για ναυτία, έμετο και έντονο πόνο στο στομάχι.

Ωστόσο, οι γιατροί φέρεται να τις διέγνωσαν εσφαλμένα με γαστρεντερίτιδα και τις έστειλαν σπίτι. Επέστρεψαν όταν τα συμπτώματά τους επιδεινώθηκαν, με τους γιατρούς να εκπλήσσονται από το πόσο γρήγορα επιδεινώθηκε η υγεία τους.

Η Σάρα πέθανε στις 27 Δεκεμβρίου, ενώ η Αντονέλα πέθανε την επόμενη μέρα.

Η εισαγγελέας Ελβίρα Αντονέλι παραδέχτηκε ότι η τυχαία δηλητηρίαση είναι το «λιγότερο πιθανό» σενάριο, με την έρευνα να επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στη δολοφονία.

Προηγούμενες αναφορές ανέφεραν ότι εξετάζεται η εμπλοκή τεσσάρων ή πέντε ατόμων – μεταξύ των οποίων δύο που τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν ακόμη ονομάσει κανέναν από αυτούς ως ύποπτο.

Αρκούν μόλις λίγα χιλιοστόγραμμα ρικίνης για να προκαλέσουν ανεπάρκεια οργάνων και θάνατο σε έναν ενήλικα.

Η τοξίνη παράγεται από τους σπόρους του καστορέλαιου και μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί.

Διαβάστε επίσης