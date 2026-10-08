Σαουδική Αραβία: Αεροπλάνο καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από επίθεση των Χούθι σε αεροδρόμιο

Snapshot Ένα αεροσκάφος Airbus A320 της Saudi Arabian Airlines καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ μετά από επίθεση των Χούθι.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε μετά από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που αναχαιτίστηκαν από τις σαουδικές αρχές και το αεροσκάφος ήταν άδειο κατά το περιστατικό.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Η Lufthansa και η Air India ανέστειλαν τις πτήσεις προς το Ριάντ λόγω της αυξημένης απειλής μετά τις επιθέσεις.

Οι Χούθι στοχεύουν τη Σαουδική Αραβία εξαιτίας της υποστήριξής της στην κυβέρνηση της Υεμένης στον εμφύλιο πόλεμο, που έχει ευρύτερες περιφερειακές επιπτώσεις. Snapshot powered by AI

Ένα αεροσκάφος (σ.σ. σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές τύπου Airbus A320) της Saudi Arabian Airlines (Saudia) καταστράφηκε από πυρκαγιά στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ, ενώ δραματικές εικόνες δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το αεροδρόμιο και φλόγες να καίνε κοντά στα κτίρια του αεροδρομίου.

Οι εικόνες δείχνουν ένα ακινητοποιημένο αεροσκάφος της Saudia να περιβάλλεται από οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος ήταν άδειο όταν συνέβη το περιστατικό.

Η πυρκαγιά ξέσπασε εν μέσω αναφορών για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ριάντ. Το κίνημα των Χούτι ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ενώ οι σαουδικές αρχές δήλωσαν ότι οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν είχαν αναχαιτιστεί.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης αντέδρασαν άμεσα στο περιστατικό και η πυρκαγιά κατασβέστηκε στη συνέχεια. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα στο αεροσκάφος.

Το περιστατικό συνέβη ενώ είχαν τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας γύρω από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις αναφορές για εκτοξεύσεις πυραύλων.

Διακοπή πτήσεων

Η Lufthansa και η Air India ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις πτήσεις προς το Ριάντ μετά τις επιθέσεις.

Οι Χούθι δηλώνουν ότι στοχεύουν το βασίλειο λόγω της υποστήριξής του προς τις κυβερνητικές δυνάμεις στον αναζωπυρωμένο εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης. Η Σαουδική Αραβία δηλώνει ότι υποστηρίζει μια επίθεση της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Υεμένης με στόχο την ανάκτηση εδαφών από τους Χούτι.

Η σύγκρουση, που αποτελεί πλέον επέκταση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έχει προσθέσει νέο χάος σε μια περιοχή που ήδη βρίσκεται σε φλόγες και απειλεί να εμπλέξει και άλλα κράτη σε εξαντλητικές μάχες στα βουνά — με τη Συρία να εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων για να συνδράμει τη Σαουδική Αραβία.

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