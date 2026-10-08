Nότια Αφρική: Άγρια επεισόδια και επιθέσεις σε καταστήματα μεταναστών σε Ντέρμπαν και Σοβέτο

Snapshot Στις 8 Οκτωβρίου ξέσπασαν βίαια επεισόδια σε Ντέρμπαν και Σοβέτο, με πυρπολήσεις οχημάτων, πυροβολισμούς και λεηλασίες καταστημάτων μεταναστών.

Διαδηλωτές στο Ντέρμπαν απαίτησαν να σταματήσει η εξέταση αιτήσεων ασύλου, προκαλώντας βανδαλισμούς και πυρπολήσεις σε περίπου δέκα αυτοκίνητα.

Στο Σοβέτο, συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων και μεταναστών οδήγησαν σε πυροβολισμούς και καμένα οχήματα.

Τα επεισόδια αποτελούν συνέχεια αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων που έχουν προκαλέσει την αποχώρηση χιλιάδων μεταναστών από τη χώρα.

Η ανεργία, που πλήττει το ένα τρίτο του πληθυσμού, και οι κοινωνικές ανισότητες συμβάλλουν στην ένταση και τη ξενοφοβία στη Νότια Αφρική. Snapshot powered by AI

Σκηνικό γενικευμένης έντασης διαμορφώθηκε σήμερα στη Νότια Αφρική, καθώς διαδηλώσεις κατά των μεταναστών κατέληξαν σε σοβαρά βίαια επεισόδια στους δρόμους του Ντέρμπαν και του Σοβέτο.

Στο Ντέρμπαν, πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από το τοπικό κέντρο υποδοχής προσφύγων με βασικό αίτημα να σταματήσει άμεσα η εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε μέσα σε λίγη ώρα. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο News24, ταραξίες ανέτρεψαν και πυρπόλησαν περίπου δέκα αυτοκίνητα, ενώ εισέβαλαν σε εμπορικά καταστήματα αλλοδαπών και λεηλάτησαν τα εμπορεύματα.

Την ίδια ώρα, παρόμοιες εικόνες εκτυλίχθηκαν και στο Σοβέτο. Εκεί, ομάδες κατοίκων συγκρούστηκαν απευθείας με μετανάστες ιδιοκτήτες καταστημάτων. Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Newzroom Afrika, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες.

Η ανεργία και το κύμα ξενοφοβίας

Τα σημερινά γεγονότα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο κλιμάκωσης. Τους τελευταίους μήνες διοργανώνονται διαρκώς αντιμεταναστευτικές πορείες σε διάφορες πόλεις της χώρας, οι οποίες καταλήγουν σε επιθέσεις, βανδαλισμούς και οργανωμένες καταστροφές περιουσιών. Υπό τον φόβο αντιποίνων, χιλιάδες μετανάστες από γειτονικά αφρικανικά κράτη έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους και έχουν φύγει από τη χώρα.

Τρεις δεκαετίες μετά το τέλος του καθεστώτος του απαρτχάιντ, η νοτιοαφρικανική κοινωνία εξακολουθεί να ταλανίζεται από αγεφύρωτες ανισότητες. Η ανεργία στραγγαλίζει την κοινωνία, πλήττοντας το ένα τρίτο του πληθυσμού. Κι όμως, παραμένοντας η μεγαλύτερη οικονομία της ηπείρου, η χώρα εξακολουθεί να προσελκύει ανθρώπους που αναζητούν εργασία, γεγονός που συντηρεί ένα εκρηκτικό υπόβαθρο κοινωνικής πίεσης.

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