Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία φέρνει βροχές και νοτιάδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

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Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία φέρνει βροχές και νοτιάδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
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  • Σήμερα Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, με γενικά αίθριο καιρό στις υπόλοιπες περιοχές.
  • Το Σάββατο θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
  • Την Κυριακή οι βροχές και καταιγίδες θα επεκταθούν στα δυτικά, το Ιόνιο, τις Σποράδες και βόρειο Αιγαίο, με πιθανότητα έντονων φαινομένων στα βορειοδυτικά και την κεντρική Μακεδονία.
  • Τη Δευτέρα αναμένονται πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα και σταδιακή στροφή των ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 30 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με τις περιοχές, με μικρές μεταβολές τις επόμενες ημέρες.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Παρασκευή στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά ορεινά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια από δυτικές έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 27 με 29, τοπικά στα ανατολικά τους 30 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 11 – 27°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 10 – 28°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 11 – 29°C
  • Δυτική Μακεδονία: 7 – 27°C
  • Ήπειρος: 9 – 26°C
  • Θεσσαλία: 11 – 29°C
  • Νησιά Ιονίου: 16 – 26°C
  • Δυτική Στερεά: 15 – 27°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 15 – 28°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 15 – 30°C
  • Κυκλάδες: 17 – 25°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 13 – 30°C
  • Κρήτη: 15 – 25°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 15 – 26°C
  • Δωδεκάνησα: 18 – 27°C
  • Αττική: 16 – 29°C
  • Θεσσαλονίκη: 12 – 27°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (εκτός της Θράκης) και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5, βαθμιαία 6 και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης), τις Σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά και την κεντρική Μακεδονία πιθανόν να είναι κατά διαστήματα έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές στις δυτικές Κυκλάδες και δυτική Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα πελάγη 5 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικούς νοτιοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

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