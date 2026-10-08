Ρούμπιο: Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας - Τουρκίας- Τι είπε για τα F-35 στις δύο χώρες

Snapshot Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι αδιανόητη και δεν θα επιτραπεί ποτέ, καθώς οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.

Η παράδοση των F-35 στην Τουρκία καθυστερεί λόγω νομικών περιορισμών που συνδέονται με το σύστημα S-400 και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα.

Η απόφαση για την πώληση και τα οπλικά συστήματα των F-35 στην Ελλάδα εξετάζεται σοβαρά και θα ληφθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με συμμετοχή πολλαπλών υπηρεσιών.

Η Ελλάδα θεωρείται σημαντικός σύμμαχος στην άμυνα και η συνεργασία της με τις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας. Snapshot powered by AI

Ειδική αναφορά στα ελληνοτουρκικά περιελάμβανε η συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού, Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην εφημερίδα «Καθημερινή» στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Σε ερώτημα για μια ενδεχόμενη σύγκρουση Ελλάδας - Τουρκίας ο κ. Ρούμπιο ήταν κατηγορηματικός: «Για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝATO, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν – ούτε για την Τουρκία ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί».

Σε άλλο ερώτημα σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 ο κ. Ρούμπιο απάντησε:

«Λοιπόν, η κατάσταση έχει ως εξής: Πρώτον, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία –εφόσον είναι εφικτό– να προχωρήσουν οι παραδόσεις αεροσκαφών, καθώς οι Τούρκοι έχουν ήδη πληρώσει για κάποια από αυτά. Προφανώς, η παράδοση αυτών των αεροσκαφών απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα, αλλά πρόκειται για αεροσκάφη για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί το αντίτιμο. Ωστόσο, υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Υπάρχει, επίσης, μια διάταξη στον νόμο NDAA που θέτει πολύ αυστηρούς όρους· συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αυτό έχει γνωστοποιηθεί στην τουρκική πλευρά. Το γνωρίζουν και νομίζω ότι προσπαθούν να βρουν λύσεις. Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400. Επομένως προς το παρόν το θέμα δεν μπορεί να επλυθεί και νομικά δεν είναι δυνατόν η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό. Ίσως τελικά επιλυθεί-και υπάρχουνδιάφορες επιλογές για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό-αλλα΄αυτή τη στιγμή δεν έχει επιλυθεί...»

Την απόφαση για τα συστήματα των F-35 θα λάβει ο πρόεδρος Τραμπ

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το ελληνικό αίτημα για συγκεκριμένα οπλικά συστήματα για τα δικά της F-35, ορισμένα εκ των οποίων είναι ίδια με εκείνα που προμηθεύεται το Ισραήλ, ο κ. Ρούμπιο ανέφερε:

«Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση. Το θέμα εξετάζεται πολύ σοβαρά· προφανώς, μια χώρα όπως η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχό μας στον τομέα της άμυνας. Διαθέτουμε ήδη υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας στην άμυνα, καθώς η Ελλάδα υιοθέτησε πολύ ισχυρή αμυντική στάση σε περιόδους που απειλείτο η παρουσία μας στην περιοχή.Συνεπώς, το αίτημά της θα εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή, αν και, όπως είναι φυσικό, η απόφαση λαμβάνεται μέσω διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από μία υπηρεσίες. Τελικά, η απόφαση εναπόκειται στον πρόεδρο, ωστόσο θέλουμε προφανώς να λάβουμε υπόψη και τις εισηγήσεις του υπουργείου Πολέμου».

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