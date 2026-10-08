Επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: Η στήριξη, τα μηνύματα από Πνύκα, το καλώδιο και τα deals των 4 δισ.

Snapshot Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα ήταν η πρώτη του ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και στέλνει μήνυμα στήριξης της Ουάσινγκτον προς την Αθήνα.

Ο Ρούμπιο υπέγραψε συμφωνία 4 δισ. δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει πύραυλους αέρος-αέρος και οπλισμό για μαχητικά F-35.

Στην ομιλία του στην Πνύκα, τόνισε ότι η επόμενη δεκαετία θα καθορίσει αν η Δύση θα διατηρήσει την παγκόσμια ηγετική της θέση ή θα υποκύψει σε παρακμή.

Αναγνώρισε τις αντιρρήσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ανέφερε ότι τέτοια ζητήματα χειρίζεται η ιδιωτική διπλωματία λόγω της ευαισθησίας τους.

Η μη επίσκεψη στην Τουρκία και οι δηλώσεις του Ρούμπιο δείχνουν προσπάθεια ισορροπίας της αμερικανικής πολιτικής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Snapshot powered by AI

Την Τρίτη ήταν η πρώτη φορά που ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο επισκεπτόταν την Ελλάδα, καθώς παραδέχθηκε ότι ούτε ως γερουσιαστής έτυχε να ταξιδέψει στη χώρα μας. Αυτό ακριβώς ήταν και το πιο σημαντικό μήνυμα της επίσκεψης Ρούμπιο, η ίδια η έλευση του στην Ελλάδα όπου παρέμεινε για δύο νύχτες στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ουάσινγκτον στέκεται στο πλευρό της Αθήνας.

Πέρα από μήνυμα στήριξης στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία το προηγούμενο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων από την εφημερίδα Wall Street Journal και τους Financial Times ο Ρούμπιο αξιοποίησε τα πλάνα από την ομιλία του στην Πνύκα για να προβάλλει την εικόνα ότι έχει σχέδιο για τις ΗΠΑ της επόμενης δεκαετίας και ότι ο αγώνας που θα δώσει είναι η Δύση να διατηρήσει η Δύση τη θέση της στην κορυφή του κόσμου.

«Επειδή η επόμενη δεκαετία και οι αποφάσεις που θα πάρουμε θα γράψουν την ιστορία του επόμενου αιώνα. Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή αν θα υποκύψει σε ένα μέλλον ατροφίας, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα, είτε θα χάσουμε την ίδια τη δυνατότητα να δράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αμερικανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι σημειώνουν ότι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα με φόντο τον Παρθενώνα σηματοδοτεί την έμμεση έναρξη της κούρσας των υποψήφιων να διαδεχθούν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποίησε ομιλία στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη. 7 Οκτωβριου 2026 ΑΠΕ-ΜΠΕ/POOL

Αμυντικές συμφωνίες και ισχυροί ενεργειακοί δεσμοί

Στο πεδίο των αμυντικών εξοπλισμών και της άμυνας ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνομολόγησε μία διόλου ευκαταφρόνητη συμφωνία 4 δισ. δολαρίων για αγορά αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ στην οποία συμφωνία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πύραυλοι αέρος αέρος και οπλισμός για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35.

Στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου υπογράφηκε επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Πιο αναλυτικά η Ελλάδα θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και θα παραχωρηθούν στην Ελλάδα τεθωρακισμένα οχήματα Stryker.

Ωστόσο στα σημεία που δείχνουν ότι δεν είναι όλα ρόδινα συγκατλέγεται η αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στην υπόθεση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης όταν αναγνώρισε ότι υπάρχουν αντιρρήσεις αλλά αυτά τα θέματα τα χειρίζεται η ιδιωτική διπλωματία και δεν γίνεται να συζητηθούν σε μία συνέντευξη Τύπου.

«Επομένως, είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες, και η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο για να το επιτύχουμε αυτό. Προφανώς, ορισμένα από τα ζητήματα που επισημάνατε, ορισμένα από τα θέματα για τα οποία ρωτήσατε, είναι αλληλένδετα και πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση στην οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες – δεν θα αναφέρω ποιες, αλλά άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα ζητήματα που περιπλέκουν την κατάσταση», τόνισε ο Ρούμπιο.

Και συνέχισε: «Θα ήθελα απλώς να πω ότι ζητήματα αυτής της φύσης, που είναι τόσο ευαίσθητα και κρίσιμα, αντιμετωπίζονται πιθανώς καλύτερα μέσω της ιδιωτικής διπλωματίας, εκτός του πλαισίου των συνεντεύξεων Τύπου». Από μόνη της η έλευση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα χωρίς αμοιβαία επίσκεψη στην Τουρκία είναι προφανές ότι δεν ικανοποιεί τις ηγετικές φιλοδοξίες της Άγκυρας.

Ωστόσο θεωρείται ότι με την αναφορά αυτή ο Μάρκο Ρούμπιο θέλει να εξισορροπήσει την κατάσταση και να μπορεί να επιχειρηματολογήσει στο μέλλον ότι οι ΗΠΑ τηρούν την πολιτική των ίσων αποστάσεων απέναντι σε δύο χώρες συμμάχους των Αμερικανών στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία.

Μητσοτάκης σε Ρούμπιο: Οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών

Η περαιτέρω εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σχέσης, με αιχμή την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια, τη ναυτιλία, το εμπόριο και τη συνδεσιμότητα, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

«Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον διάλογο που είχε τον Μάρκο Ρούμπιο μπροστά στις κάμερες.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και αραβικού κόσμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η διμερής σχέσης εκτείνεται «πολύ πέρα της ασφάλειας». Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα έργα συνδεσιμότητας και στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, συνδέοντάς τα ευθέως με την ανάγκη προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Χαρακτήρισε την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις μας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG σε Ευρώπη. «Παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια στους βόρειους γείτονές μας» σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των εταίρων του Κόλπου, ενώ επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοϊας, η οποία, άλλωστε, αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς η χώρα μας συμμετέχει με πλοία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, εξήρε τον ρόλο της ελληνικής κοινότητας στις ΗΠΑ ως γέφυρας κατανόησης και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Αμερικανό αξιωματούχο για την «εντυπωσιακή» ομιλία του στην Πνύκα η οποία, όπως προσέθεσε, κατέδειξε τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. «Εντυπωσιάστηκα» επανέλαβε.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για το καλωσόρισμα και για τη δυνατότητα που του δόθηκε να μιλήσει στην Πνύκα, «έναν τόσο σημαίνοντα αρχαιολογικό χώρο».

Ο Μάρκο Ρούμπιο, κατά την έναρξη της συνάντησης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο βάθος των ιστορικών δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η σημερινή συνεργασία έχει πλέον ξεπεράσει τα παραδοσιακά πεδία της άμυνας και της διπλωματίας.

«Έχει επεκταθεί στην οικονομία, στο εμπόριο, στην ασφάλεια και στα δικαιώματα της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, στην ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, σκιαγραφώντας το νέο, σαφώς διευρυμένο, πεδίο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ και τη συνεργασία τους πολύ ισχυρή, ενώ διαμήνυσε: «Συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής». Περαιτέρω, επισήμανε πως οι δύο χώρες συμφωνούν ότι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούν και για τη σωστή λύση.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η αναφορά του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι, παρά τους «πολλούς παράγοντες ανασφάλειας» που περιβάλλουν τη χώρα στην περιοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στην Ελλάδα έναν ισχυρό εταίρο, με τον οποίο επιδιώκουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους.

Γεραπετρίτης: Ενεργειακή αλλά και γεωπολιτική η πρωτοβουλία 3+1

Στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Μάρκο Ρούμπιο στο υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης σχολίασε ότι η πρωτοβουλία «3+1» με Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο και ΗΠΑ είναι ενεργειακή αλλά και γεωπολιτική. Την δική του ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών απευθύνθηκε στον Αμερικανό ομόλογό του στον ενικό.

«Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Έχουμε ήδη αναπτύξει μια πολυποίκιλη δράση με το Ισραήλ. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να αναφερθώ εκ νέου στην πρωτοβουλία 3+1, που περιλαμβάνει και την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι τόσο ενεργειακή αλλά και ευρύτερα γεωπολιτική».

Σύμφωνα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ. Παράλληλα για να μπει και στο ραντάρ των Αμερικανών υπογράμμισε ότι τα ελληνικά πλοία μεταφέρουν το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Συνάντηση του Υπ. Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ομόλογο του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. 7 Οκτωβρίου 2026 Eurokinissi

«Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα», υπογράμμισε.

«Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερής συνθήκη, η οποία διέπει τη μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

ΠΑράλληλα για το Κυπριακό ανέφερε: «Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξεύρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής, με πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο και την προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας ως των μόνων μέσων για να μπορέσει να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απόπειρα ή απειλή».

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