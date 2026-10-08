Μάρκο Ρούμπιο: Πότε αναχωρεί από την Αθήνα – Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να αναχωρήσει τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με την Τροχαία να πραγματοποιεί σταδιακές διακοπές και εκτροπές έως την ολοκλήρωση της μετακίνησής του προς το αεροδρόμιο

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Μάρκο Ρούμπιο: Πότε αναχωρεί από την Αθήνα – Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο Ελλάδα ολοκληρώνεται το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου με αναχώρηση από την Αθήνα.
  • Κατά τη μετακίνηση προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα υπάρξουν προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, χωρίς δημοσιοποίηση συγκεκριμένου δρομολογίου για λόγους ασφαλείας.
  • Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις επικεντρώνονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, με προσωρινά κλεισίματα σε δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος και βασικούς οδικούς άξονες.
  • Η απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων πορειών ισχύει μέχρι τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης σε συγκεκριμένη ζώνη του κέντρου της Αθήνας.
  • Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να προβλέπουν επιπλέον χρόνο για τη μετάβασή τους στο αεροδρόμιο λόγω πιθανών καθυστερήσεων από τα μέτρα ασφαλείας.
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Σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα, με την αναχώρησή του από την Αθήνα και την αυξημένη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζεται έως την ολοκλήρωση της μετακίνησής του προς το αεροδρόμιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ακριβής ώρα απογείωσης, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι τις 10:00 π.μ. ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα έχει αναχωρήσει, καθώς αναμένεται να μεταβεί στη Λισαβόνα. Οι επίσημες κυκλοφοριακές ανακοινώσεις της Αστυνομίας αναφέρουν ότι τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, οπότε και αναμένεται η αναχώρηση του Αμερικανού υπουργού.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ της Τρίτης, συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, προσωρινά κλεισίματα δρόμων και εκτροπές της κυκλοφορίας.

Πώς θα γίνει η αναχώρηση

Κατά τη μετακίνηση της αμερικανικής αποστολής προς το αεροδρόμιο αναμένονται εκ νέου προσωρινές και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, ανάλογα με τη διαδρομή και τις επιχειρησιακές ανάγκες της Τροχαίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένο δρομολόγιο της αυτοκινητοπομπής προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος», κάτι που συμβαίνει για λόγους ασφαλείας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει επίσημη λίστα που να προβλέπει καθολικό κλείσιμο συγκεκριμένων δρόμων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής.

Αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι ότι οι περιορισμοί μπορούν να επεκτείνονται ή να αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.

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Οι δρόμοι που βρίσκονται στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που ισχύουν από την Τρίτη και ολοκληρώνονται το πρωί της Πέμπτης αφορούν κατά κύριο λόγο το κέντρο της Αθήνας.

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές μπορούν να πραγματοποιούνται στην περιοχή γύρω από την Πλατεία Συντάγματος και σε βασικούς άξονες όπως:

  • Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας
  • Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου
  • Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας
  • Πανεπιστημίου
  • Σταδίου
  • καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο οδικό σημείο κριθεί απαραίτητο από την Τροχαία

Καθώς η αυτοκινητοπομπή θα κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο, οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν το ενδεχόμενο πρόσκαιρων παρεμβάσεων και σε άλλους μεγάλους άξονες της Αττικής κατά τις πρωινές ώρες. Δεν έχει, ωστόσο, ανακοινωθεί εκ των προτέρων ότι θα κλείσει συνολικά η Αττική Οδός ή κάποιος συγκεκριμένος δρόμος προς το αεροδρόμιο.

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Πότε τελειώνει η απαγόρευση συγκεντρώσεων

Ξεχωριστό μέτρο αποτελεί η απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε συγκεκριμένη ζώνη του κέντρου.

Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεομένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Βασιλίσσης Σοφίας, Καισαρείας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου και Ευφρονίου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι στις 06:00 αίρονται αυτομάτως και όλες οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, καθώς οι τελευταίες μπορούν να συνεχιστούν για όσο απαιτείται μέχρι την ασφαλή αναχώρηση της αποστολής.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί το πρωί της Πέμπτης

Η Τροχαία έχει ζητήσει από τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται σε κομβικά σημεία, καθώς οι διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται δυναμικά και χωρίς να είναι πάντα δυνατό να ανακοινωθούν πολύ νωρίτερα.

Ιδιαίτερα όσοι έχουν προγραμματισμένη πτήση από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» τις πρωινές ώρες καλό είναι να προβλέψουν μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για τη μετάβασή τους, καθώς ακόμη και ολιγόλεπτοι αποκλεισμοί σε βασικούς άξονες μπορεί να προκαλέσουν αλυσιδωτές καθυστερήσεις.

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