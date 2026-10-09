USS Abraham Lincoln: Επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά από 321 ημέρες αποστολής – Εξαντλημένο το πλήρωμα

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο επέστρεψε στο Σαν Ντιέγκο έπειτα από πολύμηνη ανάπτυξη που συνδέθηκε με τις επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Γιάννης Φιλιππάκος

USS Abraham Lincoln: Επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά από 321 ημέρες αποστολής – Εξαντλημένο το πλήρωμα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στο Σαν Ντιέγκο μετά από 321 ημέρες αποστολής, με 265 συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα.
  • Η αποστολή συνδέθηκε με τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν και ήταν από τις πιο απαιτητικές για το Πολεμικό Ναυτικό.
  • Κατά τη διάρκεια της αποστολής καταγράφηκαν οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ υπήρξαν προβλήματα ψυχικής υγείας και χαμηλό ηθικό.
  • Υπήρξαν καταγγελίες για ελλείψεις σε βασικά είδη, όπως τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής, λόγω της παρατεταμένης παραμονής στη θάλασσα.
  • Το USS George Washington ανέλαβε τη θέση του USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή μετά την αποδέσμευση του τελευταίου τον Αύγουστο.
Snapshot powered by AI

Στο Σαν Ντιέγκο επέστρεψε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο απαιτητικές αποστολές των τελευταίων ετών για το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Το πλοίο μετά από 321 ημέρες αποστολής, παρέμεινε 265 συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα, στο πλαίσιο μιας ανάπτυξης που διήρκεσε συνολικά περίπου δέκα μήνες και περιλάμβανε τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Η αποστολή του Lincoln είχε βρεθεί έντονα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς τους τελευταίους μήνες είχαν πληθύνει οι αναφορές για μεγάλη πίεση στο πλήρωμα, προβλήματα ψυχικής υγείας και χαμηλό ηθικό.

Οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε ενημερώσει το Κογκρέσο ότι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης καταγράφηκαν οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Παράλληλα, είχαν υπάρξει καταγγελίες για ελλείψεις σε βασικά είδη, από τρόφιμα μέχρι προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς η παραμονή του αεροπλανοφόρου στη θάλασσα παρατεινόταν.

Το Ναυτικό είχε αρχικά υποβαθμίσει τις αναφορές για προβλήματα επί του πλοίου, ενώ τον Αύγουστο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σχολιάσει ότι η πολύμηνη ανάπτυξη του Lincoln «δεν ήταν ούτε κατά διάνοια αρκετά μεγάλη».

Το USS George Washington πήρε τη θέση του

Το USS Abraham Lincoln αποδεσμεύτηκε από την περιοχή της Μέσης Ανατολής τον Αύγουστο, όταν τη θέση του ανέλαβε το USS George Washington, αεροπλανοφόρο που επιχειρεί συνήθως στην περιοχή της Ασίας.

Με την επιστροφή του στο Σαν Ντιέγκο ολοκληρώνεται μια αποστολή που, πέρα από τον στρατιωτικό της ρόλο, άνοιξε συζήτηση στις ΗΠΑ για τα όρια των παρατεταμένων αναπτύξεων και τις επιπτώσεις τους στα πληρώματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Αεροσκάφος έπεσε σε δρόμο κυκλοφορίας ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης - Μετέφερε αντικείμενα για την Κεντρική Τράπεζα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ στον Ασπρόπυργο: Κατασχέθηκαν 9.100 λίτρα καυσίμων και παραποιημένα IX

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Στο νοσοκομείο 30χρονη με εγκαύματα

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι αυτοψίες σε κτήρια και υποδομές μετά την καταστροφική κακοκαιρία – Έχουν ελεγχθεί μόλις 137 κτήρια

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Βρέθηκε δαχτυλίδι 2.000 ετών στον βυθό - Απεικονίζει τον χαμένο Φάρο της Αλεξάνδρειας

08:57ΜΑΝΤΕΙΟ

Λίγο Ρούμπιο ακόμα, κοιτάς μέσα από το κράνος και φεύγει ο πύραυλος, το κουίζ της Νέας Δημοκρατίας

08:56LIFESTYLE

Νέες αποκαλύψεις από τον Μάικλ Ντάγκλας: Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, ο Κόμπι Μπράιαντ και ο εξαφανισμένος σκύλος του

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόκκινος» ο Κηφισός λόγω σύγκρουσης οχημάτων - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική οδό

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Αιματηρή εξέγερση σε φυλακές στη Σιναλόα: 10 νεκροί, 16 τραυματίες

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Εξετάζεται πολιτικό κίνητρο για το μαχαίρωμα σε 32χρονο- Η σύνδεση με συμβάν τον Αύγουστο

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Στέλνεις 50 ευρώ σε φίλο ή 500 ευρώ στο παιδί σου; Πότε οι μεταφορές χρημάτων θεωρούνται εισόδημα

08:16LIFESTYLE

Ανακοίνωση Δημητρακόπουλου: «Η Βίσση προσέδωσε μοναδική άυλη υπεραξία στο έργο του Καρβέλα»

08:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο διπλός στόχος του τελεσιγράφου ΣΥΡΙΖΑ σε ανεξάρτητους - Ποια «ποινή» ετοιμάζουν σε όσους δεν παραδώσουν έδρα

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Ρούμπιο: «Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι, όταν σηκώνεις το τηλέφωνο, υπάρχει στην άλλη πλευρά της γραμμής κάποιος που θα απαντήσει - Ξεκινά γεώτρηση στην Κέρκυρα ύστερα από 40 χρόνια»

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lancia Gamma HF Integrale: Το θρυλικό όνομα επιστρέφει με 375 ίππους

07:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ για το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα – Καταγγέλλουν αναβίωση «ταγμάτων εφόδου»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (9/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θηβών: Κατέληξαν οι αναβάτες της μοτοσυκλέτας

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα Κύπρου: Τα σχέδια ανάπτυξης με ορίζοντα το 2028 – Πυλώνες το international banking, το bancassurance και η ψηφιοποίηση υπηρεσιών

07:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΕΛΑΣ κατά κυβέρνησης για τα F-35 και τα F-16: «Ξέρει να διαστρεβλώνει αλλά όχι να διαβάζει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Πλούσια ζωή αλλά στην εφορία «ψίχουλα» - «Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι»

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θηβών: Κατέληξαν οι αναβάτες της μοτοσυκλέτας

06:54LIFESTYLE

Οι σειρές που έρχονται και φιλοδοξούν να αλλάξουν το παιχνίδι της τηλεθέασης

08:16LIFESTYLE

Ανακοίνωση Δημητρακόπουλου: «Η Βίσση προσέδωσε μοναδική άυλη υπεραξία στο έργο του Καρβέλα»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Τα έσοδα, οι καταθέσεις εξωτερικού και τα ενοίκια Γάκα–Θεοδωρόπουλου -Στον ανακριτή σήμερα η κόρη τους

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε Γάκα - Θεοδωρόπουλο

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία φέρνει βροχές και νοτιάδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ιταλία: Γεύμα με τοξική ρικίνη για την οικογένεια πρώην δημάρχου - Νεκρές μητέρα και κόρη με δόση 140 φορές από τη θανατηφόρα

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Έντονες βροχές και καταιγίδες μετά τη ζέστη – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Στέλνεις 50 ευρώ σε φίλο ή 500 ευρώ στο παιδί σου; Πότε οι μεταφορές χρημάτων θεωρούνται εισόδημα

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Με αποκάλεσε σκουπίδι, κινήθηκε απειλητικά»: Άγριος καυγάς μεταξύ εκπροσώπου της ΕΛΑΣ, και στελέχους του ΠΑΣΟΚ – Δείτε βίντεο

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Σεϋχέλλες: Έγινε «παράδεισος» για τις γιγαντιαίες χελώνες Αλντάμπρα – Αυξήθηκαν σε 180.000

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο αυταρχικός, ο ειρηνοποιός και ο ταραξίας - Γιατί η σειρά γέννησης δεν καθορίζει την προσωπικότητα στα αδέλφια - Οι 5 παράγοντες που μας διαμορφώνουν

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Ρούμπιο: «Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι, όταν σηκώνεις το τηλέφωνο, υπάρχει στην άλλη πλευρά της γραμμής κάποιος που θα απαντήσει - Ξεκινά γεώτρηση στην Κέρκυρα ύστερα από 40 χρόνια»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (9/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

00:48ΚΟΣΜΟΣ

USS Abraham Lincoln: Επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά από 321 ημέρες αποστολής – Εξαντλημένο το πλήρωμα μετά την πολύμηνη αποστολή

06:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Για πρώτη φορά γηπεδούχος στη SUNEL Arena ο Ολυμπιακός

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόκκινος» ο Κηφισός λόγω σύγκρουσης οχημάτων - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική οδό

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (9/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ