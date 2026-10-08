Κλήρωση Τζόκερ 8/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.500.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωρβίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση τζόκερ σήμερα είναι: 5, 8, 19, 22, 24 και τζόκερ ο αριθμός Τζόκερ το 13.

Στην κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία.

Στην κλήρωση της Κυριακής (11/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.