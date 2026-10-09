Διακοπές νερού την Παρασκευή (9/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsroom

Διακοπές νερού την Παρασκευή (9/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ)
    Γερανίου και Σοφοκλέους
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θηβών: Κατέληξαν οι αναβάτες της μοτοσυκλέτας

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα Κύπρου: Τα σχέδια ανάπτυξης με ορίζοντα το 2028 – Πυλώνες το international banking, το bancassurance και η ψηφιοποίηση υπηρεσιών

07:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΕΛΑΣ κατά κυβέρνησης για τα F-35 και τα F-16: «Ξέρει να διαστρεβλώνει αλλά όχι να διαβάζει»

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Άθικτο ιουδαϊκό λουτρό 2.000 ετών από την εποχή του Χριστού ήρθε στο φως

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Σεϋχέλλες: Έγινε «παράδεισος» για τις γιγαντιαίες χελώνες Αλντάμπρα – Αυξήθηκαν σε 180.000

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι αποκαλύπτουν 4 απλά τεστ φυσικής κατάστασης στο σπίτι για γήρανση και μακροζωία

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο αυταρχικός, ο ειρηνοποιός και ο ταραξίας - Γιατί η σειρά γέννησης δεν καθορίζει την προσωπικότητα στα αδέλφια - Οι 5 παράγοντες που μας διαμορφώνουν

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έχει Μαρικάρμεν η Ελλάδα; Έρευνα για στην στεγαστική κρίση των ηλικιωμένων

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το νέο δόγμα Μητσοτάκη και ο αμερικανικός άσος

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Πλούσια ζωή αλλά στην εφορία «ψίχουλα» - «Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Τα έσοδα, οι καταθέσεις εξωτερικού και τα ενοίκια Γάκα–Θεοδωρόπουλου -Στον ανακριτή σήμερα η κόρη τους

06:54LIFESTYLE

Οι σειρές που έρχονται και φιλοδοξούν να αλλάξουν το παιχνίδι της τηλεθέασης

06:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Για πρώτη φορά γηπεδούχος στη SUNEL Arena ο Ολυμπιακός

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού (Α21): Σήμερα η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής σε σχεδόν 50.000 δικαιούχους

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (9/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία φέρνει βροχές και νοτιάδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών – Δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδια Βελτίωσης: Από 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Πλούσια ζωή αλλά στην εφορία «ψίχουλα» - «Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε Γάκα - Θεοδωρόπουλο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Τα έσοδα, οι καταθέσεις εξωτερικού και τα ενοίκια Γάκα–Θεοδωρόπουλου -Στον ανακριτή σήμερα η κόρη τους

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πού θα βρέξει την Παρασκευή

06:54LIFESTYLE

Οι σειρές που έρχονται και φιλοδοξούν να αλλάξουν το παιχνίδι της τηλεθέασης

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Έντονες βροχές και καταιγίδες μετά τη ζέστη – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία φέρνει βροχές και νοτιάδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών – Δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Με αποκάλεσε σκουπίδι, κινήθηκε απειλητικά»: Άγριος καυγάς μεταξύ εκπροσώπου της ΕΛΑΣ, και στελέχους του ΠΑΣΟΚ – Δείτε βίντεο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (9/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ιταλία: Γεύμα με τοξική ρικίνη για την οικογένεια πρώην δημάρχου - Νεκρές μητέρα και κόρη με δόση 140 φορές από τη θανατηφόρα

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.500.000 ευρώ

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Για πρώτη φορά γηπεδούχος στη SUNEL Arena ο Ολυμπιακός

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο αυταρχικός, ο ειρηνοποιός και ο ταραξίας - Γιατί η σειρά γέννησης δεν καθορίζει την προσωπικότητα στα αδέλφια - Οι 5 παράγοντες που μας διαμορφώνουν

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το νέο δόγμα Μητσοτάκη και ο αμερικανικός άσος

00:48ΚΟΣΜΟΣ

USS Abraham Lincoln: Επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά από 321 ημέρες αποστολής – Εξαντλημένο το πλήρωμα μετά την πολύμηνη αποστολή

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Αεροσκάφος ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης και έπεσε σε γκρεμό - Δύο επιζώντες

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 92-74: Την... ισοπέδωσε και έστειλε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ