Διακοπές νερού την Παρασκευή (9/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ)
Γερανίου και Σοφοκλέους
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Θηβών: Κατέληξαν οι αναβάτες της μοτοσυκλέτας
05:18 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου
23:12 ∙ ΚΑΙΡΟΣ