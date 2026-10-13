Παπακωνσταντίνου - Ideal: «Ψήνει» νέο deal σε ορίζοντα 6μήνου - Στόχος το 1 δισ. έσοδα στην 5ετία

Snapshot Η Ideal Holdings σχεδιάζει σημαντική επιχειρηματική κίνηση μέσα στο επόμενο εξάμηνο, χωρίς να διευκρινίζει τη μορφή της.

Στόχος του ομίλου είναι να φτάσει σε έσοδα 1 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η εταιρεία Μπάρμπα Στάθης θα στηριχθεί με επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ στην επόμενη τριετία.

Τα καταστήματα Attica αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος τζίρο 250 εκατ. ευρώ.

Η Ideal επιδιώκει να δημιουργήσει εταιρείες που θα γίνουν διεθνείς ηγέτες και να συμβάλει στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Snapshot powered by AI

Στο περιθώριο εκδήλωσης για τον εορτασμό των πέντε χρόνων παρουσίας της εταιρίας στην Ελλάδα, ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε συγκεκριμένα «Προσπαθούμε να μεγαλώνουμε, το πώς θα το δείτε σε έξι μήνες».

Δεν διευκρίνισε δηλαδή αν η επόμενη κίνηση θα αφορά σε εξαγορά κάποια νέας εταιρείας ή θα πρόκειται για κάποιο άλλη επιχειρηματική εξέλιξη, παρόλα αυτά άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του ομίλου.

Πάντως έθεσε ακόμα υψηλότερους στόχους για τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι θέλει τον όμιλο να φτάνει σε έσοδα της τάξης του 1 δις ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία, ενώ ειδικότερα για την Μπάρμπα Στάθης είπε ότι θα στηριχθεί με επενδύσεις ύψους 70 εκατ. ευρώ στην επόμενη τριετία. Επίσης έβαλε υψηλά τον πήχη του φετινού τζίρου των καταστημάτων Attica, για τα οποία προβλέπει ότι θα ξεπεράσουν τα 250 εκατ. ευρώ.

Γενικότερα ο κ. Παπακωνσταντίνου θεωρεί ότι η επόμενη πενταετία θα είναι ακόμα πιο επωφελής από την προηγούμενη για το εγχώριο επιχειρείν.

Για την μέχρι σήμερα πορεία της Ideal ανέφερε ότι ξεκίνησε με τρεις επενδύσεις των 70 εκατ. ευρώ και έχει φτάσει σήμερα να έχει τοποθετήσει συνολικά 400 εκατ. ευρώ.

«Η ιδέα ήταν να ενώσουμε τεχνογνωσία κεφάλαια και ανθρώπους και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύσαμε. Έχετε δει το ρίσκο που αναλάβαμε και τις επιχειρήσεις που βοηθήσαμε να μετασχηματιστούν» τόνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου και συνέχισε λέγοντας:

«Το σημαντικό είναι το είδος του επενδυτή που θέλαμε να γίνουμε. Και το τηρήσαμε. Εμείς επενδύουμε σε εταιρείες και όχι σε κλάδους».

Το επόμενο στάδιο, σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου είναι να δημιουργηθούν εταιρείες που θα γίνουν διεθνείς ηγέτες και όπως είπε «εμείς θέλουμε ως Ideal να συμβάλουμε σε αυτό».

Επίσης ο επικεφαλής της Ideal προσέθεσε για την Ελλάδα ότι «τίποτα δεν χαρίστηκε. Η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις αλλά πλέον τις αντιμετωπίζει από θέση ισχύος και όχι ανασφάλειας. Πρόκληση για την επόμενη πενταετία είναι η αξιοπιστία να γίνει μέγεθος. Οι ελληνικές εταιρείες πρέπει να μεγαλώσουν».

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