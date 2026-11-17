Snapshot Ο Δημήτρης Τσιόδρας ορίστηκε εισηγητής του ΕΛΚ σε Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για τις αδικαιολόγητα διαφορετικές τιμές σε παρόμοια προϊόντα στην ΕΕ.

Η Έκθεση εστιάζει στον αντίκτυπο των γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών και τις πρακτικές που περιορίζουν την ενιαία αγορά και τις επιλογές των καταναλωτών.

Η ανάληψη της ευθύνης για τον φάκελο βασίζεται σε πρωτοβουλίες του Τσιόδρα, συμπεριλαμβανομένων δύο επιστολών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2025 και 2026.

Η πρώτη επιστολή είχε συνυπογραφεί από 21 ευρωβουλευτές από 16 χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα.

Οι ενέργειες αυτές ακολούθησαν σχετική επιστολή του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και παρεμβάσεις του Τσιόδρα σε επιτροπές και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Snapshot powered by AI

Εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) σε Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου των γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών (TSCs) στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών, ένα ζήτημα που παρατηρείται κυρίως σε μικρές και μεσαίες αγορές, ορίστηκε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας.

Στο επίκεντρο της Έκθεσης θα βρεθεί η αντιμετώπιση των αδικαιολόγητα διαφορετικών τιμών σε παρόμοια ή ίδια προϊόντα στην ΕΕ, ο αντίκτυπος των γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών στην αγοραστική δύναμη των πολιτών και η αντιμετώπιση πρακτικών που κατακερματίζουν την ενιαία αγορά και περιορίζουν τις επιλογές των καταναλωτών, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης λόγω της ανόδου του πληθωρισμού και του κόστους της ενέργειας.

Η ανάληψη αυτού του φακέλου αποτελεί επιστέγασμα των πρωτοβουλιών του Δημήτρη Τσιόδρα στο ζήτημα αυτό και συγκεκριμένα οι δυο επιστολές προς τους Εκτελεστικούς Αντιπροέδρους της Κομισιόν, Teresa Ribera, Stéphane Séjourné και τον Επίτροπο Michael McGrath τον Ιούλιο του 2026 και τον Φεβρουάριο του 2025, οι οποίες καλούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να αντιμετωπίσει αυτά τα εμπόδια και να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Σημειώνεται ότι η πρώτη από αυτές τις επιστολές είχε συνυπογραφεί από 21 Ευρωβουλευτές από 5 πολιτικές Ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου και 16 χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Μάλτα, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τσεχία).

Οι επιστολές αυτές αποτέλεσαν συνέχεια της σχετικής επιστολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen τον Μάιο του 2024 και αντικείμενο πολλαπλών παρεμβάσεων του Δημήτρη Τσιόδρα σε Επιτροπές και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.