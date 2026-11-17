Snapshot Εντοπίστηκε διαρροή υγραερίου σε ξηραντήριο στο Επιτάλιο, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου.

Η παραγωγική λειτουργία του ξηραντηρίου διακόπηκε πλήρως για προληπτικούς λόγους.

Ειδικό συνεργείο θα αναλάβει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της διαρροής.

Η ασφάλεια του χώρου και η αποτροπή κινδύνου αποτελούν κύριες προτεραιότητες των αρμόδιων δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου, έπειτα από αναφορά για οσμή υγραερίου σε εγκατάσταση ξηραντηρίου στο Επιτάλιο, με τον έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων να επιβεβαιώνει τελικά την ύπαρξη διαρροής.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, η οσμή υγραερίου που έγινε αντιληπτή στον χώρο προκάλεσε μεγάλη ανησυχία και οδήγησε στην κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που προχώρησαν σε λεπτομερή έλεγχο της εγκατάστασης, κατά τον οποίο εντοπίστηκε η διαρροή υγραερίου.

Για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας του ξηραντηρίου, ενώ η εγκατάσταση παραμένει εκτός λειτουργίας μέχρι την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σημειώνεται ότι στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ειδικό συνεργείο, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες για τη διακοπή της διαρροής και την αποκατάσταση της βλάβης.

Η κινητοποίηση των αρμόδιων δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια του χώρου και την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου.

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