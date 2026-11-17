Snapshot Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έχει μιλήσει για άγχος και ανασφάλεια σχετικά με την εμφάνισή του, χρησιμοποιώντας τον όρο «σωματική δυσμορφία».

Ο ηθοποιός περιέγραψε επανειλημμένη αλλαγή ρούχων και επικριτική στάση απέναντι στην εικόνα του πριν από δημόσιες εμφανίσεις.

Δεν υπάρχει επιβεβαίωση ψυχιατρικής διάγνωσης για τον Πάτινσον, παρά μόνο δηλώσεις για προσωπικές εμπειρίες άγχους και δυσφορίας.

Η διαταραχή σωματικής δυσμορφίας (BDD) χαρακτηρίζεται από εμμονική ενασχόληση με αντιληπτά ελαττώματα στην εμφάνιση που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή.

Ο Πάτινσον έχει αναφερθεί και χιουμοριστικά στην Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD), χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί διάγνωση. Snapshot powered by AI

Ο Τζέιμς Μποντ είναι γνωστός για την απόλυτη αυτοπεποίθηση που εκπέμπει, ωστόσο ο ηθοποιός που επιλέχθηκε για να τον ενσαρκώσει στον νέο κύκλο ταινιών του franchise έχει μιλήσει για μια εντελώς διαφορετική εμπειρία σε προσωπικό επίπεδο.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η επιλογή του οποίου ως ο επόμενος «007» επιβεβαιώθηκε χθες, έχει αναφερθεί στο παρελθόν στο άγχος που βιώνει σχετικά με την εμφάνισή του, περιγράφοντας πώς άλλαζε επανειλημμένα ρούχα πριν από δημόσιες εμφανίσεις και χρησιμοποιώντας τον όρο «σωματική δυσμορφία», για να εξηγήσει την ανασφάλειά του.

Τι έχει αποκαλύψει ο Ρόμπερτ Πάτινσον για την εμφάνισή του;

Σε συνέντευξή του το 2013 στο αυστραλιανό περιοδικό Sunday Style, ο Πάτινσον δήλωσε ότι οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί τού προκαλούσαν έντονο άγχος, μέχρι τη στιγμή που έβγαινε από το αυτοκίνητο. Έκανε λόγο για «σωματική δυσμορφία» και «τεράστιο άγχος», καθώς και για δυσφορία σχετικά με τη σωματική του διάπλαση και την απροθυμία του να βγάλει το πουκάμισό του.

Σε άλλη συνέντευξη, την ίδια χρονιά, περιέγραψε πώς άλλαζε συνεχώς ρούχα πριν από δημόσιες εμφανίσεις και πώς γινόταν εξαιρετικά επικριτικός απέναντι στο είδωλό του στον καθρέφτη. Για έναν ηθοποιό που χαίρει ευρείας εκτίμησης για την εμφάνισή του, η αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα που έχει το κοινό για εκείνον και στην προσωπική του ανασφάλεια ήταν εντυπωσιακή.

Οι δηλώσεις του επανήλθαν στο προσκήνιο χρόνια αργότερα. Σε συνέντευξή του στο Harper's Bazaar τον Ιανουάριο του 2025, ο Ρόμπερτ Πάτινσον αστειεύτηκε, λέγοντας ότι η δουλειά του προκαλεί ενίοτε «πλήρη δυσμορφία προσώπου», εκφράζοντας την ελπίδα ότι η χρήση άφθονης ενυδατικής κρέμας θα μπορούσε να τον κάνει να δείχνει νεότερος.

Οι δηλώσεις αυτές καταγράφουν όσα ανέφερε ο Πάτινσον για τις εμπειρίες του. Δεν αποτελούν, ωστόσο, επιβεβαίωση κάποιας ψυχιατρικής διάγνωσης, ούτε αποκαλύπτουν την τρέχουσα κατάσταση της ψυχικής του υγείας.

Τι είναι η διαταραχή σωματικής δυσμορφίας;

Η διαταραχή σωματικής δυσμορφίας (Body Dysmorphic Disorder - BDD) χαρακτηρίζεται από εμμονική ενασχόληση με αντιληπτά ελαττώματα στην εμφάνιση, τα οποία οι άλλοι άνθρωποι ενδέχεται να μην προσέχουν καν. Το άτομο μπορεί να ελέγχει επανειλημμένα τον εαυτό του στον καθρέφτη ή, αντίθετα, να αποφεύγει τους καθρέφτες, να συγκρίνει διαρκώς τον εαυτό του με άλλους, να προσπαθεί να κρύψει κάθε υποτιθέμενο ελάττωμα ή να αναζητά διαρκώς επιβεβαίωση.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ο βαθμός της δυσφορίας και ο αντίκτυπος που έχει αυτή στην καθημερινή ζωή. Μια απλή δυσαρέσκεια για μια φωτογραφία ή ένα ρούχο δεν αρκεί για να τεθεί διάγνωση BDD.

Η BDD επηρεάζει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, ενώ η επαγγελματική επιτυχία ή το να θεωρείται κανείς ευρέως ελκυστικός δεν αποκλείει την εκδήλωσή της. Η σωστή αξιολόγηση είναι σημαντική, καθώς υπάρχουν διαθέσιμες αποτελεσματικές θεραπείες, όπως η εξειδικευμένη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και, ενίοτε, η φαρμακευτική αγωγή.

Έχει μιλήσει ο Ρόμπερτ Πάτινσον και για την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD);

Ναι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διατύπωσε τις σκέψεις του απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Σε μια συνέντευξή του στο περιοδικό MiNDFOOD το 2019, με θέμα την απομόνωση και στο πλαίσιο συζήτησης για την ταινία The Lighthouse, ο Πάτινσον ανέφερε ότι η μοναξιά θα μπορούσε να συνδυαστεί με αυτό που ονόμασε «συμπεριφορά ιδεοψυχαναγκαστικού τύπου» (OCD). Στη συνέχεια, παρέθεσε ένα υπερβολικό παράδειγμα, διευκρινίζοντας αμέσως ότι επρόκειτο για αστείο.

Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD), όμως δεν είναι αστείο. Αποτελεί μια κλινική κατάσταση, που περιλαμβάνει ανεπιθύμητες, δυσάρεστες σκέψεις και επαναλαμβανόμενες πράξεις ή νοητικές τελετουργίες. Δεν πρόκειται απλώς για ασυνήθιστες συνήθειες ή για μια προτίμηση στην τάξη των πραγμάτων γύρω μας.

Η εν λόγω συνέντευξη δεν τεκμηριώνει ότι ο ίδιος έχει διαγνωστεί με OCD. Επίσης, το να βιώνει κανείς άγχος σχετικά με την εμφάνισή του δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι πάσχει και από τις δύο καταστάσεις.

Τι έχει δηλώσει νέος Τζέιμς Μποντ σχετικά με τα πρότυπα σώματος στο Χόλιγουντ;

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Evening Standard το 2023, ο Ρόμπερτ Πάτινσον άσκησε κριτική στην πίεση που δέχονται οι άνδρες να έχουν μια συγκεκριμένη εμφάνιση, περιγράφοντας πώς η καταμέτρηση των θερμίδων μπορεί να γίνει μια εμμονική διαδικασία. Ανέφερε, επίσης, ότι στο παρελθόν είχε δοκιμάσει πολύ περιοριστικές δίαιτες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, ο Πάτινσον δήλωσε πως ουδέποτε αντιμετώπισε προβλήματα με την εικόνα του σώματός του. Αυτή η διευκρίνιση δεν πρέπει να αγνοηθεί ούτε να υποβαθμιστεί: οι δηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς σε συνεντεύξεις στον χώρο του θεάματος δεν συνιστούν αξιόπιστο ιατρικό ιστορικό.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί κάποιος να πάσχει από Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίας (BDD), ακόμη κι αν οι άλλοι τον θεωρούν ελκυστικό;

Ναι. Η BDD αφορά τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το άτομο αντιλαμβάνεται και αντιδρά σε υποτιθέμενες ατέλειές του, και όχι το πώς τον κρίνουν οι άλλοι ως προς την ελκυστικότητά του.

Είναι η BDD το ίδιο με την OCD;

Όχι. Πρόκειται για συγγενείς αλλά διακριτές καταστάσεις. Η BDD εστιάζει σε ατέλειες που το άτομο αντιλαμβάνεται στην εμφάνισή του, ενώ η OCD μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ιδεοληψιών και καταναγκασμών.

Συμπέρασμα

Η δημόσια εικόνα του Ρόμπερτ Πάτινσον εκτείνεται πλέον από τον Μπάτμαν έως τον Τζέιμς Μποντ: χαρακτήρες που συνδέονται με αξιοσημείωτη αυτοπεποίθηση. Οι παλαιότερες συνεντεύξεις του υπενθυμίζουν ότι η φήμη και ο θαυμασμός ελάχιστα αποκαλύπτουν για τα προσωπικά βιώματα ανασφάλειας ενός ατόμου. Παράλληλα, καταδεικνύουν γιατί δεν θα πρέπει να εξάγονται συμπεράσματα για ψυχιατρικές διαγνώσεις με βάση μεμονωμένες δηλώσεις διασημοτήτων.

Πηγές: